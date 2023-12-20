Toyota-importeur gaat waterstofgenerator in Nederland leveren

Toyota Nederland gaat in Nederland de GEH2-waterstofgenerator van EODev leveren. Deze gebruikt een brandstofcel van Toyota en kan diesel- of gasgeneratoren vervangen. De waterstofgenerator kan noodstroom leveren of als primaire elektriciteitsbron dienstdoen.

De EODev GEH2 gebruikt dezelfde brandstofcel als in de Toyota Mirai wordt gebruikt en kan net als die elektrische auto waterstofgas omzetten in elektriciteit. De Nederlandse Toyota-importeur, onderdeel van de Louwman Group, zegt de waterstofgenerator te gaan distribueren in Nederland. De waterstofgenerator zou geschikt zijn voor bijvoorbeeld bouwlocaties, evenementen, telecom en het laden van accu-EV's, als milieuvriendelijk alternatief voor diesel- en gasgeneratoren.

De generator heeft een stand-byvermogen van 88kW en kan continu nominaal 65kW leveren. De generator bevat daarnaast een 44kWh-lfp-accu en is 3300x1100x2252mm groot. Gebruikers die meer vermogen nodig hebben, kunnen meerdere generatoren aan elkaar schakelen. De generator kan ook overweg met accuopslag en zonnepaneelsystemen. Toyota zegt dat de generator met een vorkheftruck of kraan te verplaatsen is. Het waterstofgas wordt in externe tanks opgeslagen.