Hackers maakten mogelijk gegevens van tientallen miljoenen Twitter-accounts buit

Hackers hebben gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers van mogelijk tientallen miljoenen Twitter-gebruikers buitgemaakt. Dat gebeurde via een bug in de api waardoor eerder gegevens van 5,4 miljoen gebruikers zijn uitgelekt.

De dataset bevat gegevens uit diverse landen en Bleeping Computer meldt niet welke landen precies. Het gaat onder meer om veel gegevens van gebruikers uit Frankrijk en de site heeft de gegevens met een steekproef geverifieerd. De gegevens zouden onder meer gebruikt kunnen worden voor gerichte phishingaanvallen.

Beveiligingsonderzoeker Chad Loder heeft over het datalek een onleesbaar gemaakt screenshot gepost en claimt ook dat het echt is. Er zouden gegevens van alle gebruikers uit bepaalde landen in de dataset staan. Om hoeveel gebruikers het precies gaat, is onbekend. Het is een andere dataset dan die deze zomer te koop werd aangeboden. Die bevatte gegevens van 5,4 miljoen accounts en is inmiddels vrij verkrijgbaar, zegt Bleeping Computer.

Het datalek heeft niets te maken met de overname van Twitter door Elon Musk vorige maand. De bug speelde eind vorig jaar. De kwetsbaarheid werd op 1 januari aangeboden op bugbountyplatform HackerOne door een beveiligingsonderzoeker. Het ging om een bug in de Android-client, waarbij een aanvaller een POST-request moest doen naar de onboarding-api van Twitter. De beveiligingsonderzoeker beschrijft het probleem in detail op HackerOne. Twitter heeft de kwetsbaarheid opgepakt en op 13 januari gerepareerd. Op 11 februari werden details gepubliceerd en kreeg de onderzoeker een beloning van 5040 dollar. Twitter heeft nog niet gereageerd op de hack.