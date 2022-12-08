23 procent van Belgische bedrijven had in 2021 een ict-veiligheidsincident

23 procent van de Belgische bedrijven heeft in 2021 ten minste één keer een probleem ondervonden dat veroorzaakt is door een veiligheidsincident in de ict-systemen. Ongeveer een derde van de Belgische bedrijven was in 2021 verzekerd tegen ict-veiligheidsincidenten.

Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel hadden incidenten soms tot gevolg dat de ict-diensten onbeschikbaar waren, dat er sprake was van vernietiging of corruptie van data, of dat er vertrouwelijke gegevens openbaar zijn gemaakt.

Het bureau ging voor zijn onderzoek te rade bij ongeveer 7500 Belgische ondernemingen en in negen op de tien gevallen werd daar een wachtwoord gebruikt voor authenticatie. In 39,4 procent van de gevallen werden twee of meer authenticatiemechanismen gebruikt en 12,6 procent van de Belgische bedrijven gebruikte biometrische beveiligingsmethoden.

Netwerktoegangscontrole blijkt populair te zijn bij Belgische bedrijven, want een dergelijke beveiligingsmaatregel was in 2021 in 77,2 procent van de gevallen actief. Zes op de tien Belgische ondernemingen maakten bovendien gebruik van een vpn. Volgens Statbel had 33,1 procent van de Belgische bedrijven in 2021 ook een verzekering tegen ict-veiligheidsincidenten.