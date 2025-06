Hogescholen Fontys en Hanze winnen RDW's Self Driving Challenge 2024

De Self Driving Challenge 2024 is gewonnen door hogescholen Fontys en Hanze. Laatstgenoemde wist als enige alle zes de opdrachten van de wedstrijd goed af te ronden en won in de gesloten categorie. Fontys won in de open categorie en voltooide vier van de zes opdrachten.

De finale van de Self Driving Challenge die door de RDW wordt georganiseerd, vond dit jaar plaats op 14 juni in Lelystad waar in totaal zeven teams van Nederlandse hogescholen en universiteiten het tegen elkaar opnamen. In de gesloten categorie maakten de teams gebruik van een elektrische kart van de RDW die de studenten zelf moesten programmeren. In deze categorie streden Hanze, Haagse Hogeschool, Windesheim, NHL Stenden en Universiteit Twente tegen elkaar. In de open categorie brachten de teams een eigen voertuig mee. Fontys koos voor een quad en de Universiteit van het Noorden voor een Renault Twizzy.

In de gesloten categorie behaalde Hanze de eerste plaats. De studenten wisten alle zes de opdrachten goed af te ronden. Bovendien wist het team hun kart als enige in het parkeervak te laten eindigen. Haagse Hogeschool werd tweede en Universiteit Twente behaalde de derde plaats. In de open categorie voltooide het team van Fontys vier van de zes opdrachten, waarna de quad van de baan raakte. Wel presteerde het team hiermee beter dan de Universiteit van het Noorden, de enige concurrent.