QBittorrent voor Windows is voortaan niet meer beschikbaar voor 32bit-systemen

De populaire 'lichtgewicht' torrentclient qBittorrent is vanaf de nieuwe versie 4.5.0 op Windows alleen beschikbaar in een 64bit-variant. Voor andere platforms wordt de 32bit-versie nog wel onderdeel van de releases.

De 64bit-versie voor Windows werkt op Windows 7 tot en met 11, hoewel Microsoft zelf de eerste uit dat rijtje niet meer ondersteunt. De applicatie is er verder voor macOS, Linux, eComStation, FreeBSD en Haiku.

Een reden voor het stoppen met de 32bit-versie van de applicatie geven de ontwikkelaars niet, maar er is een algemene trend om weg te gaan van 32bit-processors en besturingssystemen. Windows 11 is bijvoorbeeld al niet meer beschikbaar in die variant. Op Android-gebied is de Pixel 7-serie de eerste die alleen 64bit-apps ondersteunt, hoewel die hardware en software nog wel met 32bit zouden kunnen werken. Een prominent voordeel van 64bit-besturingssystemen is dat ze meer dan 4GB werkgeheugen kunnen benutten.

Verder krijgt versie 4.5.0 van de app nieuwe, kleurrijkere iconen en kleurschema's en een 'veel snellere starttijd met veel torrents'. Er zijn builds met libtorrent 1.2.x en 2.0.x beschikbaar vanwege 'vermeende prestatieproblemen met 2.0.x'.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 14:18 108

28-11-2022 • 14:18

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MrMii6 28 november 2022 14:34
Perfect begrijpelijk. De dagen van 32-bit CPUs zijn ondertussen zo ver achter ons dat ik me moeilijk kan voorstellen dat veel mensen nog actief gebruik maken van dat soort hardware voor moderne doeleinden. Binnen die kleine groep zullen er volgens mij ook maar weinig zijn die 32-bit Windows gebruiken. Linux is de way to go om zulke oude hardware te blijven gebruiken.
memphis @MrMii628 november 2022 15:05
Hoewel je mag denken dat 32bit ver achter jou ligt is dat voor best veel mensen niet. Denk bv aan duur aangekochte software dat niet op 64 bit wilt draaien, zo heb ik ook datalogging software dat niet op 64bit wilt draaien, ook niet in een compatibiliteitsmodus. Oud? Ja, best wel.... Vervangbaar voor iets nieuws? Nee!
ikweethetbeter @memphis28 november 2022 16:15
Hoewel je mag denken dat 32bit ver achter jou ligt is dat voor best veel mensen niet. Denk bv aan duur aangekochte software dat niet op 64 bit wilt draaien, zo heb ik ook datalogging software dat niet op 64bit wilt draaien, ook niet in een compatibiliteitsmodus. Oud? Ja, best wel.... Vervangbaar voor iets nieuws? Nee!
Noem eens één stuks duur door jou aangeschafte software, welke je nog steeds gebruikt.
SSH @ikweethetbeter28 november 2022 18:31
Bijna alle grote bedrijven hebben wel software laten bouwen dat miljoenen kost.
ikweethetbeter @SSH28 november 2022 19:22
Ik heb het niet over bedrijven met maatsoftware, waar trouwens ook support op zit, maar over jou, en jouw eigen pc. Als je gamer bent, zijn games waarschijnlijk je duurste apps. En deze zijn al tijden 64-bits. Andere dure software is bv Adobe, en deze is ook 64-bits.
Noem eens een 32-bits app op jouw pc die het straks wellicht niet meer doet en waar geen 64-bits versie van is!
SSH @ikweethetbeter28 november 2022 19:56
Op maatwerk software zit meestal geen support, dat is juist het probleem. Jij bent als gamer niet interessant, MS behoud backward compatibility juist voor die grote bedrijven en legacy systemen.
Sfynx @SSH28 november 2022 21:42
Op maatwerk software zit meestal geen support, dat is juist het probleem. Jij bent als gamer niet interessant, MS behoud backward compatibility juist voor die grote bedrijven en legacy systemen.
Misschien moeten die bedrijven dan maar eens op een harde manier leren om voortaan wat meer bezig te zijn met doorontwikkeling en onderhoudbaarheid van hun software, en niet verwachten dat je het 20 jaar later zonder enige wijziging nog op een modern systeem kan laten draaien.

Dat 32-bits systemen een aflopende zaak zijn is niet bepaald uit de lucht komen vallen, eigen schuld dikke bult.
field33P @Sfynx29 november 2022 00:38
Misschien moeten die bedrijven dan maar eens op een harde manier leren om voortaan wat meer bezig te zijn met doorontwikkeling en onderhoudbaarheid van hun software, en niet verwachten dat je het 20 jaar later zonder enige wijziging nog op een modern systeem kan laten draaien.
Backwards compatibility is juist de hele reden waarom Microsoft heer en meester geworden is: software die in theorie terug kan gaan tot 1981 (indien je 32-bit Windows draait) of 1992 (bij x64, voor Win32s) is gewoon een heel sterk verkoopargument.
curkey @Sfynx29 november 2022 17:16
Je stelt het simpeler voor dan het soms is. Er zijn wel degelijk gevallen waarin het echt niet zo eenvoudig is om software te vervangen met iets nieuws. We hebben het hier dan niet over een office-pakketje of wat ERP tooling.
Naast de soms exorbitante kosten om iets opnieuw te bouwen, zit je soms ook gewoon met gebrek aan documentatie of functionaliteit van nieuwe systemen.
Hakker @SSH28 november 2022 20:27
Nee daar stopt MS dus zelf ook al mee. Server 2022 kan je ook niet op 32 bit meer krijgen. Dus MS is dus ook zijn backwards compatibility aan het staken, maar goed ook bedrijven moeten ook gewoon nadenken en up to date blijven anders blijf je ook die ActiveX debakel houden. Als je als bedrijf software heb draaien dat zo oud is en onvervangbaar dan hoort de internet connectie er allang uit getrokken te zijn.

[Reactie gewijzigd door Hakker op 22 juli 2024 18:30]

field33P @Hakker29 november 2022 00:35
Windows Server had al sinds 2008 R2 geen IA32-support meer (om te booten dan, de applicaties werken gewoon), maar ik kan niks vinden over het schrappen van WOW64 voor 2022.
Bauknecht @SSH29 november 2022 14:52
Ik denk dat "bijna alle grote bedrijven" niet onder de gebruikersdoelgroep van QBittorrent valt ;)
Wolfos @memphis28 november 2022 15:36
Maar moet de hele softwareindustrie daar rekening mee houden?
Je hebt 15 jaar gehad om die software te vervangen. Inmiddels word 32-bit Windows niet meer geleverd, dus ik zou er maar aan wennen dat het steeds minder ondersteunt word.
ikweethetbeter @Wolfos28 november 2022 16:17
Inmiddels word 32-bit Windows niet meer geleverd
Helaas... wordt nog steeds geleverd, en niet alleen in uitzonderlijke situaties! Daarnaast levert MS nog tonnen 32-bits software, compleet zonder noodzaak. MS SSMS, anyone? Azure Storage Explorer?
Wolfos @ikweethetbeter28 november 2022 16:23
https://www.engadget.com/...32-bit-oem-173055990.html

Niet meer aan OEM's iig. En Windows 11 heeft überhaupt geen 64-bit versie beschikbaar. Je kunt vast nog wel aan een oude versie komen, maar dat is het dan ook. Verouderde software.
Daarnaast levert MS nog tonnen 32-bits software, compleet zonder noodzaak. MS SSMS, anyone? Azure Storage Explorer?
Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar 16 jaar na de Intel Core 2 generatie hoef je ook niet te verwachten dat 32-bit universeel ondersteunt word. Qbittorrent is lang niet de eerste software die de ondersteuning staakt (of überhaupt nooit gehad heeft).

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:30]

ikweethetbeter @Wolfos28 november 2022 19:16
Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. Ik vind het goed dat ze stoppen met 32-bits software. Sterker nog, ik vind het absurd dat MS nu nog 32-bits software maakt.
DropjesLover @memphis28 november 2022 15:07
Maar dat lijkt me iets bedrijfsmatigs. Torrents worden minimaal bedrijfsmatig gebruikt.
dixet @MrMii628 november 2022 15:00
Aan de ene kant begrijpelijk. Aan de andere kant is qBittorrent gebaseerd op het Qt framework die nog wel zowel Windows 64 als Windows 32 bits compileert.
Althans, met de door qBittorrent gebruikte versie 5.15. De nieuwste versie 6.2 ondersteunt alleen 64 bits. Dus wellicht is dit een opmaat voor de overgang naar de nieuwste Qt versie.

[Reactie gewijzigd door dixet op 22 juli 2024 18:30]

TonnyTonny @dixet28 november 2022 15:07
QBitTorrent is al enige tijd in zowel een QT5 als een (64-bit only) QT6 versie beschikbaar.
Ze gaan uiteindelijk helemaal over op QT6.

Draai er zelf al sinds 4.4.0 op als ik me goed herinner.

[Reactie gewijzigd door TonnyTonny op 22 juli 2024 18:30]

RxTweak 28 november 2022 14:20
Ik vraag me af of dit een verstandige keuze is. Vaak draait dit soort software nog op oudere laptops en nas systemen die ergens in een hoekje van de woning liggen.
Metallize @RxTweak28 november 2022 14:29
Dan bedenk ik me zo , dat je je NAS of oudere laptop, maar dan eens moet uitwisselen met een moderner iets ...als het geen 64bit OS aan kan, want zelfs Pentium 4's kunnen een 64bit OS draaien

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 18:30]

The Zep Man @Metallize28 november 2022 14:37
want zelfs sommige Pentium 4's kunnen een 64bit OS draaien
Fixed. Ik denk dat bij Intel 64 bit pas echt begon te spelen toen de Core 2 CPU's uitkwamen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:30]

Metallize @The Zep Man28 november 2022 15:01
Ja dat klopt inderdaad ;)
Was dat niet de socket 775 toen ze met het LGA socket begonnen?

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 18:30]

Bamboozled @Metallize28 november 2022 15:22
Maar daar zaten nog P4s op dus klopt de laatste P4s waren al 64bits.
mikeyfire643 @The Zep Man28 november 2022 18:03
Weet nog goed dat je bij Microsoft speciaal een 64bit CD versie kon bestellen van XP. :)
youri_ajax @mikeyfire64328 november 2022 20:39
Windows XP x64 edition, met een aparte program files.

Wat een tijden waren dat.
Arrigi @youri_ajax28 november 2022 23:43
Die hebben we toch nog steeds?
JohanNL @The Zep Man28 november 2022 17:31
Toen begon het te spelen alleen waren de voordelen destijds nog minimaal, tenminste veruit de meeste systemen uit die tijd hadden 2GB ram of minder.
64 bits vraagt daarnaast ook meer resources en is op systemen uit die tijd in de basis merkbaar langzamer.
Maargoed inmiddels zijn dat ook echt antiektjes, c.q. oldtimers van de computerindustrie, logisch dat er dan op een gegeven moment geen rekening meer mee wordt gehouden door softwaremakers.
Arrigi @The Zep Man28 november 2022 14:51
Wat inmiddels ook weeral goed 16 jaar is :) In de US mogen ze al autorijden en stemrecht duurt niet lang meer.
Nature @Arrigi28 november 2022 19:04
Het kan zijn dat iemand zijn download machine in de kruipruimte zit waar parket overheen gelegd is, of anderszins moeilijk bereik baar is.
TweakerCarlo @Nature28 november 2022 19:34
Als je dat gedaan hebt dan mag je wat mij betreft niet eens zo'n systeem gebruiken.
WeiserMaster @Nature29 november 2022 12:35
niet elke inval hoeft fysiek te zijn
gdaniel @The Zep Man28 november 2022 16:59
The Zep Man, ik iets kunnen vinden dat P4 vanaf Cedar Mill release wel MT64 hadden. Echter AMD was er al eerde mee met de K8 die was vanaf het begin 64 bits. Intel heeft de 64 bits voor x86 overgenomen via cros licentie van AMD.
field33P @gdaniel29 november 2022 00:31
Prescotts op 775 hadden ook Intel 64, al werd dat indertijd nauwelijks gebruikt.
henk717 @Metallize29 november 2022 01:17
Als retro liefhebber moet ik je daar teleurstellen. Mijn Athlon 64 kan prima Windows 7 64-Bit draaien. Maar moderne 64-bit windows leunt op instructies welke niet werken op dergelijke oude processoren. 32-bit werkt dan weer wel. Dus de PC moet een stuk nieuwer zijn dan het voorbeeld dat je noemt.

Maar interresanter is ARM, X64 emulatie is nog erg vers en zit naar mijn weten enkel in Windows 11 (Preview builds uitgezonderd). Dus enkel X86 heeft ondersteuning voor alle architecturen. Dan heb je X86, X64 en ARM64 ondersteund met 1 binary. En het lijkt me ook niet dat een torrent client nou zoveel geheugen nodig heeft.
Verwijderd @RxTweak28 november 2022 14:25
Maar dan is dus altijd de vraag, hoe lang ga je terug? Je hebt het dan namelijk over laptops van 15-20 jaar oud, daarna ondersteunt toch wel iedere CPU 64-bit Windows.

En natuurlijk doen ze het nog, maar moet je een platform oneindig blijven ondersteunen omdat ergens in een hoekje iemand torrents aan het downloaden is met zijn 20 jaar oude laptop? Ik heb er ook geen goed antwoord op, maar ik snap de keuze wel om op een gegeven moment te accepteren dat 32-bit zijn beste tijd heeft gehad en dat één architectuur weer een hoop complexiteit en ontwikkeltijd scheelt.
The Zep Man @Verwijderd28 november 2022 14:34
Maar dan is dus altijd de vraag, hoe lang ga je terug? Je hebt het dan namelijk over laptops van 15-20 jaar oud, daarna ondersteunt toch wel iedere CPU 64-bit Windows.
Toevallig heb ik net op mijn bureau een Asus EEE PC 901 staan. Die kwam uit in 2008, dus bijna 15 jaar oud. Intel Atom N270 single-core 32-bit CPU, 2 GB geheugen, kwam origineel uit met Windows XP. Windows Vista, 7 en opvolgers draaien hier om overduidelijke redenen niet soepel op.

Arch Linux 32 doet het geweldig. Perfect hardware debug laptopje door zijn compactheid. :) Als server zou ik hem niet gebruiken, want daarvoor is hij niet zuinig genoeg. Dan zou ik liever voor een Raspberry Pi 4B gaan, die ook betere I/O heeft (Gigabit Ethernet, USB 3.0).

Ik kan begrijpen dat men minder happig is om win32 software te blijven ondersteunen als het win64 gecompileerd wordt. Als je nu nog afhankelijk bent van 32-bit Windows, dan is het waarschijnlijk tijd om over te stappen op iets anders (wat in de meeste gevallen kan).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:30]

GeroldM @Verwijderd28 november 2022 16:56
Compileer eens een programma voor een 32-bit systeem en compileer dezelfde software voor een 64-bit systeem.

Tegen de tijd dat de 64-bit applicatie is gecompileerd, heb je de 32-bits applicatie al kunnen runnen en onderzoeken naar wat er fout ging in de vorige versie.

Als je applicatie toch niet met grote data-sets aan de slag gaat of veel geheugen nodig heeft om de geprogrammeerde taken uit te voeren, dan is 32-bit nog altijd ruimschoots voldoende (en vaak sneller als de 64-bit variant). Waar het wel scheelt is in geautomatiseerde 'bouwstraten' en dat er nu alleen regressietesten uitgevoerd dienen te worden voor de 64-bit versie.

Maar voor dagelijks gebruik door de gemiddelde eindgebruiker is het verschil tussen een 32-bit applicatie en een 64-bit applicatie nihil.
joker1977 @Verwijderd28 november 2022 17:37
Denk dat veel PC's uit die tijd niet met een 64-bits Windows werden uitgeleverd. Dan is het "mooi" dat de CPU het wel kan, maar je kunt alsnog geen 64-bits applicaties draaien.

Het voordeel "destijds" van het gebruik van 32-bits Windows was dat je ook de 16-bits applicaties (gemaakt voor MS-DOS / Windows 95 e.d.) nog kon draaien. Dat was toen zo nu en dan best nog handig, en de meerwaarde van een 64-bits OS was nihil voor veel mensen.
Loller1 @RxTweak28 november 2022 14:33
Sinds Vista al wordt Windows primair in 64bit voor geïnstalleerd en Windows 11 is alleen maar 64bit, als we echt nog moeten gaan denken aan systemen van voor 2006 dan zijn we nog lang bezig.
gdaniel @Loller128 november 2022 17:00
Logoer1, ik meen me te herinneren dat er ook een windows XP 64 bits versie was.
Carlos0_0 @gdaniel28 november 2022 17:55
Dat klopt die was er ook alleen toen nog niet zo populair, en te nieuw dus niemand waagde zich er nog aan zowat.
jaenster @Loller128 november 2022 14:46
Ja exact. Voor de iphone 1, eventjes voor de beeld vorming. Overigens de laatste power pc van apple is uit gekomen in 2007, waarom word niemand boos dat die niet meer ondersteund word :+
84hannes @jaenster28 november 2022 15:46
Overigens de laatste power pc van apple is uit gekomen in 2007, waarom word niemand boos dat die niet meer ondersteund word :+
Omdat Apple waarschijnlijk al jaren eerder was gestopt met de ondersteuning; Apple-gebruikers zijn gewend dat ze af en toe iets nieuws moeten kopen.
Silence @RxTweak28 november 2022 14:21
Dit gaat over windows, menig download nas or server draait wel linux
bantoo @RxTweak28 november 2022 14:31
Naar mijn weet valt er nog wel een build te maken voor 32 bit als daar echt behoefte aan is maar ondersteuning heeft het niet meer.
Lapjespoes @RxTweak28 november 2022 15:24
Deze update brengt daar geen verandering in hoor. Je kan nog steeds je oude troep met oude software blijven draaien. Of het verstandig is qua beveiligingsdinges is een ander verhaal.
spoonman @RxTweak28 november 2022 15:39
het is niet dat ze inkomsten gaan missen ofzo?
QErikNL @RxTweak29 november 2022 11:22
Niks weerhoud je er volgens mij van om een oudere build te pakken van de software. Het onderhouden van verschillende versies kost gewoon tijd, en waarschijnlijk gebruikt praktisch niemand meer de 32 bit variant.
Ik denk ook dat als je zulke oude hardware draait, een oude versie van Windows draait die al jaren niet meer ondersteund wordt. Niet heel handig om dat als NAS in te zetten... En zoals te lezen blijft Linux wel updates krijgen voor 32 bit.
Karimpje @RxTweak28 november 2022 15:50
Voor die NAS systemen is het geen probleem, er staat bij dat het alleen voor Windows geldt.
Voor andere platforms wordt de 32bit-versie nog wel onderdeel van de releases.
ikweethetbeter @RxTweak28 november 2022 16:13
Ik vraag me af of dit een verstandige keuze is. Vaak draait dit soort software nog op oudere laptops en nas systemen die ergens in een hoekje van de woning liggen.
Het gaat over de Windows-versie, niet over de DSM versie.
En anders blijf je de huidige versie gebruiken, die zal het ook nog wel enige jaren blijven doen.
batteries4ever @RxTweak28 november 2022 18:03
Er zijn vast wel ergens 32 bit PC te vinden die QBit draaien, maar het zou me verrassen als die wel op hardware meer dan 15 oud draaien, maar volledig over de rooie gaan als daarop niet de aller- aller- allerlaatste software draait...
Roel1966 28 november 2022 22:59
Ergens toch een beetje vreemd dat Torrent programma's nog gewoon toegestaan worden terwijl een ieder van ons wel weet waarvoor Torrents het meest gebruikt worden. Niet dat ik zelf tegen Torrents ben maar wel apart dat hiervoor blijkbaar geen wettelijke regels zijn opgesteld of misschien niet mogelijk zijn.
_Pussycat_ @Roel196629 november 2022 01:18
Ik kan met niet herinneren dat er ooit een actie tegen die programma's was inderdaad... Maar de sites die aangepakt worden (PIRATE bay) richten zich ook actief op illegale inhoud of weten er van. Dat is hier toch niet het geval.
mjansen2016 @Roel196629 november 2022 11:58
90% van de thuisgebruikers die vroeg begonnen aan de snelste verbindingen gebruikten dit voornamelijk ook voor illegale downloads. Dat heeft de wereldwijde uitrol van breedbandnetwerken ook nooit belemmerd.
Roel1966 @mjansen201629 november 2022 18:32
Ja dat is precies wat ik bedoelde en dit nog steeds denk ik wel het geval zal zijn. Denk ook dat de Tweaker die schrijft dat die nooit eens torrents gebruikt heeft of Usenet dat die liegt :) .

Ik heb er zelf ook totaal geen moeite mee zo lang als het niet commercieel word en mensen er illegaal geld mee gaan verdienen. Kijk, vroeger was het ook zo wanneer je een nieuwe lp,cassette, cd of dvd gekocht had dat die ook van de een naar de ander ging. Soms werd die dan wel eens gekopieerd maar meestal niet en alleen gewoon gekeken en vervolgens weer door ging naar een ander.
lkruijsw 28 november 2022 16:28
Er is een andere reden om 64-bit te gaan. Het 2038 probleem. Op 64-bit systemen is time_t altijd 64-bit.
_Pussycat_ @lkruijsw29 november 2022 00:41
Maar een 32-bit systeem kan ook met 64-bit long int omgaan. Misschien dat een paar luie programmeurs gewon "int" voor tijd gebruiken maar dat zullen er niet veel zijn.
lkruijsw @_Pussycat_29 november 2022 09:40
Onder veel 32-bit Linux systemen is time_t 32-bit.
_Pussycat_ @lkruijsw29 november 2022 14:53
echt??? Okee dat had ik nooit gedacht... weet je ook waarom? Dat lijkt toch reine waanzin.
Verwijderd 28 november 2022 14:42
qBittorrent is aan het overgaan naar Qt6 en dat ondersteund geen 32 bit meer en dus kan het niet anders.

Tuurlijk kunnen ze ook op Qt5 blijven of een aparte Qt5 32bits versie houden maar dat lijkt mij lastig doen voor de 3 mensen die nog geen 64 bits kunnen gebruiken.
spnw @Verwijderd28 november 2022 16:08
Dit is de daadwerkelijke reden, evenals waarom OBS hetzelfde probleem heeft. Windows 7 support is eveneens verdwenen hierdoor. Qt is het onderliggende C++ framework waarmee deze applicatie gemaakt is.
ThanosReXXX 28 november 2022 14:31
"De populaire... "

Hm, typisch. Had er anders nog nooit van gehoord. Ik heb altijd Vuze of uTorrent gebruikt. En die laatste gebruik ik af en toe nog steeds.
Osiummaster @ThanosReXXX28 november 2022 14:40
Hoop dat je weet dat uTorrent een malware bom is die volgepompt is met advertenties en zelfs crypto miners installeert https://newsbtc.com/news/...-app-turns-bitcoin-miner/

Qbittorrent is een zeer mooie en gelikte open-source vervanger. Direct overstappen is sterk aangeraden. Al mijn gebruikte functionaliteit van uTorrent kon ik vrij makkelijk in Qbittorrent terugvinden.

"Transmission" is ook een goede client, maar de interface is wel een stuk anders.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:30]

ThanosReXXX @Osiummaster28 november 2022 14:51
Ja ik ben me volledig bewust van de irritante kant van uTorrent, maar die advertenties en andere irritante settings zijn redelijk makkelijk uit te schakelen in de geavanceerde settings, als je weet waar je moet kijken. ;)

Het is wel zo dat de nieuwere versie weer een aantal pesterige dingen bevatten die er niet meer uit te slopen zijn, maar gezien het feit dat ik nog maar sporadisch dingen download, heb ik het toch nog maar af en toe nodig. En als het uiteindelijk echt heel erg wordt, dan kan ik altijd nog weer terug naar Vuze.

Direct overstappen op QBittorrent is voor mij sowieso geen optie, want ik draai dan wel Windows 10, maar ik heb helaas nog een oude PC, dus ik kan geen 64bits versies installeren.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 18:30]

hottestbrain @ThanosReXXX28 november 2022 15:37
Windows 10 is niet supported op oude CPU's. De enige reden dat er een 32-bits versie van is, is vanwege backward compatibility met het 16-bits subsysteem dat in de 64-bit versie niet meer aanwezig is. Als je computer nu dus windows 10 32-bit kan draaien, is die tevens in staat 64-bit te draaien. Afhankelijkheid van 16-bit software lijkt me erg sterk.
ThanosReXXX @hottestbrain28 november 2022 16:38
Nou, dan heb ik geen idee hoe het dan in elkaar steekt, want ik kan LETTERLIJK geen enkele 64-bits versie van welk programma dan ook installeren. En ik draai toch echt de meest recente versie van Windows 10.
i-chat @ThanosReXXX29 november 2022 07:23
Op 64bit apps te kunnen draaien moet je wel eerst de 64bit versie van windows draaien

Kortom een usb-stick of dvd maken via de windows media creation tool is dan vereist
Bamboozled @ThanosReXXX28 november 2022 17:06
Welke CPU is het dan?
ThanosReXXX @Bamboozled29 november 2022 11:34
Core2duo. ;)
Zoals ik al zei: oud beestje. Maar voor waar ik het voor gebruik meer dan voldoende. Ik doe er niets geks mee, game er nauwelijks op en ik draai geen zware programma's, dus het werkt voor waar ik het voor nodig heb, dus is er vanuit mij geen noodzaak om een nieuwe investering te doen.
Bamboozled @ThanosReXXX29 november 2022 11:36
Je CPU is dan dus wel reeds 64bits. Alleen heb je denk ik een 32bits OS geïnstalleerd.
ThanosReXXX @Bamboozled29 november 2022 11:40
Nou, dan weet ik het zelf ook niet wat het dan is of moet zijn, want ik heb deze PC al sinds Windows Vista, en ik heb hem 2x ge-update, eerst naar Windows 7, en uiteindelijk dus naar Windows 10, maar ik heb nooit een 64-bits versie van welke versie Windows dan ook kunnen installeren.

EDIT:
Ik zal eens kijken wat het precies is als ik thuis ben, maar zo uit mijn hoofd weet ik verder geen details. Boeit me eerlijk gezegd ook niet heel veel, want zoals gezegd werkt het voor mij, voor waar ik het voor gebruik. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 18:30]

-Sir_Killalot- @ThanosReXXX29 november 2022 00:34
Wat @hottestbrain bedoelt, heeft niet te maken met of dat je Windows 10 up to date is, maar de architectuur ervan: 32 of 64-bit? (Zie systeem informatie, Win+Break, hier staat ook je CPU waar @Bamboozled naar vraagt).

Want zo te horen is het de 32-bit variant en dan is het volstrekt logisch dat 32-bit prima werkt (werkt op beide tenslotte), maar dat je 64-bit programma's niet kan installeren.

Je Windows 10 installatie heeft er dan net zo min ondersteuning voor als een win32 applicatie op Windows 3.11 (16-bit) ;)
ThanosReXXX @-Sir_Killalot-29 november 2022 11:34
Het is een 32-bit chipset, dus 64-bits Windows is geen optie.
Bamboozled @ThanosReXXX28 november 2022 15:13
Mijn god, hoe oud is dat dan wel niet? Zelfs 15 jaar oude Dual cores zijn 64bits. Ik zou zeggen regel er 1 voor 15 euro.
ThanosReXXX @Bamboozled28 november 2022 16:05
Toegegeven, behoorlijk oud, maar het werkt voor waar ik het voor nodig heb. Ik doe niet zo heel veel met mijn PC thuis, en hij draait gewoon op Windows 10, dus als het werkt, dan is dat wat mij betreft meer dan voldoende.
i-chat @ThanosReXXX29 november 2022 07:20
Met het risico om off topic te gaan

Maar wat voor pc is dat in gods naam

En had je die nieuwe windows 11 ps al niet lang en breed terugverdiend door het verschil in energie verbruik

Ik bedoel de meeste p4 en c2d etc verbruiken rond de 80watt ofzo

Met een intel nuc quad-core celeron 4000serie zit je met het hele systeem al onder de helft daarvan
Met de huidige energie markt moet dat verschil bijna in weken terug te verdienen zijn vooral met torretjes waar je pc toch lang voor aan mort staan. ( als je niet zo’n aso wilt zijn die alleen maar downloadt en niks wil seeden)

Toch moet me wel één ding van het hart: waarom staat dit bericht op tweakers FP.

Een tijdje terug kreeg ik van de mods nog te horen dat praten over illegaal downloaden volgens de ToS verboden is op deze site. Je mag bijvoorbeeld niet suggereren dat de nieuwe film van y op torrentsite y vast wel te vinden zal zijn

Maar vervolgens wordt de frontpagina een paar weken later gesierd met nieuws over een piraterij programma

Laten we dan gewoon eerlijk zijn
Q bittorrent is geen syncthing en dus niet bedoeld om je eigen bestandjes lokaal over je pcs te verdelen
ThanosReXXX @i-chat29 november 2022 11:30
Tja, dat laatste is altijd een beetje een ding. De essentie is dat je wel over modden, software/homebrew en emulatie mag praten, en ook over file sharing programma's, maar NIET bronnen voor downloads of illegale software mag vermelden. Het blijft dus een grijs gebied, maar zolang ze geen torrent sites vermelden, mogen ze best de programma's zelf bespreken. En wij als leden dus ook.

Wat betreft mijn PC: oud beestje, zoals gezegd. Core2duo, om precies te zijn, maar het is voldoende voor wat ik ermee doe, en op dit moment heb ik andere prioriteiten dan het kopen van een nieuwe PC. En sowieso heb ik daar ook even geen budget voor. Het komt er dus simpelweg op neer dat als de noodzaak er voor mij niet is, ik mijn geld daar ook niet aan ga uitgeven. Ik game niet echt op de PC, en ik draai ook geen zware programma's, dus ik red me prima met wat ik nu heb staan.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 18:30]

JustFogMaxi @ThanosReXXX28 november 2022 15:07
Probeer eens PicoTorrent.
ThanosReXXX @JustFogMaxi28 november 2022 16:29
Zal er eens naar kijken, maar zoals gezegd download ik nog maar heel af en toe, dus of het nog de moeite waard is, weet ik niet echt.
_Pussycat_ @ThanosReXXX29 november 2022 00:38
De vorige versie zal zeker beschikbaar blijven, en had ook al alles wat je nodig hebt.
Raven @Osiummaster28 november 2022 18:38
"Direct overstappen is sterk aangeraden"
Dat is niet voor iedereen een optie, de github-request om de rss.dat van uTorrent te kunnen importeren is ondanks jaren met de nodige reacties open te hebben gestaan helemaal niets mee gedaan :/

[Reactie gewijzigd door Raven op 22 juli 2024 18:30]

Remzi1993 @ThanosReXXX28 november 2022 15:20
Qbittorrent is volledig open source en niet zoals uTorrent deels en volgepompt met reclames en als je de pro versie koopt dat je dan extra instellingen unlocked (om zogenaamd sneller to kunnen downloaden) en al die rare onzin.

Een tijd geleden kwam ik Qbittorrent tegen toen ik Linux gebruikte (Ubuntu, Manjero en Arch). En toen zag ik ook dat er een Windows build was, dus eindelijk een vrije en open source torrent client voor bijna elk platform. (Die ook nog eens gewoon snel werkt).
poktor @Remzi199328 november 2022 16:41
Helemaal eens. Zelf leun ik zwaar op de web-interface die in Qbittorrent zit: Qbittorrent draait op mijn windows-server en via de web-interface schiet ik de magnet-links in vanaf mijn eigen pc. Werkt super! :)
Remzi1993 @poktor29 november 2022 00:26
Inderdaad! De veelzijdigheid, geavanceerde instellingen en de uitbreidbaarheid is letterlijk eindeloos. Je kan zelfs de interface aanpassen. Wat ik vaak als eerste doe wanneer ik Qbit installeer is paar kolommen uitzetten en alleen aanzetten wat ik nodig heb en alle limieten op oneindig zetten, zodat de cliënt 100% de bandbreedte gebruikt. (Je kan dan tussendoor letterlijk bijna niet meer surfen op het web, maar het voordeel daarvan dat de torrent client dan ook veel sneller klaar is en tussendoor kan je iets anders doen of broodjes smeren/lunchen).
Dyon_R @ThanosReXXX28 november 2022 14:39
uTorrent is echt niet aan te raden, deze is niet open source en bevat heel veel bloatware, zoals advertenties. uTorrent heeft in het verleden zelfs (expres) een crypto-miner in hun product gestopt. Zou mij ook niets verbazen als ze tracken wanneer je hun applicatie gebruikt en wat je download. qBittorrent is voor mij al enige jaren de nieuwe gouden standaard.

[Reactie gewijzigd door Dyon_R op 22 juli 2024 18:30]

ThanosReXXX @Dyon_R28 november 2022 14:56
Om te voorkomen dat ik twee keer hetzelfde antwoord geef, verwijs ik je even naar mijn antwoord aan de andere Tweaker, die boven jouw reactie staat... ;)
Remzi1993 @Dyon_R29 november 2022 00:28
Kleine aanvulling: Niet alleen dat maar er is zelfs een betaalde pro versie die zogenaamd extra instellingen of iets dergelijks unlocked. Je hebt dus daardoor niet alle instellingen als je niet betaald en reclame. Ik merkte een groot verschil in download snelheid toen ik was overgestapt van uTorrent/BitTorrent naar Qbittorrent.
gekko90 28 november 2022 15:01
Grappig dat wel de google pixel wordt genoemd en windows 11 als 64bit only maar dat MacOS en iOS al jaren 64bit only zijn daar wordt aan voorbij gegaan.

Of wees volledig of laat dat hele stuk gewoon weg gezien er geen reden vanuit developers gegeven is.
SSH @gekko9028 november 2022 16:00
Zo gek is dit niet. Zowel Windows als Android zijn zwaar dominant tegenover Apple. Het zal me zelfs niks verbazen als het aantal Linux installaties (ChromeOS, Linux servers etc) dat van MacOS nog overtreft.
i-chat @SSH29 november 2022 06:31
Afhankelijk van de definitie overtreft linux mogelijk zelfs macOS en windows bij elkaar

Als je bedenkt dat het merendeel van routers ook embedded linux draaien
En dat de meedste clusters zoals dat van Google Microsoft en amazon linux draait op hun nodes

Maar goed als je naar de end users kijkt lijkt cromeos toch minder populair dan zijn prijs zou doen vermoeden

Hoewel ik zie steeds meer scholen en vaak ook zorg instellingen met chromebooks aan de haal gaan
ikweethetbeter @SSH28 november 2022 16:20
Even Googlen voordat je dit soort onzin post...

Daarbij zijn Apple's OS-en al jaren 64-bits only, het kunnen draaien van 32-bits applicaties is al enkele jaren geleden uit macOS en iOS gesloopt.

Wat dat betreft gaat Apple verder dan MS, want Windows 11 mag dan wel 64-bits zijn, deze ondersteunt wel nog steeds 32-bits apps.
SSH @ikweethetbeter28 november 2022 18:34
Wat is nu onzin? Liegen ze op het nieuws dat ChromeOS in 2020 meer verkocht is dan MacOS? klik
ikweethetbeter 28 november 2022 16:12
Eindelijk! Dit had veel eerder moeten gebeuren, en veel meer softwaremakers moeten dit voorbeeld volgen!

Eigenlijk had Microsoft het initiatief moeten tonen. Mara ze kunnen niet kiezen, en maken niet alleen nog tonnen 32-bits software, maar zelfs 32-bits Windows versies. Om te janken...

De 64-bits Core 2 Duo is uit 2006, enkele jaren later had elke pc een 64-bits CPU. Het wordt tijd dat die 32-bits legacy wordt verwijderd. Scheelt een heleboel dubbel te onderhouden code.
PDZ @ikweethetbeter29 november 2022 14:18
Microsoft maakt geen 32-bits Windowsversies meer. Windows 11 is alleen beschikbaar als 64-bits versie.
ikweethetbeter @PDZ29 november 2022 17:53
Microsoft ontwikkelt nog actief aan Windows 10.
Microsoft maakt nog veel 32-bits software.
Windows 11 draait nog 32-bits software uit het Windows 3.11 tijdperk.
PDZ @ikweethetbeter29 november 2022 18:50
- Updates aan een bestaande versie is niet hetzelfde als het maken van versies zoals jij noemt.
- Je herhaalt een punt uit je eerste bericht wat niets te maken heeft met mijn reactie.
- Je punt is dat backwards compatibility een slecht ding is?
ikweethetbeter @PDZ29 november 2022 20:00
- Je punt is dat backwards compatibility een slecht ding is?
Backwards compatibility is super! Alleen je kunt overdrijven.

De ICT heeft grote sprongen gemaakt. Iets wat in 1992 state of the art was, is nu hopeloos achterhaald. 30 jaar oude software op een hedendaagse computer, leuk voor zakelijke software, bijna zonder uitzondering zinloos en ongewenst voor iemand die met beide benen in het heden staat.
PDZ @ikweethetbeter30 november 2022 14:20
leuk voor zakelijke software
Mag je driemaal raden wat financieel gezien Microsofts grootste afzetmarkt is ;)
ikweethetbeter @PDZ30 november 2022 14:26
Kijk eens op je werk pc, hoeveel ERP systemen staan daarop? Welke unieke software uit de jaren '90 vind je daar?

Ik denk helemaal niks! Op je werk pc / laptop staat een browser (MS Edge of Google Chrome), en daarmee doe je bijna alles.
vrilly 28 november 2022 16:30
Een reden voor het stoppen met de 32bit-versie van de applicatie geven de ontwikkelaars niet
Ik doe eens een gokje met 5 seconden googlen.
https://doc.qt.io/qt-6/supported-platforms.html

32-Bit windows is geen supported target meer in Qt 6, en op een gegeven moment zal QBitTorrent ook wel over moeten vanaf een LTS Qt5 versie naar Qt6 om actueel te blijven
HollowGamer 28 november 2022 17:45
Er zijn builds met libtorrent 1.2.x en 2.0.x beschikbaar vanwege 'vermeende prestatieproblemen met 2.0.x'.
Misschien kunnen jullie even naar de bugreports linken, want het is inderdaad aanwezig op vooral Linux. :)
bkor @HollowGamer29 november 2022 12:22
want het is inderdaad aanwezig op vooral Linux
Is dat niet voornamelijk dat 2.0+ mmap gebruikt. En het hierdoor vaak lijkt alsof er veel geheugen wordt gebruikt? Dit terwijl het puur komt door mmap en dat het geheugengebruik bij veel tools (top, etc) niet goed wordt weergegeven.
HollowGamer @bkor29 november 2022 14:35
De oorzaak is (helaas) nog niet bekend, er is wel een test, maar het is even de vraag of het aan de kernel of iets ander ligt.

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