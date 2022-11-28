QBittorrent voor Windows is voortaan niet meer beschikbaar voor 32bit-systemen

De populaire 'lichtgewicht' torrentclient qBittorrent is vanaf de nieuwe versie 4.5.0 op Windows alleen beschikbaar in een 64bit-variant. Voor andere platforms wordt de 32bit-versie nog wel onderdeel van de releases.

De 64bit-versie voor Windows werkt op Windows 7 tot en met 11, hoewel Microsoft zelf de eerste uit dat rijtje niet meer ondersteunt. De applicatie is er verder voor macOS, Linux, eComStation, FreeBSD en Haiku.

Een reden voor het stoppen met de 32bit-versie van de applicatie geven de ontwikkelaars niet, maar er is een algemene trend om weg te gaan van 32bit-processors en besturingssystemen. Windows 11 is bijvoorbeeld al niet meer beschikbaar in die variant. Op Android-gebied is de Pixel 7-serie de eerste die alleen 64bit-apps ondersteunt, hoewel die hardware en software nog wel met 32bit zouden kunnen werken. Een prominent voordeel van 64bit-besturingssystemen is dat ze meer dan 4GB werkgeheugen kunnen benutten.

Verder krijgt versie 4.5.0 van de app nieuwe, kleurrijkere iconen en kleurschema's en een 'veel snellere starttijd met veel torrents'. Er zijn builds met libtorrent 1.2.x en 2.0.x beschikbaar vanwege 'vermeende prestatieproblemen met 2.0.x'.