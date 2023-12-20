Toyota-importeur gaat waterstofgenerator in Nederland leveren

Toyota Nederland gaat in Nederland de GEH2-waterstofgenerator van EODev leveren. Deze gebruikt een brandstofcel van Toyota en kan diesel- of gasgeneratoren vervangen. De waterstofgenerator kan noodstroom leveren of als primaire elektriciteitsbron dienstdoen.

De EODev GEH2 gebruikt dezelfde brandstofcel als in de Toyota Mirai wordt gebruikt en kan net als die elektrische auto waterstofgas omzetten in elektriciteit. De Nederlandse Toyota-importeur, onderdeel van de Louwman Group, zegt de waterstofgenerator te gaan distribueren in Nederland. De waterstofgenerator zou geschikt zijn voor bijvoorbeeld bouwlocaties, evenementen, telecom en het laden van accu-EV's, als milieuvriendelijk alternatief voor diesel- en gasgeneratoren.

De generator heeft een stand-byvermogen van 88kW en kan continu nominaal 65kW leveren. De generator bevat daarnaast een 44kWh-lfp-accu en is 3300x1100x2252mm groot. Gebruikers die meer vermogen nodig hebben, kunnen meerdere generatoren aan elkaar schakelen. De generator kan ook overweg met accuopslag en zonnepaneelsystemen. Toyota zegt dat de generator met een vorkheftruck of kraan te verplaatsen is. Het waterstofgas wordt in externe tanks opgeslagen.

Toyota-importeur gaat waterstofgenerator in Nederland leveren

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 16:01 167

20-12-2023 • 16:01

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Reacties (167)

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ApexAlpha 20 december 2023 16:32
Dit is best een uitkomst!

Bij ons op het werk hebben wij veel dieselgeneratoren voor backup elektriciteit, daarvan draait er altijd ééntje omdat de piekvraag anders niet direct opgevangen kan worden.

Een apparaat als dit, met een contractuele levering van waterstof net als diesel nu zou al een flinke stap vooruit zijn.

Als Nederland over 10 jaar of zo een beetje een waterstofnet heeft liggen kun je praktisch overal in het land zoiets als dit gebruiken als noodstroom.

Prima innovatie als je het mij vraagt.
scsirob @ApexAlpha20 december 2023 20:19
Dat ligt er aan waar die waterstof vandaan komt en wat de kosten daarvan mogen zijn.
Ik las zopas een artikeltje over de staat Californië waar de Toyota Mirai op waterstof al een tijd op de markt is. In eerste instantie was dat interessant want waterstof werd zwaar gesubsidieerd. Inmiddels zijn de prijzen flink gestegen en kost een kilogram waterstof al 36 dollar. Een keertje tanken was ruim 200 dollar.
https://www.hydrogeninsig...able-tesla-ev/2-1-1519315

Waterstof kan ongeveer 33kWh per kg bevatten, terwijl diesel rond de 12kWh per kg zit. Maar een kg diesel (1.25 liter) kost net over de 2 Euro, dus puur op basis van energie kost waterstof 5x zoveel als diesel.

En dan hebben we het nog niet gehad over hoe die waterstof gemaakt wordt, van aardgas of elektrisch (rendement < 50%).
knollemans @scsirob20 december 2023 20:57
Tja in Duitsland tankt een particulier gewoon voor 15 euro per kg. Dus 2,5 keer zo duur. En dat komt omdat er simpelweg nog geen grote electrolysers zijn gebouwd. Laat eerst eens energie in de vorm van waterstof (ammoniak, vloeibaar, ...) Naar Nederland komen. Verliezen bij transport in moleculen is vele malen lager dan bij transport van electrisch. Vergelijken met een infrasytuctuur die er 100 jaar over heeft gedaan om gevormd te worden, met 1 die nog moet beginnen is niet echt eerlijk toch?
En ja vergelijken met een bron die er 1 miljoen jaar over heeft gedaan om te vormen is natuurlijk ook niet eerlijk.
litebyte @knollemans20 december 2023 22:37
Waterstof is duur en is iig in Nederland niet echt groen te noemen qua productie. Ik ben nu de afgelopen jaren bij zeker 4 'waterstof persmomenten' (eentje met een bus, waarbij de chauffeur mij vertelde, hij rijdt heerlijk als ie het doet) Mijn vrouw heeft als bedrijfstestauto jaren geleden een eerste versie van de Mirai gereden. Ook stroringsgevoelig en de opgegeven afstanden reed hij nooit, tank kon ook maar voor een deel gevuld worden. Daarnaast vergt het regelmatig onderhoud.

Accu ontwikkeling voor personenvervoer en wegtransport gaat daarnaast enorm snel. Nio heeft een eerste semi-solid state battery duurtesten gedaan in een ET7. Batterij wordt gemaakt door WeLion. Deze is naast veilig, snel laden en uitstekend bereik ook nog eens lang mee gaan. Volgend jaar zal deze al beschikbaar komen als battery swap model voor Nio auto's.

Ik zie zelf wel een toekomst voor waterstof, maar dan meer op industrieel, scheepvaart, misschien luchtvaart, als bijmenging van aardgas voor woningverwarming of in wijk- of buurtcentrales
Crocidolite @litebyte21 december 2023 04:40
Waterstof voor de luchtvaart zie ik sowieso niet gebeuren omdat massa en veiligheid nogal een dingetje zijn in de luchtvaart.
Cryogeen waterstof veilig meezeulen in een vliegtuig vereist nogal zware dikwandige waterstoftanks. En die hebben nogal een behoorlijke massa. En dat betekend dat er heel wat minder vracht of pasagiers mee kunnen.
ejabberd @Crocidolite21 december 2023 07:59
Je kunt waterstof natuurlijk ook gebruiken om andere brandstoffen aan te maken.
Crocidolite @ejabberd21 december 2023 08:27
Dat klopt, maar waterstof maken is al een erg inefficient proces. Ga je vervolgens daar weer andere energiedragers van maken, maak je het allemaal nog inefficienter.

Voor de luchtvaart zie ik meer heil in biobrandstoffen als vervanging voor fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld kerosiene gemaakt uit algen,
Pathogen @Crocidolite21 december 2023 09:44
Biobrandstoffen geven nog steeds gewoon uitstoot. Dus het probleem aan de kant van de bron maak je er misschien wel kleiner mee, maar aan de kant van de uitlaat verandert niks.
Crocidolite @Pathogen21 december 2023 10:31
Toch wel. Met biobrandstoffen krijg je een koolstofkringloop.

Er wordt net zo veel CO2 uitgestoten als dat er weggevangen (door algen in mijn voorbeeld) wordt. Netto komt er geen CO2 meer bij zoals dat met fossiele brandstoffen wel het geval is.
Discus @Crocidolite21 december 2023 10:58
Agrarische productie wereldwijd stoot 33% van de CO2 uit. Dat is een factor 10 meer dan de lucht- of scheepvaart. Biobrandstoffen zijn wat dat betreft alleen een oplossing als de energievoorziening in de agrarische sector duurzaam wordt.
Wie op een akkerbouwbedrijf gewerkt heeft weet wel hoe veel diesel er verbruikt wordt bij grondbewerking, oogsten en transport.

Fotosynthese van planten heeft een rendement van zo'n 3 procent. Een akker vol met zonnepanelen is eigenlijk beter..
Crocidolite @Discus21 december 2023 11:17
Ik heb het over kerosiene uit algen. En algen verbouwen kun je niet vergelijken met gewassen verbouwen op een akker. Voor algen kweken heb je geen zware machienes nodig om de grond te bewerken, te bemesten en om te oogsten.
Ook hoef je voor algenkweek geen grote hoeveelheden kostbare landbouwgrond op te offeren.
tweakuwe @Crocidolite21 december 2023 13:14
Op papier misschien, in de praktijk is de winst beperkt tenzij je toevallig op een plek woont waar de bouw van biobrandstof enorm efficient kan. Het is klimaattechnisch al snel beter om lokale fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 af te vangen op een plek waar dat zo efficient mogelijk kan, dan blijf je makkelijker klimaatneutraal ;) . Biobrandstof is vooral goed voor marketing, daar is het beter dan gecompenseerde brandstof. In de praktijk is het vaak verre van klimaatneutraal trouwens.
killerdemon @Crocidolite22 december 2023 20:29
Het komt alsnog vrij dus dan kunnen we ons beter focussen op meer algen kweken in plaats van hoe ze te verbranden
icceni @Crocidolite21 december 2023 10:28
De waterstof zelf heeft juist een hoge energiedichtheid, dus voor langere vluchten is waterstof ideaal.
Crocidolite @icceni21 december 2023 10:52
Cryogeen waterstof heeft idd een hogere energiedichtheid. Gasvormig waterstof juis weer niet.

Maar de branstoftanks moeten voor cryogeen waterstof zeer zwaar uitgevoerd worden waardoor de massa van het vliegtuig enorm toeneemt.

Je gaat geen 737 laten vliegen met maar een capaciteit voor misschien 50 pasagiers. Daar valt geen geld mee te verdienen tenzij je de tickets vele malen duurder maakt. Voor vracht idem dito.

En dan heb ik het nog geen eens over de veiligheid en onhandelbaarheid van waterstof gehad.
icceni @Crocidolite22 december 2023 10:41
Waterstof heeft een energiedichtheid van 125 MJ/kg. Kerosine iets van 43 MJ/kg. Om een voorbeeld te noemen: Een Boeing 787 heeft een ledige massa van 118 ton, en kan zo'n 110 ton kerosine meenemen.
De 72 ton die je dan overhoudt voor de tank heb je lang niet nodig, waarmee je het vliegtuig ook weer een stuk lichter kunt maken (en weer minder brandstof hoeft mee te nemen).

[Reactie gewijzigd door icceni op 23 juli 2024 02:24]

tweazer @scsirob20 december 2023 22:53
Hoe zou een methanol brandstofcel uitpakken ? Een (wat giftige) vloeistof naar waterstof/elektriciteit omzetten. Methanol kan redelijk normaal (onbeperkt ?) opgeslagen worden, stil elektriciteit genereren
https://www.youtube.com/watch?v=G3iKJ4IMick
Misschien wat minder efficient, maar naast mierezuur oplossingen prima te transporteren van bron naar gebruiker.
Commentaren/inzichten iemand ?

[Reactie gewijzigd door tweazer op 23 juli 2024 02:24]

Darksteel83 @tweazer21 december 2023 07:45
Methanol als opslag is best waarschijnlijk. In Nederland is waterstof opslag in ondergrondse zoutcavernes waarschijnlijk goedkoper. Dit is ook waar Nederland op inzet.

Maar veel andere landen hebben geen of te weinig zoutcavernes. Dan schijnt methanol opslag het goedkoopst te zijn. Als je de CO2 redelijk kunt afvangen om later weer nieuwe methanol mee te maken.

Ammoniak kan ook maar is wel een veel groter milieu/gif probleem bij bijvoorbeeld een lekkage. Opslag is dus duurder. Het voordeel van ammoniak is wel dat je geen CO2 nodig hebt en ook geen CO2 uitstoot hebt. En dus ook geen lokale tijdelijke CCS nodig hebt.

Pas op X/Twitter een discussie tussen echte experts hierover gevolgd.
Coolstart @scsirob21 december 2023 10:55
Zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Weet je hoeveel subsidies er zijn geweest om fossiele brandstoffen te ontginnen en te distribueren?

Diesel is in de US dan ook spotgoedkoop. 2x raden waarom.

Waterstof is bijna altijd duurder dan elektriciteit omdat er komende 20jaar al zeker een extra stap bijkomt om het om te zetten. Dus zolang er diesel is zonder co2 taks zal die goedkoper zijn.

Diesel is dan ook een olieproduct en als er een oliecrisis of extra taksen op Co2 komen dat zal diesel duurder worden.

Neemt niet weg dat waterstof een ideaal alternatief is om generatoren die draaien op fossiele brandstoffen te vervangen waar elektriciteit of batterijen dat niet kunnen.

Een landelijk netwerk van waterstof is nodig in de energiemix. Waterstof in auto’s lijkt me niet interessant, waterstof voor de industrie en opvangen piekstromen, energiebuffer en het voeden van hoogovens wel.

Waterstof wordt voor vele mensen in een hoekje geduwd of zwartwit bekeken. Het gaat hier over een generators en een landelijk netwerk en jij springt naar auto’s. Dat is natuurlijk een manke vergelijking.

Nuance is belangrijk. Diesel verliest immers ook 60% bij verbranding. Dat zou ik ook kunnen aanhalen als argument. Wat telt is de totale impact en de duurzaamheid.

Fossiele brandstoffen als motor van de economie zijn een eindig verhaal. Zonder waterstof hebben we gaten in de duurzame energiemix. Dusja een landelijk netwerk is nodig. Zeker waar er industrie is.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 02:24]

mcDavid @scsirob21 december 2023 11:23
Ligt eraan waarvoor je wilt optimaliseren.

Als je elektriciteit nodig hebt in een stikstof-kritisch gebied, kan dit een hele goede oplossing zijn. Of op locaties waar je geen lawaai mag maken bijvoorbeeld.

Voor de CO2 uitstoot hoef je het (voorlopig) niet te doen idd.
Darksteel83 @ApexAlpha21 december 2023 07:02
Is je werk niet veel better af met zonnepanelen + accu's als eerste buffer?

Want diesel generators die altijd draaien zijn nu al wel redelijk duur. Maar worden waarschijnlijk nog duurder.

Waterstof zal als noodstroom wel kunnen. Maar het is en blijft waarschijnlijk duurder dan zonnepanelen+accu's de meeste tijd. Helemaal duurder dan zon+wind+accu's de meeste tijd.
Genosha @Darksteel8321 december 2023 09:58
Op een dag als vandaag zonnepanelen hebben om een piekbelasting op te vangen dan tap je dus je accu's leeg. In de wintermaanden dus geen zekere oplossing, mits je zoveel accu's hebt dat je overbodige energie in mei-september kan opslaan. Kost ook een berg aan investering. Uiteindelijk lijkt een bedrijf eerst naar wat het minste impact heeft op de jaarbalans.
Femme UX Designer @Genosha21 december 2023 11:13
Als je een accu neerzet om piekbelasting op te vangen dimensioneer je het vermogen en de opslagcapaciteit zodanig dat er tussen de pieken door genoeg geladen kan worden. Meestal zal het gaan om relatief kortdurende pieken gedurende de dag waarbij er tussendoor de mogelijkheid is om bij te laden als de belasting op de hoofdaansluiting lager is dan wat er maximaal geïmporteerd mag worden volgens de aansluit- of contractwaarde.
Darksteel83 @Genosha21 december 2023 21:53
Uiteindelijk kiest een bedrijf inderdaad vaak iets wat goedkoop is en goed werkt.

Voor een aggregaat die ergens staat en weken/jaren achter elkaar gebruikt word kunnen zonnepanelen met accu's erbij schelen in de hoeveelheid diesel/gas/benzine of in dit geval zelfs waterstof je gebruikt.

Uiteindelijk heb je dan vaak alsnog brandstof backup nodig voor als de zon (lang) niet schijnt.
Ook heb je bij een accu vaak de tijd om de backup aan te zetten. Want de backup zet je aan als de accu onder bijvoorbeeld 40% komt.

Dit is ook hoe onder andere deze groene aggregaat werkt.

Je hebt een kleine container en op locatie klap je de zonnepanelen uit.
Daalt de batterij te ver dan start een kleine brandstof backup. Die omdat hij geen piekvermogen hoeft op te vangen waarschijnlijk ook efficiënter is.
https://degroeneaggregaat.nl/model-45
david-v
@ApexAlpha21 december 2023 00:33
Als Nederland over 10 jaar of zo een beetje een waterstofnet heeft liggen kun je praktisch overal in het land zoiets als dit gebruiken als noodstroom.
Ik denk niet dat dit in 10 jaar oud zelfs in 50 jaar gaat gebeuren. Waterstof is niet iets wat je "ergens" oppompt een door een leiding kan transporteren zoals gas. Waterstof moet je produceren en kost enorm veel energie (grijze waterstof is natuurlijk niet toekomstvast). Ik zie het niet gebeuren dat wij zo enorm veel waterstof gaan produceren dat we daar een landelijk netwerk voor nodig gaan hebben, met alle uitdagingen die het transporteren van waterstof met zich meebrengen.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 02:24]

ejabberd @david-v21 december 2023 08:05
Ik denk niet dat dit in 10 jaar oud zelfs in 50 jaar gaat gebeuren. Waterstof is niet iets wat je "ergens" oppompt een door een leiding kan transporteren zoals gas.
Je hebt witte waterstof.
david-v
@ejabberd21 december 2023 08:22
Dat is nieuw voor mij. Bedankt. Maar om nou iets wat je moet oppompen onuitputtelijk te noemen in de titel is wel misleidend, want dat is het natuurlijk niet.
ejabberd @david-v21 december 2023 08:39
Lees het hele artikel als je de titel misleidend vindt...
david-v
@ejabberd21 december 2023 08:59
Heb ik al gelezen, je bedoeld
Er wordt zelfs gewag gemaakt dat waterstofvoorkomens ons voor duizenden jaren waterstof zou kunnen voorzien.
En dat is iets wat ik met een korreltje zout neem. Alsof de energie behoefte duizenden jaren hetzelfde zal blijven op aarde.

Begrijp me niet verkeerd, ik zou het toejuichen als het al mogelijk zou zijn om waterstof uit de aarde te kunnen onttrekken zonder daarbij het milieu verder te belasten, maar quotes zoals hierboven neem ik zolang er geen wetenschappelijk bewijs is met een korreltje zout ;)
oks @ApexAlpha21 december 2023 07:40
Ware het niet dat de vraag is waar haal je de waterstof vandaan... helemaal als die groen opgewekt moet worden... Ons land heeft met zijn industrie, landbouw en inwoners veel te weinig oppervlak ter land en ter zee om het te verspillen aan het produceren van waterstof. Daar is al veel over geschreven. Maar ja...
pegagus @oks21 december 2023 13:11
Ons gas en olie komt ook overal vandaan. Waarom zou dat voor waterstof ineens een onoverkomelijk probleem zijn? Wij hebben meer industrie dan ons land zelf nodig heeft. De reden is dat we toegang hebben tot de rivieren en toegang tot de oceanen.
oks @pegagus21 december 2023 14:55
Waterstof is heel energie inefficiënt om te maken. Zoek maar eens op het tweakers forum. Maar ook op YouTube is voldoende uitleg over de natuurkunde en techiek die er bij komt kijken.
pegagus @oks25 december 2023 22:43
Jij hebt het over oppervlakte. Brandstof motoren zijn ook heel inefficiënt, maar daar hoor je niemand over. Wanneer je waterstof produceert met groene stroom die je over hebt, is inefficiëntie minder belangrijk. Nu weet ik niet of dit zo’n goede toepassing is, maar waterstof laat zich makkelijker over de oceanen vervoeren dan stroom.
oks @pegagus28 december 2023 11:26
Dat is een stellige uitspraak die je doet. En die klopt dus niet. Zoek maar eens op High Voltage Direct Current Lines. Vele malen meer continu vermogen wat je kunt 'verschepen' dan een schip waterstof met al zijn transport verliezen.
pegagus @oks28 december 2023 20:45
Hoezo vele malen meer? Hoeveel meer dan? En over hoeveel km kun je zo’n kabel leggen? Kan dat ook vanuit bv Spanje naar Nederland? Of van nog veel verder weg? Daarbij heeft bepaalde industrie waterstof nodig.

Je komt steeds weer met iets anders. Lees gewoon eens terug wat jij schrijft en waarmee ik reageer.
oks @pegagus31 december 2023 11:04
Zoek zelf het even op. Dan kom je er vanzelf achter. Google doet wonderen :-)
Verwijderd @ApexAlpha21 december 2023 08:38
Ik heb artikels gelezen over de Mirai, deze stond iedere maand in de garage voor onderhoud, enorm duur dus in gebruik.
Uiteindelijk is het alsnog een elektrische auto, dus waarom niet gewoon meteen met veel minder verlies van energie een grotere accu opladen, want het bereik blijkt hij bij lange na niet te halen, dus is een accu ook hier weer veel beter.
De nieuwe Mirai heeft grote verbeteringen, ben benieuwd, maar die specificaties zullen vast en zeker opnieuw niet gehaald worden.

Waterstof is meer weggelegd voor verbrandingsmotoren, veel minder storing en niet interessant voor auto's. Kijk meer naar vrachtwagens, boten, treinen en vliegtuigen. Ik lees al dat vliegtuigen niet interessant is, maar er zijn ook vliegtuigen die dag in dag uit korte afstanden vliegen of iig niet meer dan een paar 100KM.

Opslag voor lange duur is ook niet interessant, veel te veel lekkage bij waterstof, daar lees en hoor je maar weinig over, maar dat gaat 24 uur per dag door. Tank je nu je Mirai vol, je zet hem weg, dan is hij op een gegeven moment gewoon leeg!

Dus ook waterstof in onze bestaande gasleidingen bijvoegen, wat een onzin waar ze hoe dan ook op terug gaan komen door al het verlies...
sircampalot @ApexAlpha21 december 2023 10:32
zou al een flinke stap vooruit zijn.
Dat hangt maar net af van de criteria waarop je toetst.
MilanSxD @ApexAlpha22 december 2023 15:25
Koninklijke van Twist, het bedrijf waar ik werk maakt ook zelf Waterstofgeneratoren.
https://www.kvt.nl/energi...ride-waterstof-generator/

Daarnaast ook Biogas motoren waarvan de uitstoot aanzieklijk lager is dan met Diesel.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Friederichs.
https://www.kvt.nl/contact/
Onder Verkoop Gasmotoren/WKK's.
BlueTooth76 20 december 2023 19:43
Minder dan 1% van de waterstof in Nederland is momenteel "groen".
Je kan nog beter een generator op aardgas gebruiken dan deze generator op waterstof, aangezien deze waterstof (met verlies) uit aardgas wordt gemaakt en je dus in feite meer energie verbruikt.

Pas als er overschotten "groene" waterstof zijn kan je gaan nadenken over dit soort oplossingen.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 02:24]

graey @BlueTooth7620 december 2023 21:59
Dat dit apparaat slechts in kleine niches bruikbaar is, daar kan ik het mee eens zijn. Maar ook centraal inefficiënt en 'slecht' waterstof opwekken kan alsnog groener zijn dan aardgas of diesel in je generator gooien; als je die waterstofproductie centraliseert, centraliseer je ook de uitstoot, en kan je die op die locatie ook effectiever scrubben/anderszins beperken. En de wegwerkzaamheden in de stadswijk worden daar een stuk omgevingsvriendelijker door. En: indien er ooit een energieoverschot is dat wordt gebufferd met waterstof is dit apparaat weer breder inzetbaar. Dat geldt niet voor andere generatoren.
krflyer @graey21 december 2023 09:54
Nee, ik denk het niet. Denk aan transport van waterstof, dat gecomprimeerd moet worden, waar de grootste verlies in zit. Hier is al zo vaak (ook op Tweakers) over geschreven, dat het me verbaast dat iedereen weer doet alsof waterstof beter is dan diesel. Roetdeeltjes kan je eventueel afvangen, maar beter diesel dan waterstof. Overigens ben ik het met andere commentaren eens dat zonnepanelen en accu's veel beter zijn. Er is bijna nergens in Nederland niet een elektriciteitsaansluiting te maken, ook op bouwplaatsen, en al helemaal in een stadswijk, die jij noemt. Als je eenmaal regelgeving invoert, moet je zien hoe snel bouwbedrijven om gaan, als ze anders geen vergunning kunnen krijgen.

[Reactie gewijzigd door krflyer op 23 juli 2024 02:24]

graey @krflyer21 december 2023 10:02
Een generator als deze is toch juist handig op bouwplaatsen waar geen aansluiting te maken is? Generatoren als deze zijn tijdelijke tussenoplossingen, en met waterstof heb je meer keuze in op welke manier je waar uitstoot. Ik ben ook geen fan van waterstof, en voorstander van wind, zon, accu's en andere bufferoplossingen, maar 'beter diesel dan waterstof' zonder enige nuance vind ik een te simpele uitspraak. Er zijn verschillende oplossingen voor verschillende situaties, afhankelijk van je doel moet je daar elke keer opnieuw een afgewogen keuze in maken (zonnepanelen en tijdelijke opslag zet je bijv. niet in op een bouwput). Waterstof bij voorbaat in alle situaties uitsluiten is denk ik gewoon niet slim. Toyota (bijvoorbeeld) heeft ook echt wel getalletjes meerdere malen doorgerekend, en die zien blijkbaar genoeg mogelijke usecases om te denken dat er fatsoenlijk bedrijfsvoering op te richten is. Dus er is op zijn minst de mogelijkheid dat er situaties zijn dat het wel degelijk een betere optie is dan bijv. diesel.

[Reactie gewijzigd door graey op 23 juli 2024 02:24]

krflyer @graey21 december 2023 16:08
Lata me dit zeggen: ik ben absoluut geen fan van een dieselgenerator: hier in het dorp heeft een verplaatste Aldi een half jaar op zo'n ding gedraaid, waarschijnlijk omdat ze nog geen grote aansluiting konden krijgen.

Maar het lijkt erop dat dit artikel van Tweakers weer is weggezakt, en dan vooral het deel over efficientie:

https://tweakers.net/revi...olyse-en-efficientie.html

Lees het nog eens na. Waterstof is nooit een goed idee.

Ik zou deze generator dus ombouwen naar een pak accu's, en snachts laden om overdag pieken op te vangen, en verder tijdelijke zonnepanelen aan het ding koppelen. We klagen dat er geen bouwvergunningen kunnen worden afgegeven, dan is een waterstofgenerator geen alternatief, omdat het per saldo, wanneer grijs waterstof wordt gebruikt, meer vervuilt. Waterstof, wanneer groen geproduceerd, kan misschien iets in de scheepvaart beteken. Zelfs vrachtwagens zoals de Tesla Semi en Mercedes en Volvo zijn nu al haalbaar. En helemaal op een bouwplaats, waar er al elektriciteit ligt, is waterstof geen alternatief, of je wilt het tegen beterweten in goedpraten.
Pinkys Brain @krflyer21 december 2023 10:37
Met krachtstroom kom je er niet, zal een omslag moeten komen om redelijk snel middelspanningsaansluitingen te maken. Zware machines zullen ook uitwisselbare accus moeten hebben.

Valt allemaal uiteindelijk wel op te lossen, maar met de huidige krapte op het stroomnet gaat het nog wel even duren voordat je kan beginnen.
Xbeek @BlueTooth7620 december 2023 20:12
Volledig met je eens.
Als je alle energie voor opwekking, transport en andere verliezen meeneemt is het alleen zinnig als het door wind of zon wordt opgewekt en dat gaat zeker nog tientallen jaren duren, voordat hier een overschot van is...
De toepassing zal nu zijn ivm lokale uitstoot regels, beetje wassen neus.
Darksteel83 @BlueTooth7621 december 2023 07:14
Het nadenken over dit soort waterstof oplossingen moet nu al lang beginnen. Klein opschalen eigenlijk ook al. Vooral omdat in 2035 stroom CO2 neutraal moet zijn in Nederland.

Massaal opschalen dat moet nog niet gebeuren want er is nu inderdaad nog veel te weinig groene waterstof voor echte schaal.

Voor nu is een groene batterij aggregaat met zonnepanelen wel beter voor het milieu dan een fossiele aggregaat. Maar een waterstof aggregaat waarschijnlijk nog niet echt.
Pinkys Brain @BlueTooth7621 december 2023 10:02
Alles moet in parallel ontwikkeld EN uitgerold worden met de huidige net zero deadlines, je kan niet meer serieel het laaghangend fruit pakken want dan ben je er met 2100 nog niet.
FastFred 20 december 2023 16:11
Voor energie opwekking op festivals of voor noodaggregraten (in ziekenhuizen ofzo) kan dit best een mooie optie zijn.
jbhc @FastFred20 december 2023 18:54
Als noodstroomgenerator is dit totaal ongeschikt.

Bij mij op mijn werk staan 2 diesels die als ik dat plaatje bij het artikel mag geloven kwa afmeting ongeveer net zo groot zijn als dat waterstof ding alleen kunnen die continu 1500KVA leveren.

88KW(vreemde manier om vermogen van een aggregaat weer te geven) is "niks".
batjes @jbhc20 december 2023 21:07
Een waterstofopslagtank loopt ook nog eens leeg, zelfs de beste tanks tot wel 1% per dag, voegt nogal wat onderhoud toe aan je noodvoorziening of je tank is leeg wanneer je het nodig hebt.
Scriptkid @batjes20 december 2023 23:36
Het testen en draaien van diesel is niet energy neutraal.

Diverse grote dc in NL stappen over op fuelcell ivm klimaat doelstelling waar de diesel smokers niet meer in passen.
GamingZeUs @Scriptkid21 december 2023 01:06
Dit.

In nederland hoeft het niet meer te kloppen, en het zal nog een tijdje duren voor ze het explosiegevaar toch in zien, en dit ook verbieden. (geen oplossingen nodig)
fre0n @Scriptkid21 december 2023 02:20
Bovendien kun je met een paar zonnepanelen gemakkelijk zelf groen waterstof genereren en je tanks daarmee topped up houden
ejabberd @batjes21 december 2023 08:37
Efficiëntie bij noodstroom is geen ding. Zelfs als dat verlies 30% per dag zou zijn, kun je dat aanvullen en monitoren. De kostprijs van een stroomuitval is vaak zo hoog dat elke energiebron betaalbaar is.

Betrouwbaarheid en capaciteit zijn wel belangrijk bij noodstroom.
grotebrilsmurf @jbhc20 december 2023 20:07
88kW kom je in veel gevallen best een eind mee, zoveel plaatsen die 1,5 MW verbruiken zijn er niet. Gezien we hier op Tweakers zitten gok ik dat je het over een datacentrum/ziekenhuis achtige opstelling hebt?
jbhc @grotebrilsmurf21 december 2023 00:04
1,5MVA x 2 O-)

Ik reageerde op @FastFred dus daar kun je het antwoord op je vraag zelf lezen.

Maar een beetje noodstroom aggregaat is al snel 100KVA of meer dat is echt niet heel bijzonder. Kijk maar eens hoeveel vermogen een normale verbrandingsmotor van een auto kan leveren.

Ik zat mij dan ook vooral te verbazen over het formaat maar misschien komt dat ook wel omdat de tanks in dat ding geïntegreerd zitten.
Llopigat
@jbhc21 december 2023 04:01
Ik zat mij dan ook vooral te verbazen over het formaat maar misschien komt dat ook wel omdat de tanks in dat ding geïntegreerd zitten.
Nope:
Het waterstofgas wordt in externe tanks opgeslagen.
Coolstart @jbhc20 december 2023 22:18
Je bent aan het overdrijven. 1500 KVA is pakweg 1500pk. Dan ding waar jij over spreekt moet zeker zo groot zijn als een zeecontainer. Dat verzet je niet meer met een vorkheftruck.

Deze GEH2 is 3mx1mx2m. Nog steeds groot maar eel significant kleiner. Als ik diesel generatoren opzoek van 110KVA dan kom ik gelijkaardige afmetingen tegen.

Appel met peren vergelijken dus.

Ook is deze generator volledig stil en je kan hem op plaatsen zetten waar uitlaatgassen problematisch zijn.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 02:24]

Llopigat
@Coolstart21 december 2023 04:03
Ook is deze generator volledig stil en je kan hem op plaatsen zetten waar uitlaatgassen problematisch zijn.
Uitlaatgassen ja, maar hij verbruikt natuurlijk nog wel veel zuurstof en stoot veel waterdamp uit. Dus ventilatie heeft hij wel nodig.
Martinspire
@Llopigat21 december 2023 08:49
Ventilatie heb je bij een diesel ook nodig, of dacht je dat ie geen zuurstof nodig had voor de verbranding?
Llopigat
@Martinspire21 december 2023 09:02
Ja natuurlijk maar ik bedoel, veel plaatsen waar uitlaatgassen een probleem zijn, zijn daardoor nog steeds niet wenselijk. Zoals binnen in een conferentiehal.
Gelomidor1 @jbhc21 december 2023 01:33
Ja indd vreemde manier om vermogen weer te geven, zat net ook even te kijken.
Ben met bandje op pad en wij hebben een aardig grote Aggegraat mee (past op dubbel Asser) en die is 60KVA.
1500KVA is wel echt mega hoor.
Wij kunnen met die 60KVA band draaien voor 1200 man. Koffie karretje, foodtruck en bar prima op draaien
Case_C @FastFred20 december 2023 16:56
En wat de denken van stroomvoorziening op bouwplaatsen.
Tassadar32 @Case_C20 december 2023 17:50
Is al een andere (en betere) oplossing voor: https://www.dens.one/products/powerhub
Kevinns @Tassadar3220 december 2023 19:01
Hoezo is dat een betere oplossing? Als die batterij leeg is dan heb je niks. Als je waterstoftank leeg is laat je een tankwagen langskomen. Een accu is prima voor een korte periode maar voor een volledig bouwproject lijkt het me ongeschikt.
mr_evil08 @Kevinns20 december 2023 22:52
Of je nou een tankwagen laat komen of een nieuwe powerhub aanvoeren, in beide gevallen moet er een vrachtwagen rijden, een powerhub is snel geplaatst.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 02:24]

Phrozbug @Tassadar3220 december 2023 23:00
Dat lijkt mij geen betere oplossing. Dit ontlaadt toch enorm. Zeker niet voor noodgevallen geschikt.
Mr.Monk @FastFred20 december 2023 16:52
voor noodaggregaten vraag ik me het nog af.. ze zijn normaliter zelden nodig, en gezien waterstof vervliegt, is je tank ineens leeg :P
ultimasnake @Mr.Monk20 december 2023 17:01
Vervliegt waterstof zelfs in de tanks (van een auto)?
Mr.Monk @ultimasnake20 december 2023 17:20
Door metaal lekt het heen. Opslag voor langere tijd is daarom nog een uitdaging. Het kan ik vaste vorm. Maar dat kost natuurlijk allemaal weer extra energie
Llopigat
@Mr.Monk21 december 2023 04:05
Ja en buiten dat het lekt, tast het daarbij ook nog eens het metaal aan: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_embrittlement
Blokker_1999
@ultimasnake20 december 2023 19:34
Ja, het is het kleinste, lichtste chemische element dat we kennen. De atomen zijn zo klein dat ze zich overal weten tussen te werken. De moderne tanks in waterstofauto's weten de verliezen gelukkig wel enorm te beperken, maar dat komt ook met een kost natuurlijk.
dasiro @Blokker_199920 december 2023 22:28
niet de atomen, maar de moleculen, want we spreken over gebonden H2, al zijn die uiteraard niet zo heel veel groter, gezien de beperkte hoeveelheid atomen waaruit de stof is opgebouwd, een veelgemaakte fout ;)
Frame164 @ultimasnake20 december 2023 18:38
Als het minder dan 1% per dag is is het beter dan een accu.
Clevergyno @ultimasnake20 december 2023 19:39
Ja
MightyFool 20 december 2023 16:45
Misschien lost dit ook gedeeltelijk het stikstof probleem op voor de bouw(?)
DNN!S @MightyFool20 december 2023 17:29
Nou niet misschien hoor. Lees dat ze er tot nu toe 100 verkocht hebben, dat kunnen ze in Nederland bij wijze van spreken binnen een dag verkopen zo hard zit o.a. de bouw op zoiets te wachten. Stroom is echt de grootste hoofdpijn in de bouw op dit moment. Voor de stikstofberekeningen is het leuk meegenomen, maar op dit moment liggen er projecten stil omdat er uberhaupt geen power is. Straten worden nu zelfs opgeleverd met dieselaggregaten zodat de nieuwe bewoners er in ieder geval in kunnen trekken.
Tweakert2020 @DNN!S20 december 2023 19:13
Hele straten, of heb je het over de school die van de week in het nieuws was?
DNN!S @Tweakert202020 december 2023 20:05
Die kende ik nog niet, maar wel voorbeelden als deze: https://www.gelderlander....als-een-stekker~a97fed22/
Tweakert2020 @DNN!S20 december 2023 20:21
Wat slecht zeg.
Ik bedoelde deze:
https://www.ad.nl/veldhov...-accu-toch-open~a06f5427/
Darksteel83 @MightyFool21 december 2023 07:22
Voor de bouw is dit inderdaad wel een handig systeem. Want een diesel aggregaat stoot stikstof uit.

Met deze oplossing heb je geen stikstof uitstoot. Dus ook geen stikstof uitstoot vergunning en geen stikstof berekeningen nodig. Je kunt dus waarschijnlijk veel sneller aan de gang.

Ik denk wel dat je ernaast ook nog wat zonnepanelen moet proberen te plaatsen zodat je veel langer met de batterij en de waterstof kunt doen. Want de waterstof is nu nog erg duur.
JeroenH
20 december 2023 16:06
"een stand-byvermogen van 88kW en kan continu nominaal 65kW"

Ik vind dat eerder klinken alsof die 88kW een piekvermogen is wat voor een beperkte tijd geleverd kan worden.
larsg @JeroenH20 december 2023 16:54
Dat zijn nu eenmaal de termen van de generator industrie.
watercoolertje @JeroenH20 december 2023 16:58
Ik vind dat eerder klinken alsof die 88kW een piekvermogen is wat voor een beperkte tijd geleverd kan worden.
Vind het zelf ook niet lekker lezen (maar het klopt wel) maar wat je nu zegt klopt ook (moest het wel even opzoeken).

Standby slaat hier op de generator die staat standby voor als je normale voorziening er uit ligt, dan kan die dus tijdelijk 88kW leveren. En als je die generator als hoofdvoorziening hebt (continu aan staat dus) aknn die dus maar 65kW leveren.

Dit slaat op dieselgenerator maar legt het denk ik prima uit:
https://nl.worldgens.com/...diesel-generator-set.html

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 02:24]

JeroenH
@watercoolertje20 december 2023 19:32
Ha @larsg en @watercoolertje weer wat geleerd, bedankt :)
Gelomidor1 @watercoolertje21 december 2023 01:35
Toevallig kwam ik daar van t weekend achter dat zo’n Aggegraat dus zelf al 20KW trekt als continue.
Abanu 20 december 2023 16:16
Op veel plekken kan geen diesel aggregaat gebruikt worden door milieu/uitstoot eisen, dit kan dan een alternatief zijn. Hoge aanschafkosten, neem aan dat je deze straks kan huren voor evenementen en andere activiteiten. Bouwbedrijf of festival kan dan toch doorgaan
Blokker_1999
@Abanu20 december 2023 19:36
Niet alleen de aanschafkosten zullen hoog zijn, ook de gebruikskosten zijn dat gegeven de huidige prijs van waterstof.
mr_evil08 @Abanu20 december 2023 22:56
Je hebt ze ook op LPG.
Luchtbakker 20 december 2023 16:41
Als ik kijk naar onze recente projecten dan is 3 ton niets voor een generator. Een project, zeker de grotere verdien je na een tijd wel terug. Een project dat niet door kan gaan kost veel meer.

Ik denk dat hier meer interesse in is dan je zou verwachten. En dat weet Toyota heel erg goed.
leonbong @Luchtbakker20 december 2023 19:11
3 ton is voor deze generator heel veel omdat het een hele kleine is.
88kW is helemaal niks voor dit bedrag koop je al snel 1200-1500kW.
Luchtbakker @leonbong20 december 2023 19:12
3 ton is voor deze generator heel veel omdat het een hele kleine is.
88kW is helemaal niks voor dit bedrag koop je al snel 1200-1500kW.
Heel leuk, maar het is of 3 ton/88Kwh of het is helemaal geen opdracht want je kan niet voldoen aan de vereiste milieueisen.

Dan is, ondanks de prijs, de keuze snel gemaakt. Uiteraard komen deze kosten bij de klant terecht en maakt dit de bouw niet goedkoper.
robgrootendorst 20 december 2023 16:27
Dit is ideaal voor bedrijven die te maken hebben met piekbelasting dat willen opvangen met accu's of een watersfof generator, zo is een minder zware stroom aansluiting nodig die soms maar een paar minuten per dag nodig is. Dan is het net straks wat minder vol.

Ook zie ik usecases voor bouwplaatsen & evenementen enz.
klonic 20 december 2023 20:28
Geinig. Ik heb gekeken om dit ding te huren vi Genpower, via hen kon je ze overigens ook al kopen.

Hoe dan ook, als je voor diesel kan kiezen is dat wel echt veel goedkoper (factor 10 dacht ik). Echter kon je dit ding binnen neerzetten omdat er geen schadelijke uitstoot is, dat kan opzicht al een voordeel zijn. Wel zit er een accupakket in waarvan het niet altijd wenselijk is om dat binnen te hebben (wel wenselijker dan dieseluitstoot overigen).

Volgens mij heeft Toyota net ook een roadmap gepresenteerd waarin ze noemen dat ze de Mirai (en evt. andere H2 autos) aanzienlijk goedkoper willen maken. Door de energievoorziening als aggregaat te leverenhebben ze een enorme potentiele groep klanten erbij.
JDx 20 december 2023 16:07
Ik weet niet of mijn buren blij zijn als ik die ook nog in de tuin zet, staan al 2 airco's te blazen.

Wat een ding, maar zal wel niet voor thuis zijn.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 02:24]

JeroenH
@JDx20 december 2023 16:10
Dit lijkt me ook niet voor particulier gebruik, eerder voor een evenement, tijdelijke stroomvoorziening bij bv bouwwerkzaamheden of voor noodstroom.

Maar ook voor die toepassingen zie ik eerder grote accu's gebruikt worden dan waterstof. Plus, iets wat werkelijk nooit genoemd wordt in de waterstof-marketing, excuus, waterstof-"nieuws" - waar gaat al die waterstof vandaan komen?

Psst: het antwoord op die vraag is aardgas
JDx @JeroenH20 december 2023 16:12
De lokale vietnamees in z'n karretje gebruikt ook zo'n diesel generator, wie weet komen ze nog op kleinere schaal, de eerste PC was ook niet te betalen en enorm.
MneoreJ @JDx20 december 2023 16:18
Dat beantwoordt an sich de vraag waar de waterstof vandaan gaat komen niet. De lokale Vietnamees kan geen cilindertje waterstofgas neerzetten, en dat is geen kwestie van de schaal even aanpassen. Ook daar geldt eerder dat als je van de dieseldampen af wil je veel beter af bent met een dikke accu. Als waterstof al een rol gaat spelen in zulke scenario's dan alleen als tussenschakel op een plek waar die accu's opgeladen worden.
JeroenH
@JDx20 december 2023 16:29
Ik weet niet waar jij woont, maar in Nederland/België is op plekken waar mensen komen die loempia's willen bijna altijd ook wel stroom. Ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst een eetstandje gezien heb met een dieselgenerator, misschien een keer ergens op een festival ergens in de boonies...
JDx @JeroenH20 december 2023 16:40
Drenthe, achter de Aldi en bij een Shoarmakarretje op de parkeerplaats staat ook zo'n ding.
PCG2020 @JDx20 december 2023 17:17
Ja, wij in Drenthe zijn natuurlijk net het stadium 'stroom opwekken door zwerfkeien tegen elkaar te slaan' ontgroeid. Wanneer Drenthe kabeltelevisie krijgt is nog niet bekend ;)
leonbong @JeroenH20 december 2023 19:23
Almere, Grote Markt loempia kraam.
Frame164 @JDx20 december 2023 16:29
De eerste pc was niet groter dan huidige pc’s.
PinusRigida @Frame16420 december 2023 16:54
Lol ...well played... ;)
mission @JDx22 december 2023 18:43
Toevallig die in Hoogeveen naast de Lidl?

Altijd beetje jammer dat je alles behalve t eten ruikt
Evanesco @JeroenH20 december 2023 17:02
Maar ook voor die toepassingen zie ik eerder grote accu's gebruikt worden dan waterstof. Plus, iets wat werkelijk nooit genoemd wordt in de waterstof-marketing, excuus, waterstof-"nieuws" - waar gaat al die waterstof vandaan komen?

Psst: het antwoord op die vraag is aardgas
Was ook mijn eerste gedachte na "milieuvriendelijk alternatief voor diesel". Hoezo milieuvriendelijk als er elders ik weet niet hoeveel fossiele brandstof is gebruikt om de waterstof te maken? Dat is gewoon uitstoot verplaatsen... |:(
familyman @Evanesco20 december 2023 18:55
Nog los daarvan dat concentratie van de vraag, daar vergroening weer eenvoudiger maakt.

Het heeft nu nog niet zoveel zin tankers te bouwen en tussen afrika en europa te gaan varen met echte groene waterstof.

Snap niet zo goed, waarom een transitie niet in stappen mag gaan.
quarkstar @Evanesco20 december 2023 18:08
En dat kan , denk ik, heel nuttig zijn in verband met bijvoorbeeld een vergunning voor een bouwplaats.
LeFlavius @quarkstar20 december 2023 20:32
Wanneer het verplaatsen (gelijktijdig met verergeren) van een probleem een omweg is voor een vergunning. is het vergunningssysteem achterlijk.

Mooi beleid wel.
Euronitwit @Evanesco20 december 2023 18:28
Het overschot aan zonnecellen en windmolens energie.

Die waterstof mag rustig op de Noordzee gemaakt worden en m.b.v. tankers aan land worden gebracht.
84hannes @JeroenH20 december 2023 17:08
Plus, iets wat werkelijk nooit genoemd wordt in de waterstof-marketing, excuus, waterstof-"nieuws" - waar gaat al die waterstof vandaan komen?
Dat is waar en een serieus probleem, maar dat geldt toch voor alle energiebronnen? Bij een autoreclame wordt ook niet vermeld waar de benzine vandaan komt, of de electriciteit. Terwijl beide problematisch zijn: ze komen uit een overvol net, een dictatoriaal land of een vervuilde zee.
naftebakje @84hannes20 december 2023 18:06
Maar waterstof komt nu nagenoeg allemaal uit fossiele brandstoffen, en heeft enorme verliezen. Een dieselgenerator is minder slecht voor het milieu, kan wel getankt worden zonder dat de tank vanzelf leegloopt, aan een fractie van de prijs.
84hannes @naftebakje20 december 2023 18:18
Ik ben het met je eens dat waterstof een problematische brandstof is, maar daar ie helaas niet uniek in en het is niet gebruikelijk dat dan in reclames wordt aangestipt.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 02:24]

naftebakje @84hannes21 december 2023 12:23
Maar een flagrante aantoonbare leugen (milieuvriendelijk alternatief) mag niet in reclame, dus Toyota zal dat niet beweren. De importeur beweert dit, en dat is uiteraard een verkoper, die kennen doorgaans hun producten nauwelijks.
tweazer @naftebakje20 december 2023 22:59
een fractie van de prijs.
Mag je zo'n dieselaggregaat eigenlijk draaien op frituurolie ? De stank zal bij een evenement wellicht geen probleem zijn ...
naftebakje @tweazer21 december 2023 12:20
Van de fabrikant/eigenaar van het aggregaat vaak niet (niet goed genoeg gefilterd, dus meer risico op problemen), maar het kan gewoon werken (als het niet te koud is, dan is frituurolie te dik). Huisbrandolie (rode mazout) mag gewoon wel AFAIK.

[Reactie gewijzigd door naftebakje op 23 juli 2024 02:24]

Xander2 @84hannes20 december 2023 20:05
Dat is waar en een serieus probleem, maar dat geldt toch voor alle energiebronnen?
Dit product wordt gepositioneerd als milieuvriendelijker, dan is het bizar dat een inefficienter proces wat ook fossiel gebruikt de markt op komt.
Soldaatje @JeroenH20 december 2023 16:44
Zoals ik al eerder heb gepost: https://www.bnr.nl/nieuws...waterstofbel-in-frankrijk
knollemans @JeroenH20 december 2023 21:04
Van ammoniak uit chili, afrika en Australië....
tweazer @knollemans20 december 2023 23:00
Brr,vies spul, leuk als er een bedrijfsongelukje gebeurd... "Run Forest, Run !!!"
flyer88 @JDx20 december 2023 17:06
lol proberen

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