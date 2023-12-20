Hooggerechtshof VK: AI mag geen uitvinder van patenten zijn

Hoewel jij (@Patriot
), en @TechSupreme
hieronder al veel goede dingen zeggen, moet ik toch even reageren. Jouw reactie staat op dit moment bovenaan, dus het lijkt me belangrijk dat hij volledig is.
je schrijft:
De titel zet je als lezer een beetje op het verkeerde been, want het wekt de indruk dat er een vrij generieke uitspraak is gedaan terwijl het vonnis best specifiek is.
De uitspraak is in die zin inderdaad specifiek, dat het slechts voor de onderhavige zaak directe consequenties heeft. Dat betekent echter niet dat een bepaalde mate van algemeenheid ontbreekt. De uitspraak van dit hof zal meegenomen moeten worden bij volgende beslissingen, met name door de lagere instanties, zoals het gerechts hof en de Comptroller (de instantie die in eerste aanleg octrooiaanvraag afwijst of verleend). Als er dus gelijke situaties optreden (AI is enig uitvinder, aanvrager claimt recht door eigenaarschap), dan zal een afwijzing volgen, tenzij
de rechtspraak zich ontwikkelt, en men er anders naar gaat kijken (of er komen nieuwe wetten, dat kan natuurlijk ook). De Supreme Court is vergelijkbaar met onze Hoge Raad, en arresten (uitspraken) daarvan hebben een grote invloed hoe de wet wordt uitgelegd en toegepast.
verder stel je:
Het is ook daarom dat het Hog (sic.) in zijn uitspraak expliciet zegt dat het geen uitspraak is over of zaken al dan niet patenteerbaar zijn als de totstandkoming ervan gebeurt via "AI" (of anderszins automatische werken).
Ik ben het niet helemaal eens met het oorzakelijk verband dat je hier veronderstelt. Ik neem aan dat je je baseert op dit stukje uit de press release:
As a preliminary matter, this appeal is not concerned with the broader question whether technical advances generated by machines acting autonomously and powered by AI should be patentable. It is concerned instead with the interpretation and application of the relevant provisions of the 1977 Act
Ik heb daarbij "should be" even vet gemaakt, omdat de Supreme Court dus stelt niets te willen zeggen over of uitvindingen die autonoom door AI zijn gedaan octrooieerbaar zouden moeten
zijn, maar dat zij zich slechts uitlaten over of dat nú zo is, gezien de wetten die op dit moment van kracht zijn.
Er staat dus niets
over dat het arrest niet algemeen zou zijn. Sterker nog, ik denk dat deze uitspraak zéér algemeen
is. Dient iemand anders nogmaals een aanvraag in, met een AI als enig uitvinder, dan kan hij onder verwijzing naar dit arrest een afwijzing verwachten.
En dan iets anders, hieronder wordt al even opgemerkt dat soortgelijke beslissingen elders al zijn genomen, en dat het eenvoudig lijkt voor dr. Thaler om de zaak op te lossen: hij moet aangeven dat hij zelf uitvinder is. Het punt is nou juist dat hij dat helemaal niet wil.
Ik moet speculeren, maar alles wijst erop dat Thaler uit interesse (of onderzoek) de octrooirechtspraak aan het testen is. De uitvindingen die hij in meerdere landen claimt, hebben op het eerste gezicht weinig commerciële relevantie. Een van de uitvindingen betreft bijvoorbeeld een drankhouder, die door zijn complexe vorm aan een andere drankhouder kan worden gekoppeld, zie hier
. Ik geloof niet dat men ooit zo'n drankenhouder gaat maken / verkopen.
En dan nog even een verwijzing naar de opbouw van de uitspraak, er zijn namelijk twee onafhankelijke redenen waarom de octrooiaanvraag niet verleend wordt. Enerzijds is het aanduiden van DABUS als uitvinder niet genoeg om te voldoen aan het vereiste van aanduiding van uitvinder. In de uitspraak staat namelijk dat een AI geen uitvinder is, omdat het geen natuurlijk persoon is.
Los daarvan
wordt de aanvraag óók geweigerd, omdat dr. Thaler geen aanspraak maakt op de octrooiaanvraag. De aanspraak (dat wil zeggen het recht en een aanvraag te mogen indienen) ontstaat bij het doen van de vinding. Als de redenering van dr. Thaler wordt gevolgd, en die aanspraak dus bij DABUS ligt, dan bestaat er nog geen mogelijkheid om die aanspraak over te dragen. dr. Thaler zegt: "de machine is voor mij, dus het recht is van mij", maar die manier van overdragen bestaat helemaal niet. Er zijn strikte regels over hoe eigendom over kan gaan, en eigenaarschap is niet een van de mogelijkheden. Dat is natuurlijk ook logisch: je kan geen eigenaar zijn van iets dat eigendom kan hebben.
Behalve de vraag "is een AI een uitvinder" of "is een AI een persoon", speelt dus ook een vermogensrechtelijk probleem: "als een AI geen persoon is, hoe kan het dan eigendom overdragen?"
Tenslotte wil ik nog even reageren op een aantal vragen hieronder. Enkelen daarvan kunnen samengevat worden als: "wat als dr. Thaler nou had gezegd dat hij de uitvinder was" al dan niet in de wetenschap dat hij eigenlijk geen uitvinder is?
In dat geval was de aanvraag gewoon verleend, althans niet om deze redenen afgeschoten (maar misschien wel omdat het niet nieuw of inventief is - daarover is nu nog niet geoordeeld). Over het algemeen doen octrooiverlenende instanties namelijk geen onderzoek naar wie de daadwerkelijke uitvinder is. Ze nemen simpelweg aan dat wat je op het formulier invult, klopt. Dat doet bijvoorbeeld het Europees octrooibureau ook, en in de door Tweakers aangehaalde press release staat hetzelfde over de Britse Comptroller:
For the purposes of these proceedings, the Comptroller could not and did not go behind Dr Thaler’s
assertions of fact.
Dat is volgens mij ook de reden dat het formulier altijd voor waar wordt aangenomen: de octrooiverlenende instaties hebben geen enkele mogelijkheid om te controleren wie de uitvinder was, dus doen ze die controle niet.
Dr. Thaler kan dus simpelweg zeggen dat hij de uitvinder is, en dan wordt de aanvraag gewoon verder behandeld - maar dat wil hij natuurlijk niet.
Persoonlijk heb ik wel wat moeite met de poging van dr. Thaler. Ondanks dat hij het niet toe zou geven, is het belang van deze zaak een fundamentele interesse, het aanwakkeren van een discussie, etc. Daar belast hij nu het rechtsysteem voor (tot aan de Hoge Raad, in meerdere landen). Uiteindelijk moeten al die rechtbanken een belangenafweging maken. Ik verwacht dat een rechtbank eerder geneigd zou zijn deze aanvragen af te wijzen, omdat ze weten dat ze voortkomen uit een belang naar het antwoord - niet een belang bij verlening van het octrooi. Als je de discussie echt wilt voeren, doe het dan met een uitvinding die je ook wilt gaan toepassen / handhaven, pas dan heb je belang bij verlening (en mag je de rechters zo lang bezig houden als je wilt).