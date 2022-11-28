Aantal teams dat meedoet aan zelfrijdendevoertuigenwedstrijd van RDW verdubbelt

Aan de vijfde editie van de Self Driving Challenge van de RDW doen zes studententeams mee. Dit zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. Bij de Challenge moeten de teams met een zelfrijdende kart zo snel mogelijk en zonder fouten een parcours afleggen. De finale is in juni 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Twente zijn de nieuwe deelnemers aan de Self Driving Challenge. De drie hogescholen die meededen aan de vorige editie, Windesheim in Zwolle en hogescholen in Rotterdam en Groningen, doen komend jaar weer mee. De RDW raadt aan dat die teams uit maximaal vijf studenten bestaan en dat minstens één student ervaring heeft met machinelearning of computervision.

De zes studententeams beginnen in februari aan de Challenge en moeten dan software ontwikkelen voor een zelfrijdende kart. Die elektrische karts worden door de RDW geleverd, waardoor de teams met dezelfde hardware aan de wedstrijd beginnen. Dit jaar krijgen die karts meer sensors. De Dienst Wegverkeer spreekt over meer camera's 'en mogelijk een lidarsensor'.

Die extra camera's zijn nodig omdat het thema van de komende Self Driving Challenge 'obstakels vermijden' is. De RDW zegt nog niet wat voor obstakels dit worden, maar wil hier later meer informatie over geven. Teams krijgen ruim vijf maanden de tijd om de software voor hun karts te ontwikkelen. Tussendoor zijn er testdagen op circuits waar de software met de kart kan worden getest en de deelnemers krijgen trainingen van NXP en Quintor. De finale van de Challenge is op 8 juni. Vorig jaar was die finale op het Junior-circuit op het TT Circuit Assen.

Tweakers schreef afgelopen juni een achtergrondartikel over de vorige editie van de Self Driving Challenge. De RDW organiseert de wedstrijd om kennis op te doen over de complexiteit van autonome voertuigen en hoe deze voertuigen keuzes maken. Zo wil de Dienst Wegverkeer, die onder meer auto's goedkeurt voor op de openbare weg, zich voorbereiden op een toekomst waarin zelfrijdende auto's een steeds grotere rol zullen spelen.