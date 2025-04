Internationale Tafeltennisbond had bijna drie jaar lang datalek

De International Table Tennis Federation had bijna drie jaar lang paspoorten en vaccinatiebewijzen van prominente tafeltennisspelers en betrokken stafleden onbeveiligd online staan. Dat meldt RTL Nieuws.

In totaal zou het gaan om meer dan 1000 kopieën van documenten over 'honderden' spelers en stafleden. Onder hen vallen ook de Nederlandse professionals Britt Eerland en Shuohan Men. Ook zijn twee Nederlandse bondscoaches hierdoor getroffen, evenals Japanse en Chinese wereldtopspelers.

RTL Nieuws meldt het nieuws op basis van e-mailverkeer dat het heeft ingezien. Wie de melding bij de tafeltennisbond heeft gedaan, is niet bekend. RTL zegt de bond de gelegenheid gegeven te hebben om het lek voor publicatie van het nieuws te dichten. Daar heeft de in Zwitserland gevestigde organisatie gehoor aan gegeven en het datalek is nu dus gedicht.