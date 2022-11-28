Aantal teams dat meedoet aan zelfrijdendevoertuigenwedstrijd van RDW verdubbelt

Aan de vijfde editie van de Self Driving Challenge van de RDW doen zes studententeams mee. Dit zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. Bij de Challenge moeten de teams met een zelfrijdende kart zo snel mogelijk en zonder fouten een parcours afleggen. De finale is in juni 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Twente zijn de nieuwe deelnemers aan de Self Driving Challenge. De drie hogescholen die meededen aan de vorige editie, Windesheim in Zwolle en hogescholen in Rotterdam en Groningen, doen komend jaar weer mee. De RDW raadt aan dat die teams uit maximaal vijf studenten bestaan en dat minstens één student ervaring heeft met machinelearning of computervision.

De zes studententeams beginnen in februari aan de Challenge en moeten dan software ontwikkelen voor een zelfrijdende kart. Die elektrische karts worden door de RDW geleverd, waardoor de teams met dezelfde hardware aan de wedstrijd beginnen. Dit jaar krijgen die karts meer sensors. De Dienst Wegverkeer spreekt over meer camera's 'en mogelijk een lidarsensor'.

Die extra camera's zijn nodig omdat het thema van de komende Self Driving Challenge 'obstakels vermijden' is. De RDW zegt nog niet wat voor obstakels dit worden, maar wil hier later meer informatie over geven. Teams krijgen ruim vijf maanden de tijd om de software voor hun karts te ontwikkelen. Tussendoor zijn er testdagen op circuits waar de software met de kart kan worden getest en de deelnemers krijgen trainingen van NXP en Quintor. De finale van de Challenge is op 8 juni. Vorig jaar was die finale op het Junior-circuit op het TT Circuit Assen.

Tweakers schreef afgelopen juni een achtergrondartikel over de vorige editie van de Self Driving Challenge. De RDW organiseert de wedstrijd om kennis op te doen over de complexiteit van autonome voertuigen en hoe deze voertuigen keuzes maken. Zo wil de Dienst Wegverkeer, die onder meer auto's goedkeurt voor op de openbare weg, zich voorbereiden op een toekomst waarin zelfrijdende auto's een steeds grotere rol zullen spelen.

Kart wordt getest op een testdag van de Self Driving Challenge
Een van de karts wordt getest op een testdag van de Self Driving Challenge vorig jaar.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 12:40 22

28-11-2022 • 12:40

22

Lees meer

Hoe test je de auto van de toekomst?

12 sep 2022

Hoe test je de auto van de toekomst?

RDW's plannen voor een testbaan in de polder

68
Studenten maken zelfrijdende karts

13 jun 2022

Studenten maken zelfrijdende karts

Challenge helpt ontwikkeling autonome auto's

12
Hogescholen Fontys en Hanze winnen RDW's Self Driving Challenge 2024
Hogescholen Fontys en Hanze winnen RDW's Self Driving Challenge 2024 Nieuws van 17 juni 2024
De innovatieve IT van de RDW: in de voetsporen van Tesla .Plan van 4 oktober 2023
RDW maakt opvragen kentekenhistorie gratis na oordeel AP
RDW maakt opvragen kentekenhistorie gratis na oordeel AP Nieuws van 13 juni 2022
Meer producten en artikelen
Cartech Auto Automotive Elektrische auto Machine learning Nederland Rotterdam Student Universiteit Universiteit twente Zelfrijdende auto

Reacties (22)

-Moderatie-faq
22
21
19
4
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
CAPSLOCK2000
28 november 2022 12:50
Wat een prachtige manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Als om moderne techniek gaat loopt de overheid vaak toch een beetje achter te feiten aan en reageert vaak pas te laat.

Voor de studenten een prachtige manier om ervaring op te doen en te werken aan cutting-edge techniek met directe relevantie voor de maatschappij. Je hoeft geen Nostradumus te zijn om te voorspellen dat er de komende jaren een hoop werk gaat zijn voor mensen met verstand van zelfrijdende auto's.

En het is natuurlijk gewoon leuk om aan auto'tjes te knutselen en met je eigen werk gaan racen is helemaal gaaf, of het nu robotauto is of een trapauto.
CyberFly @CAPSLOCK200028 november 2022 16:50
En welke auto-problemen lossen we op met een zelfrijdende auto? We vervangen de menselijke bestuurder met een computer. Dit is net zo nuttig als de verbrandingsmotor vervangen met een elektromotor. De auto is het probleem.

Gefeliciteerd, je kan nu zonder zelf te sturen achteraan bij het stoplicht aansluiten. De auto achterlaten op een parkeerplaats. Verschrikkelijk veel energie gebruiken om een persoon te verplaatsen. Waar zit de winst precies?
multikoe
@CyberFly28 november 2022 17:10
Je vraag welk probleem we oplossen door de mens te vervangen. Ik denk dat je het antwoord heel goed weet. Het aller- allergrootste deel van de ongelukken en daarmee slachtoffers wordt veroorzaakt door menselijk falen, op alle niveaus. AI heeft de potentie het aantal ongelukken te verminderen.

Jij hebt het over files, energieverspilling en ruimtegebrek. Allemaal valide argumenten tegen de auto en het allermooiste zou zijn als we auto's zouden kunnen verbannen. Maar je begrijpt zelf waarschijnlijk wel dat dat ook volstrekt onrealistisch is. En als je realistische doelen wil vaststellen dan is autonoom maken van auto's best wel een slimme stap.

Bovendien zijn er mensen die hebben bedacht dat met autonome auto's het absolute aantal auto's nog wel eens zou kunnen afnemen. En autonome auto's zullen het fileprobleem verminderen. Files ontstaan ook regelmatig door idioot gedrag van bestuurders.
Sjaak098 @multikoe29 november 2022 07:47
Het is natuurlijk wel de vraag of autonome auto's het aantal files gaat verminderen. Het fileprobleem is een dynamisch iets: bestaan er zelfrijdende auto's die voor minder kans op files zorgen, komen er weer meer auto's die weer voor meer files zorgen.
multikoe
@Sjaak09829 november 2022 08:45
Het idee is dat autonome auto's door meerdere personen gebruikt gaan worden. Hij rijdt je naar je werk en in de 8 uur dat je op kantoor zit is hij taxi. Dat lijkt gek, maar denk er maar eens over na. Je kunt op die manier geld verdienen met je auto. Nu zullen een heleboel mensen jeuk krijgen omdat ze "hun" auto niet willen afstaan aan anderen, maar misschien heb je wel geen auto, maar bestel je er een op het moment dat je hem nodig hebt. Ik geloof dat Uber daar erg succesvol mee is.

Het andere idee is dat autonome auto's slimmer gaan rijden: korter op elkaar, niet afremmen om te kijken naar ongelukken, elkaar op de hoogte houden van opstoppingen, slim routes zoeken. De argumentatie erachter is dat files toch ook vaak worden veroorzaakt door menselijk gedrag (kijkers-files...).

Natuurlijk worden gaten gewoon weer opgevuld, maar het minste resultaat is dan toch dat meer mensen vervoert kunnen worden met dezelfde reistijd.

[Reactie gewijzigd door multikoe op 29 juli 2024 16:06]

CyberFly @multikoe29 november 2022 09:57
Een wereld zonder auto is helemaal niet onrealistisch. We zijn pas gaan rijden rond 1950 en hebben de wereld aangepast om de auto te dienen. Alleen daarom werkt de auto. Langzaam maar zeker zijn we de auto aan het verdrijven uit de steden om de leefbaarheid te verhogen.

De wegen in Nederland zijn veiliger dan in andere landen omdat ze zo ontworpen zijn. Onoverzichtelijke situaties worden weggenomen en de snelheid beperkt. Dat maakt onze wegen meetbaar veiliger.
multikoe
@CyberFly29 november 2022 11:06
Een wereld zonder auto is helemaal niet onrealistisch. We zijn pas gaan rijden rond 1950 en hebben de wereld aangepast om de auto te dienen.
Een wereld zonder auto's is volstrekt onrealistisch. Verwijzen naar het verleden heeft geen zin. We hadden in 1900 nog geen telefoon en we zouden nu niet zonder kunnen. We hadden in 1950 nog geen internet, we zouden nu niet zonder kunnen. We hadden in 1800 nog geen electriciteit, we zouden nu niet meer zonder kunnen.
Ik denk dat je wenselijk en realistisch met elkaar verward.
Yucon @CyberFly30 november 2022 07:37
Op dit moment is een auto één grote kreukelzone om het menselijk falen op te vangen als het mis gaat. Ik realiseer me dat we er nog niet zijn, maar als je een zelfrijdende auto zo veilig krijgt dat ongelukken zo goed als uitgesloten zijn kan het gewicht van 1500kg naar 200kg dalen.

Vliegtuigen hebben ook geen kreukelzones en dat vinden we allemaal prima.
CAPSLOCK2000
@CyberFly28 november 2022 17:11
En welke auto-problemen lossen we op met een zelfrijdende auto?
Het is meer een AI-probleem dan een auto-probleem.
We vervangen de menselijke bestuurder met een computer. Dit is net zo nuttig als de verbrandingsmotor vervangen met een elektromotor. De auto is het probleem.

Gefeliciteerd, je kan nu zonder zelf te sturen achteraan bij het stoplicht aansluiten. De auto achterlaten op een parkeerplaats. Verschrikkelijk veel energie gebruiken om een persoon te verplaatsen. Waar zit de winst precies?
De wereld van transport is groter dan personenvervoer. Vrachtauto's eb treinen moeten ook rijden. De winst zit er op z'n minst in dat je 100 kilo vrachtwagenchauffeur kan vervangen door 3 kilo computer.

Ik ben het met je eens dat we veel te veel gebruik maken van inefficiente auto's om mensen te vervoeren maar ik zie het automatiseren van transport juist als een manier om transport efficienter te maken, los van de vraag welk voertuig we al dan niet gebruiken.

Minder slepen met mensen en spullen is een prima doel maar helemaal zonder transport kunnen we niet en dat kost nu eenmaal veel energie.
bilgy_no1
@CyberFly29 november 2022 01:16
En welke auto-problemen lossen we op met een zelfrijdende auto? We vervangen de menselijke bestuurder met een computer. Dit is net zo nuttig als de verbrandingsmotor vervangen met een elektromotor. De auto is het probleem.

Gefeliciteerd, je kan nu zonder zelf te sturen achteraan bij het stoplicht aansluiten. De auto achterlaten op een parkeerplaats. Verschrikkelijk veel energie gebruiken om een persoon te verplaatsen. Waar zit de winst precies?
Wat een dogmatische redenering. Als het probleem van auto's de uitstoot is, en EVs op groene stroom elimineren die uitstoot, dan is het probleem toch opgelost?

Als het probleem van auto's is dat er ongelukken plaatsvinden en autonome functies kunnen die ongelukken nagenoeg elimineren, dan is er toch geen probleem meer?

Is het heel efficiënt om een mobiel van 2000 kg te gebruiken om een persoon van 80 kg te verplaatsen? Je zou denken van niet. Maar misschien is het op sommige momenten wel efficiënter dan een bijna lege trein of bus.
hackerhater @CyberFly29 november 2022 17:06
Minder aanrijdingen en minder files door het gebrek aan aanrijdingen en asociaal rijgedrag.
Daarnaast kunnen zelfrijdende auto's dichter op elkaar rijden omdat een computer reageert in like 0.1 sec i.p.v. de 1,5 a 2 seconden die wij mensen nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 29 juli 2024 16:06]

LongTimeAgo @CAPSLOCK200028 november 2022 13:31
Perfect verwoord, helemaal wat ik ook dacht.
Gewoon een goed initiatief waar het RDW (en dus wij als maatschappij indirect ook) en de studenten zelf onwijs veel van kunnen leren. (en... Daar door wij ook weer een beetje indirect ;) )
Seerk 28 november 2022 13:30
Wel leuk dat ze het weer met echte karts doen. Ik zat met het Windesheim team in de klas tijdens corona waardoor het digitaal moest.
Een echte kart rondjes zien rijden lijkt me toch net wat leuker dan de videogame die ze in feite kregen.

Wel leuk dat zowel het RDW als studenten zo beter inzicht krijgen in hoe dit soort modellen worden opgezet.
Tjidde @Seerk28 november 2022 14:13
Al zou voor je ai model het niet moeten uitmaken of iets echt is of in een game.

Maar voor het genot is het wel leuker. Ook als het net aan net mis gaat.
Nimja @Tjidde28 november 2022 15:02
Het verschil is nog bijzonder groot. Onze simulaties voor virtual naar echt zijn redelijk goed (zie 2minute papers op YouTube), MAAR dit kan voorlopig nog geen rekening houden met de vele extra factoren in het echt. Zoals een beetje vogelpoep wat de wrijving nou net ietsje veranderd, of een as die niet 100% stabiel is, etc.

Virtueel is vaak een goede manier om (veilig) vele uren te oefenen, zodat je een voorsprong hebt in het echt. Maar geen vervanging van echt.
Misanthropia @Tjidde28 november 2022 15:19
Ik ben test engineer en werk dagelijks met autonoom rijdende voertuigen nadat de software in simulatie goed is gekeurd. Dan komt er toch nog een heleboel te voorschijn wat de simulatie niet liet zien.
Ray_ @Seerk28 november 2022 14:19
Maar dan had jij waarschijnlijk ook nog de mazzel dat je met NVIDIA Drive aan de gang mocht, toch? Dat is o.a. door het licentiemodel en ondanks een sponsor zo belachelijk duur geworden dat het RDW daar vanaf is gestapt. Wat dat betreft is het qua hardware in het afgelopen jaar wel een stukje minder interessant geworden.
Skit3000 28 november 2022 13:38
Wat doen die karts de rest van het jaar? Het zou leuk zijn als ze beschikbaar blijven voor studenten zodat niet alleen deze vijf leden van zes teams de kans krijgen hun rondjes te doen.
RJG-223 @Skit300028 november 2022 19:03
Ik denk dat iedereen die dit wilde doen, en ook kon doen, al meedoet. Studenten die nu geen kans krijgen, zijn na afloop van de wedstrijd waarschijnlijk zelf toch niet in staat om gedurende de rest van het jaar nog echt wat nuttigs te doen, en iets significants te bereiken, behalve een eigen team bij elkaar zoeken, zodat ze volgend jaar wel mee kunnen doen.

Dit is ongetwijfeld een projekt dat je er niet zo maar even in een paar vrije uurtjes bij doet. Het kost veel tijd en moeite om überhaupt werkende software te maken, laat staan software die het parcours kan rijden, zelfs als er géén obstakels zijn. Als je er dat (na 6 juni) met een aantal medestudenten ook wilt proberen, krijg je eerst nog de zomervakantie, en als je daarna begint, ben je mooi op tijd om je aan te melden voor de ronde van volgend jaar...
Vagax 28 november 2022 13:07
Wist niet dat de RDW dit doet, leuk dat ze dit soort wedstrijden organiseren :)
bilgy_no1
29 november 2022 01:18
Wel goed dat de RDW dit doet. Hopelijk gaan ze ook zoiets als FSD Beta toestaan, en dan bijvoorbeeld ook voor vrachtwagens zodat DAF kan ontwikkelen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.