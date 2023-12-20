Hooggerechtshof VK: AI mag geen uitvinder van patenten zijn

Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft geoordeeld dat kunstmatige intelligentie niet de uitvinder van een patent mag zijn. Een computerwetenschapper wilde uitvindingen van zijn AI-systeem patenteren in het VK, maar dat mag niet, zo oordeelt de rechtbank.

Stephen Thaler verloor zijn beroepzaak bij het Hooggerechtshof op woensdag. Hij wilde twee patenten toegewezen krijgen die waren uitgevonden door zijn AI-systeem, genaamd Dabus. Het Britse Hooggerechtshof was het unaniem oneens met de zaak van Thaler. Onder Britse patentwetgeving staat beschreven dat 'een uitvinder een natuurlijk persoon' moet zijn, zo oordeelt de rechtbank.

De zaak van Thaler draaide om twee patentaanvragen die hij in 2018 indiende bij het Britse patentbureau IPO. Dat bureau wees de aanvragen af omdat een patentuitvinder een mens of bedrijf moet zijn. Dabus mocht niet als uitvinder worden aangemerkt van de patenten en Thaler had als eigenaar van het AI-systeem ook geen recht op de patenten.

Hij ging tegen die beslissing in beroep, maar het Hooggerechtshof gaat daar niet in mee. De rechtbank gaat uit van de Britse 1977 Patent Act, die dus stelt dat een patentuitvinder een natuurlijk persoon moet zijn. Het Hof vindt de zaak van Thaler daarom ongegrond. De beroepszaak hield zich niet bezig met de vraag of de definitie van een uitvinder in de toekomst uitgebreid moet worden, zo zegt de rechtbank. Die vraag werd dus niet meegenomen in de uitspraak.

"De uitspraak stelt vast dat de Britse octrooiwetgeving momenteel volledig ongeschikt is voor het beschermen van uitvindingen die autonoom worden gegenereerd door AI-machines", aldus de advocaten van Thaler in een verklaring aan persbureau Reuters. Thaler verloor eerder dit jaar een soortgelijke beroepszaak bij het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, nadat het Amerikaanse patentbureau ook oordeelde dat AI geen octrooien mag aanvragen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 20-12-2023 15:25 75

20-12-2023 • 15:25

75

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Reacties (75)

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Patriot 20 december 2023 16:35
Als ik het vonnis juist interpreteer gaat het er dus eigenlijk om dat Thaler zich specifiek in de context van de wet geen uitvinder noemde, maar DABUS (de "AI" in kwestie) aanwees als uitvinder. De rechtbank heeft geconcludeerd dat een geautomatiseerd systeem geen uitvinder-zoals-in-de-context-van-deze-wet kán zijn en er daarom geen patent wordt uitgegeven. Het is ook daarom dat het Hof in zijn uitspraak expliciet zegt dat het geen uitspraak is over of zaken al dan niet patenteerbaar zijn als de totstandkoming ervan gebeurt via "AI" (of anderszins automatische werken).

De titel zet je als lezer een beetje op het verkeerde been, want het wekt de indruk dat er een vrij generieke uitspraak is gedaan terwijl het vonnis best specifiek is.

EDIT: Nog even ter verduidelijking: In de wet is heel specifiek opgenomen dat alleen een natuurlijk persoon opgegeven mag worden als uitvinder. Dat wil zeggen dat het een mens van vlees en bloed moet zijn. Andere personen, dus ook rechtspersonen zoals bedrijven, moeten via de uitvinder een patentaanvraag doen:
The inventor must be a natural person and any other person to whom the patent may be granted must claim through the inventor.
EDIT2: Typo gefikst :P

[Reactie gewijzigd door Patriot op 23 juli 2024 01:20]

GamingZeUs @Patriot21 december 2023 00:05
Waarom stelt de rechtbank zelf dan niet dat "nou meneer, je mag een stukje wiskunde bouwen, het geheel is nog altijd jouw zaak"?

Het is toch een 2 staps process, waar de natuurlijke persoon 'beheer over heeft'?

Lijkt me dat een psychotische persoon die zegt 'm'n fantasiebeertje heeft een patent geschreven', toch ook gewoon zelf dat patent verdient dan?
TechSupreme @GamingZeUs21 december 2023 02:48
Als je alleen het stuk van Tweakers leest dan is jouw argument te begrijpen en zeer logisch, maar je de stukken en de uitspraak leest dan zie je dat de zaak heel anders in elkaar steekt.

Dr Thaler zegt direct al dat hij niet de uitvinder is van het patent, DABUS is dat. Zijn hele argument is dat hij recht heeft op het patent omdat hij eigenaar is van DABUS. Hij wil DABUS als uitvinder en hemzelf als rechthebbende aangemerkt krijgen. Daar zit dus de knik in de kabel.

Als hij had gezegd dat hij de uitvinder was omdat hij de machine had uitgevonden die het patent heeft uitgevonden dan was er niks aan de hand, maar dat is niet de kwestie hier. Hij zegt letterlijk dat hij niet de uitvinder is, dan houdt het al heel snel op.
The applications were filed by Dr Thaler under the Patents Act 1977 (“the 1977 Act”).
The request for grant forms which accompanied them stated that Dr Thaler was not an
inventor
Dr Thaler responded and has
maintained that the inventor was in each case a machine called DABUS, acting
autonomously and powered by artificial intelligence (“AI”), and that he acquired the
right to the grant of the patents by his ownership of that machine.
Dr Thaler requested a hearing at which he argued that the information he had provided
met the requirements of the 1977 Act and the Rules.
On 4 December 2019, the Hearing Officer for the Comptroller, the Respondent, issued
a decision that DABUS could not be regarded as an inventor for the purposes of the
1977 Act, and further, that Dr Thaler was not entitled to apply for the patents simply by
his ownership of DABUS. The Comptroller also indicated that the applications would
be taken to be withdrawn at the expiry of the sixteen-month period specified by rule
10(3) of the Rules.
Het gerechtshof zegt ook letterlijk dat ze zich niet bezig willen houden met de breedere vraag of een AI een persoon kan zijn. Ze zeggen dat als ze de wet toepassen zoals hij nu is beschreven, dat wat Dr Thaler wil niet kan omdat er een verklaring van uitvinderschap op tafel moet komen ondertekend door een natuurlijk persoon en dat kan niet want DABUS is geen natuurlijk persoon en Dr. Thaler heeft al toegegeven dat hij niet de uitvinder is. De politiek moet zich maar buigen over de bredere vraag en de wetten aanpassen als dat nodig is.
Dr Thaler contends that he was nevertheless entitled to file applications for and obtain
the grant of patents for the inventions described and disclosed in each of the applications
on the basis of his ownership of DABUS [76].
This contention must be rejected. First, section 7 of the 1977 Act confers the right to
apply for and obtain a patent and it provides a complete code for that purpose. The
section requires there to be an inventor and an inventor must be a person. DABUS is
not a person [77]. Secondly, the applicant, if not the inventor, must be a person falling
within one of the limbs of section 7(2)(b) or alternatively, within section 7(2)(c) [78].
Dr Thaler does not satisfy any part of this carefully structured code [79]
Ergens denk ik dat het Dr Thaler juist ging over die bredere vraag, want hij wist van te voren al dat de aanvraag zoals hij er lag geen slagingskans had. Hij wilde DABUS juist als uitvinder aangemerkt hebben om stappen te zetten in de bredere vraag.

Ergens moet ik denken aan die afl van Star Trek TNG dat een onderzoeker Data ziet als eigendom van de federatie en daarom beslag wil laten leggen op hem. De uitspraak van de rechter was in dat geval soort gelijk, ooit moeten we toch een keer antwoorden gaan zoeken op deze vragen, maar niet vandaag.

https://www.youtube.com/watch?v=mGU6C0ojn7s

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 01:20]

Seal64 @TechSupreme21 december 2023 08:28
Dit dus. Ik vraag me dat al langere tijd af - we schermen wel met de term "AI", maar in hoeverre hebben we het nou eigenlijk echt over intelligentie? Het is effectief gewoon een zeer geavanceerd programma dat op basis van miljoenen voorbeelden afgeleid werk kan genereren, maar echt nieuw is het nooit.

Maar dan verzand je weer in de veel meer filosofische vraag wat intelligentie nou eigenlijk ís, en of zelfbewustzijn daar bijvoorbeeld een onderdeel van is of moet zijn.
Faalkoning @Seal6421 december 2023 09:01
Ik denk ook dat de oorsprong hier vooral zit in het feit dat dus onder huidige wetgeving een bedrijf (een niet natuurlijk rechtspersoon) niet een uitvinder van een patent kan zijn.
Dit zal vermoedelijk ook de reden geweest zijn om de wet op deze manier te omschrijven.

Dus los van de vraag of AI zelf intelligent is en misschien zelf bewust. Moet je ook bedenken hoe je dit wettelijk zou moeten omschrijven. Dit is eigenlijk ook wat de rechter zegt. Als we de letter van de wet volgen moet het altijd door een natuurlijk persoon (lees mens) zijn uitgevonden.

Denk ook wel dat het zeer interessant zou zijn wanneer AI inderdaad nooit als uitvinder geclassificeerd kan worden, maar de gebruiker van de AI als uitvinder vermeld moet worden. Dit betekent dat iedereen dingen kan gaan uit vinden d.m.v. AI.
TechSupreme @Faalkoning21 december 2023 10:45
Denk ook wel dat het zeer interessant zou zijn wanneer AI inderdaad nooit als uitvinder geclassificeerd kan worden, maar de gebruiker van de AI als uitvinder vermeld moet worden. Dit betekent dat iedereen dingen kan gaan uit vinden d.m.v. AI.
Dat kan nu ook al, zolang je maar verzwijgt dat je een AI hebt gebruikt kan je er een paraaf onderzetten en klaar. De vraag is of we dat willen?

Of je beargumenteerd dat jij het wiskundigmodel hebt gemaakt om opzoek te gaan naar een optimaal iets... dan ben jij in zeker zin de uitvinder die gebruik maakt van een tool net zoals Matlab of een schroevendraaier.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 01:20]

kamphuisa @Patriot21 december 2023 09:43
Hoewel jij (@Patriot), en @TechSupreme hieronder al veel goede dingen zeggen, moet ik toch even reageren. Jouw reactie staat op dit moment bovenaan, dus het lijkt me belangrijk dat hij volledig is.

je schrijft:
De titel zet je als lezer een beetje op het verkeerde been, want het wekt de indruk dat er een vrij generieke uitspraak is gedaan terwijl het vonnis best specifiek is.
De uitspraak is in die zin inderdaad specifiek, dat het slechts voor de onderhavige zaak directe consequenties heeft. Dat betekent echter niet dat een bepaalde mate van algemeenheid ontbreekt. De uitspraak van dit hof zal meegenomen moeten worden bij volgende beslissingen, met name door de lagere instanties, zoals het gerechts hof en de Comptroller (de instantie die in eerste aanleg octrooiaanvraag afwijst of verleend). Als er dus gelijke situaties optreden (AI is enig uitvinder, aanvrager claimt recht door eigenaarschap), dan zal een afwijzing volgen, tenzij de rechtspraak zich ontwikkelt, en men er anders naar gaat kijken (of er komen nieuwe wetten, dat kan natuurlijk ook). De Supreme Court is vergelijkbaar met onze Hoge Raad, en arresten (uitspraken) daarvan hebben een grote invloed hoe de wet wordt uitgelegd en toegepast.

verder stel je:
Het is ook daarom dat het Hog (sic.) in zijn uitspraak expliciet zegt dat het geen uitspraak is over of zaken al dan niet patenteerbaar zijn als de totstandkoming ervan gebeurt via "AI" (of anderszins automatische werken).
Ik ben het niet helemaal eens met het oorzakelijk verband dat je hier veronderstelt. Ik neem aan dat je je baseert op dit stukje uit de press release:
As a preliminary matter, this appeal is not concerned with the broader question whether technical advances generated by machines acting autonomously and powered by AI should be patentable. It is concerned instead with the interpretation and application of the relevant provisions of the 1977 Act
Ik heb daarbij "should be" even vet gemaakt, omdat de Supreme Court dus stelt niets te willen zeggen over of uitvindingen die autonoom door AI zijn gedaan octrooieerbaar zouden moeten zijn, maar dat zij zich slechts uitlaten over of dat nú zo is, gezien de wetten die op dit moment van kracht zijn.

Er staat dus niets over dat het arrest niet algemeen zou zijn. Sterker nog, ik denk dat deze uitspraak zéér algemeen is. Dient iemand anders nogmaals een aanvraag in, met een AI als enig uitvinder, dan kan hij onder verwijzing naar dit arrest een afwijzing verwachten.

En dan iets anders, hieronder wordt al even opgemerkt dat soortgelijke beslissingen elders al zijn genomen, en dat het eenvoudig lijkt voor dr. Thaler om de zaak op te lossen: hij moet aangeven dat hij zelf uitvinder is. Het punt is nou juist dat hij dat helemaal niet wil.

Ik moet speculeren, maar alles wijst erop dat Thaler uit interesse (of onderzoek) de octrooirechtspraak aan het testen is. De uitvindingen die hij in meerdere landen claimt, hebben op het eerste gezicht weinig commerciële relevantie. Een van de uitvindingen betreft bijvoorbeeld een drankhouder, die door zijn complexe vorm aan een andere drankhouder kan worden gekoppeld, zie hier. Ik geloof niet dat men ooit zo'n drankenhouder gaat maken / verkopen.

En dan nog even een verwijzing naar de opbouw van de uitspraak, er zijn namelijk twee onafhankelijke redenen waarom de octrooiaanvraag niet verleend wordt. Enerzijds is het aanduiden van DABUS als uitvinder niet genoeg om te voldoen aan het vereiste van aanduiding van uitvinder. In de uitspraak staat namelijk dat een AI geen uitvinder is, omdat het geen natuurlijk persoon is.

Los daarvan wordt de aanvraag óók geweigerd, omdat dr. Thaler geen aanspraak maakt op de octrooiaanvraag. De aanspraak (dat wil zeggen het recht en een aanvraag te mogen indienen) ontstaat bij het doen van de vinding. Als de redenering van dr. Thaler wordt gevolgd, en die aanspraak dus bij DABUS ligt, dan bestaat er nog geen mogelijkheid om die aanspraak over te dragen. dr. Thaler zegt: "de machine is voor mij, dus het recht is van mij", maar die manier van overdragen bestaat helemaal niet. Er zijn strikte regels over hoe eigendom over kan gaan, en eigenaarschap is niet een van de mogelijkheden. Dat is natuurlijk ook logisch: je kan geen eigenaar zijn van iets dat eigendom kan hebben.
Behalve de vraag "is een AI een uitvinder" of "is een AI een persoon", speelt dus ook een vermogensrechtelijk probleem: "als een AI geen persoon is, hoe kan het dan eigendom overdragen?"

Tenslotte wil ik nog even reageren op een aantal vragen hieronder. Enkelen daarvan kunnen samengevat worden als: "wat als dr. Thaler nou had gezegd dat hij de uitvinder was" al dan niet in de wetenschap dat hij eigenlijk geen uitvinder is?

In dat geval was de aanvraag gewoon verleend, althans niet om deze redenen afgeschoten (maar misschien wel omdat het niet nieuw of inventief is - daarover is nu nog niet geoordeeld). Over het algemeen doen octrooiverlenende instanties namelijk geen onderzoek naar wie de daadwerkelijke uitvinder is. Ze nemen simpelweg aan dat wat je op het formulier invult, klopt. Dat doet bijvoorbeeld het Europees octrooibureau ook, en in de door Tweakers aangehaalde press release staat hetzelfde over de Britse Comptroller:
For the purposes of these proceedings, the Comptroller could not and did not go behind Dr Thaler’s
assertions of fact.
Dat is volgens mij ook de reden dat het formulier altijd voor waar wordt aangenomen: de octrooiverlenende instaties hebben geen enkele mogelijkheid om te controleren wie de uitvinder was, dus doen ze die controle niet.

Dr. Thaler kan dus simpelweg zeggen dat hij de uitvinder is, en dan wordt de aanvraag gewoon verder behandeld - maar dat wil hij natuurlijk niet.

Persoonlijk heb ik wel wat moeite met de poging van dr. Thaler. Ondanks dat hij het niet toe zou geven, is het belang van deze zaak een fundamentele interesse, het aanwakkeren van een discussie, etc. Daar belast hij nu het rechtsysteem voor (tot aan de Hoge Raad, in meerdere landen). Uiteindelijk moeten al die rechtbanken een belangenafweging maken. Ik verwacht dat een rechtbank eerder geneigd zou zijn deze aanvragen af te wijzen, omdat ze weten dat ze voortkomen uit een belang naar het antwoord - niet een belang bij verlening van het octrooi. Als je de discussie echt wilt voeren, doe het dan met een uitvinding die je ook wilt gaan toepassen / handhaven, pas dan heb je belang bij verlening (en mag je de rechters zo lang bezig houden als je wilt).
Patriot @kamphuisa21 december 2023 10:24
De uitspraak is in die zin inderdaad specifiek, dat het slechts voor de onderhavige zaak directe consequenties heeft. [...] De Supreme Court is vergelijkbaar met onze Hoge Raad, en arresten (uitspraken) daarvan hebben een grote invloed hoe de wet wordt uitgelegd en toegepast.
Goede verduidelijking! Ik doelde met de specificiteit van de uitspraak vooral dat deze vooral toeziet op de kwestie of een AI (of ander automatisch werk) al dan niet gezien kan worden als natuurlijk persoon in het kader van de relevante wet. Daar vloeit wel een benadering uit voort m.b.t. de positie van automatische werken/AI als natuurlijk persoon maar m.i. had het Hof deze mogelijkheid kunnen nemen om een stuk breder uit te pakken dan dat.
Ik heb daarbij "should be" even vet gemaakt, omdat de Supreme Court dus stelt niets te willen zeggen over of uitvindingen die autonoom door AI zijn gedaan octrooieerbaar zouden moeten zijn, maar dat zij zich slechts uitlaten over of dat nú zo is, gezien de wetten die op dit moment van kracht zijn.
Ik heb deze interpretatie overwogen maar er uiteindelijk niet voor gekozen omdat het niet raakt aan de kwestie die het Hof (m.i.) centraal heeft gesteld in haar uitspraak: Of een automatisch werk een uitvinder kan zijn in het kader van the Patents Act of 1977. Uit de interpretatie die je hier voorlegt volgt een veel breder dragende uitspraak dan het Hof (m.i.) nu voor ogen heeft gehad.

Overigens (en deze disclaimer had misschien eerder gemogen): IANAL.
Aldy @Patriot21 december 2023 15:31
In de wet is heel specifiek opgenomen dat alleen een natuurlijk persoon opgegeven mag worden als uitvinder.
Maar een stukje verderop staat dan weer: "Dat bureau wees de aanvragen af omdat een patentuitvinder een mens of bedrijf moet zijn." Dit lijkt mij een ruime interpretatie van diezelfde wet door het patentbureau. Daarnaast krijgt Thaler ook niet het patent als eigenaar van Dabus. Dus de uitvinding is nu door iedereen kosteloos te gebruiken.
marinostrus 20 december 2023 15:35
Blijkbaar niet de eerste keer dat hij bot vangt. Zowel in de EU, VS, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika zijn ze al tot hetzelfde besluit gekomen:

https://www.wikiwand.com/en/DABUS
zenlord @marinostrus20 december 2023 16:06
Da's ook niet zo verwonderlijk, want octrooi-wetgeving is grootdeels geharmoniseerd over de hele wereld (waarbij er wel nationale verschillen zijn, maar ik kan mij inbeelden dat zo'n basale voorwaarde overal bestaat).
MallePietje @zenlord20 december 2023 16:47
Het is wel begrijpelijk dat de wetgeving zo in elkaar zit
Maar het is wel vreemd dat je eigenlijk alleen een stroman tussen de AI en de patent aanvraag hoef te zetten om het wel mogelijk te maken.
Je kunt je afvragen of wetgeving waar een stroman zo'n grote impact heeft, wel wenselijk is.
henkbert 20 december 2023 15:30
Het blijft interessant wie in de toekomst eigenaar is van door AI gegenereerde zaken zoals afbeeldingen, ideeën, zijn deze zaken vrij te gebruiken door iedereen?
Tjidde @henkbert20 december 2023 15:33
Wat het nog eens lastig maakt, als ik een idee heb. Die slecht op papier krijg om wat voor reden dan ook. Deze uitwerk met behulp van een AI. Dan is een deel van mij maar een deel ook weer niet.

Dit telt voor zowel tekst als plaatjes.
FreezeXJ @Tjidde20 december 2023 15:37
Zo lang het idee van jou is, en jij dat verdedigt, kun jij er octrooi (patent, in English) op krijgen. Wat jou daar allemaal bij geholpen heeft is irrelevant, anders moet ik de fabrikant van m'n balpen ook credits geven zeker.
aikebah @FreezeXJ20 december 2023 16:19
Zo lang het idee van jou is, en jij dat verdedigt, kun jij er octrooi (patent, in English) op krijgen. Wat jou daar allemaal bij geholpen heeft is irrelevant, anders moet ik de fabrikant van m'n balpen ook credits geven zeker.
Dat hangt er vanaf of het aandeel van 'wat jou helpt' significant is of niet als onderdeel van het geclaimde. Zowel weglaten van mede-uitvinders als het vermelden van niet-uitvinders op de aanvraag kunnen deze laten stranden als ik het me goed herinneren van een IP-video-cursus.

De balpen uit je voorbeeld komt inderdaad niet door de toets van een wezenlijke bijdrage leveren (evenmin als bv de juridisch medewerker die je patent-claim redigeert om juridisch correct opgesteld te zijn) en diens fabrikant voer je dus beter niet op als mede-uitvinder.

Voor AI zou dat nog wel eens anders kunnen liggen, waardoor er daar wat mij betreft best een groot vraagteken open staat rondom mede met inzet van AI gedane uitvindingen, gegeven de huidige regelgeving dat de uitvinder een natuurlijk persoon moet zijn.
Alfa1970 @aikebah20 december 2023 18:17
In geval van AI, of wat men vandaag de dag als AI bestempeld, (ChatGPT en equivalenten/afgeleiden) zou ik dat niet als meer dan een veredelde zoekmachine beschouwen.

Ik denk dat het hoogst haalbare met behulp van dergelijke tools een afgeleide is van bestaand werk en daarmee is het denk ik al twijfelachtig of het überhaupt in aanmerking zou moeten komen voor een patent.
Luminair @Alfa197020 december 2023 19:18
Die vergelijking is apt. Inderdaad, als ik een afbeelding van een zoekmachine pluk en die verbatim opvoer als mijn eigen materiaal, dan maak je inbreuk op auteursrechten. Ook als je het een beetje aanpast. In die zelfde zin bevatten al die generatieve models veel auteursrechtelijk beschermd materiaal (in de opgeslagen vorm van neural weights), en kun je die ook niet zomaar gebruiken.
aikebah @Alfa197021 december 2023 21:21
Het probleem met patenten is dat er regels zijn over wanneer het patenteerbaar is, en een AI Hallucination zou maar zo een keer iets kunnen zijn wat patenteerbaar is als blijkt dat het wel werkt.
Die zou namelijk maar zo eens een combi kunnen zijn die ook niet voor de hand ligt voor een specialist in het vakgebied, maar die AI-modeltechnisch wel zou kunnen. Mocht de verzonnen combinatie een bepaald probleem verhelpen... dan zou het maar zo patenteerbaar kunnen zijn (vrijwel zeker als een patent, voortbouwend op andere patenten, want helemaal uit het niets heeft de AI het waarschijnlijk niet verzonnen, maar het heeft wellicht wel minder voor de hand liggende zaken met elkaar gecombineerd tot een geheel dat een probleem blijkt op te lossen)
Alfa1970 @aikebah22 december 2023 18:18
Om mee te beginnen, een AI, zoals het nu wordt beschouwd, verzint helemaal niets.
Het is een random nummer generator met een set speciale formules die vanuit een enorme bak bestaande data aan de hand van de formule en de input die een gebruiker geeft een antwoord genereert bestaande uit stukjes her en der uit de enorme bak data en die meer of minder overeenkomt met datgene wat de gebruiker vraagt.
Dus op z'n best als het allemaal goed uitpakt zou mijns inziens de gebruiker als de "uitvinder" moeten worden beschouwd. De AI doet niets uit zichzelf. De gebruiker had dezelfde gegevens met Google kunnen verzamelen, er vanuit gaande dat de bak met data bestaat uit het internet. De gebruiker zou langzamer zijn op die manier, maar uiteindelijk is het dezelfde data bron. In deze beschouw ik de AI als een veredelde zoekmachine met een betere productiviteit dan de traditionele zoekmachines.
Je gebruikt het zoals je een hamer gebruikt om een spijker in een stuk hout te slaan.
Dat is waarschijnlijk productiever dan een stuk steen.
Ryangr0 @FreezeXJ20 december 2023 22:04
Het "en jij dat verdedigt" is natuurlijk waar dit altijd fout gaat. Patententrollen kunnen alles wel verdedigen in een rechtzaal. Maar het is niet juist. Direct in de kramp schieten omdat "AI" valt precies in de lijn der verwachting, maar het is wel weer erg treurig. Hopelijk kennen we over x jaar helemaal geen octrooien meer.
braboman @Tjidde20 december 2023 15:39
Zonder AI had je dan gewoon hulp gevraagd van iemand anders, een reviewer of desnoods gewoon iemand die handiger is met taal. Had je dan ook gevoeld dat het niet van jezelf was?
rko4u @braboman20 december 2023 15:55
Dat ligt er natuurlijk aan in hoeverre je hulp krijgt. Als de ander je helpt en daarbij de helft van het denkwerk doet, heeft deze ook mede recht op het patent lijkt mij.
laptopleon @rko4u21 december 2023 14:32
Precies maar dat leverde in het verleden natuurlijk ook vaak discussies en bijzondere situaties op. Soms deed iemand een minimale verbetering van een uitvinding, patenteerde die nieuwe versie die 99% leunde op het werk van een ander en als die ander dan ook nog de financiering niet op tijd rond kreeg en de ‘nieuwe’ wel, ging die lopen met de winst, terwijl de eerste misschien wel tien jaar onderzoek en investeringen gedaan had.
Typhoner @Tjidde20 december 2023 16:08
Geen enkele (serieuze) uitvinder schrijft alleen zijn octrooiaanvraag. Er zijn gespecialiseerde firma's die zich (samen met de uitvinder) ontfermen over de details van de octrooiaanvraag. Octrooien zijn juridische materie die nogal nauw luistert, dan wil je altijd een professional erbij betrokken hebben.
CharlesND @Tjidde20 december 2023 19:50
Wat het nog eens lastig maakt, als ik een idee heb. Die slecht op papier krijg om wat voor reden dan ook. Deze uitwerk met behulp van een AI. Dan is een deel van mij maar een deel ook weer niet.
Je kan ideeën niet patenteren, hoe briljant beschreven ook. Je kan patent krijgen op de manier /de techniek/ de prodecure hoe dat idee gerealiseerd is. En daar zitten nog heel wat haken en ogen aan of het bijvoorbeeld wel echt origineel en vernieuwend is of dat het te voor de hand liggend of al eerder gebruikt is.

In sommige landen kan je na betaling op alles patent krijgen en wordt pas bij een patentconflict gekeken of het patentwaardig was. Je kan daar patent nemen op de thermostaat 2 graden kouder zetten om energie te besparen maar iemand voor de rechter slepen die dat doet maar geen licentie voor jouw patent wenst te nemen levert je alleen een boete op wegens voor de lol verspillen van tijd voor de rechter...
Kriekel @henkbert20 december 2023 15:39
Plus wanneer is het AI en wanneer een 'gewoon' programma? Want is Photoshop AI of een programma, het heeft immers AI ingebouwd.
langestefan @Kriekel20 december 2023 16:36
AI is ook 'gewoon' een programma. Het is code, waarmee je iets produceert. Een LLM heeft geen identiteit, geen geheugen en geen bewustzijn. Dus je moet het zien als een stuk gereedschap, net als dat microsoft word een stuk gereedschap is waarmee je werk produceert. Je gaat ook geen patent aanvraag doen met microsoft word als auteur.
GarBaGe @henkbert20 december 2023 15:45
Nee.
De huidige AIs zijn bij lange na niet goed genoeg om werkelijk met creatieve nieuwe ideeen te komen.
Ze hebben vreselijk veel input nodig om daarmee afgeleide werk te maken.
De eigenaarschap ligt bij het originele bron materiaal, niet bij de AI.

Je ziet ook, dat zodra een AI werk van een andere AI als bron krijgt, dat de resultaten dan ook heel snel heel slecht gaan worden. Soort AI variant van incest.

Ik ben het daarom zeker eens met het hooggerechtshof.
Als, op dit moment, een AI werkelijk een patent zou krijgen, betekent dat in feite dat het een afgeleide is van een bestaand patent (en daarme inbreuk maakt).
De AI vorm van patent trolls... Lijkt me zeker niet wenselijk.
aikebah @GarBaGe20 december 2023 16:27
Als, op dit moment, een AI werkelijk een patent zou krijgen, betekent dat in feite dat het een afgeleide is van een bestaand patent (en daarme inbreuk maakt).
De AI vorm van patent trolls... Lijkt me zeker niet wenselijk.
Dat vette geldt alleen als je het onderliggende patent niet noemt als inspiratie waar jouw claim op voortbouwt. Een afgeleid patent mag je registreren, en daarmee jouw innovatieve verbetering van een bestaand patent blokkeren voor gebruik door een ander (inclusief de houder van het oorspronkelijke patent, ook die mag jouw bedachte verbetering niet toepassen zonder een licentie op jouw patent af te nemen).
Om er ook zelf actief een product mee op de markt te zetten zul je wel een licentie moeten verkrijgen op het gebruik van die onderliggende patenten, maar het patent zelf mag je gewoon registreren.
jj42 @henkbert20 december 2023 16:12
Pure AI output kan in de VS in ieder geval geen copyright krijgen, dus wat copyright betreft zijn zulke dingen daar vrij te gebruiken door anderen (onder de aanname dat het copyright van het bronmateriaal van de AI niet nog geldt).

Voor patenten is het iets lastiger: de output van een AI kan niet gepatenteerd worden, maar patenten zijn altijd gevaarlijk, want zelfs iets dat je helemaal zelf in je eentje op je zolderkamer uit het niets verzint kan al gepatenteerd zijn; en dat verandert niet. Dus of je bij iets een patent schendt zou je zelf moeten checken, ongeacht waar het idee zijn oorsprong vindt.
kodak @henkbert20 december 2023 16:13
De uitspraak is niet dat er maar geen recht valt te claimen. Als eigenaar van een ai heb je eindverantwoordelijkheid over de mogelijkheden en uitkomsten, dus ook om het zelf te claimen.
Als een eigenaar om welke omstandigheid dan ook daar geen gebruik van wil maken dan lijkt dat niet veel anders dan wanneer de persoon zelf de uitvinding heeft gedaan maar geen duidelijke claim legt.
Splorky @henkbert20 december 2023 18:37
Zodra medicijnen worden bedacht door AI van zeer grote bedrijven zal het vast heel snel zo zijn dat dat gewoon te patenteren is.
Tjidde 20 december 2023 15:31
Maar als ik een patent bedenk via een AI. Daar een kleine aanpassing op doe en doe alsof het een patent is die ik zelf bedacht heb. Wat zou mij stoppen?

Wat zou mijn tegenhouden om dan massaal patenten te "verzinnen" in te dienen en deze als een patenttroll verdedigen zodra ik maar iets zie wat er op lijkt.
roldan @Tjidde20 december 2023 15:40
Als je een huis bouwt met een gereedschap uit de fabriek dan heb nog steeds zelf het huis gebouwt toch?
rko4u @roldan20 december 2023 15:53
Onder die logica houdt geen patent stand en zou auteursrecht ook op losse schroeven staan.

Als je een telefoon bouwt met een techniek waar een ander patent op heeft, moet je ondanks dat je standaarden gebruikt en je chips geheel zelf hebt ontworpen en geproduceerd, toch betalen voor het inzetten van de techniek.
aikebah @rko4u20 december 2023 16:11
Alleen als je die telefoon op de markt wilt brengen. Als je hem zelf gebruikt (of als je hem op de markt wilt brengen in een geografische regio waar de betreffende uitvinder geen patent heeft geregistreerd) kun je probleemloos voortgaan zonder je zorgen te maken over het patent.
DataGhost @Tjidde20 december 2023 15:35
Waarschijnlijk de kosten van het indienen van een enkel patent. Dat je iets gepatenteerd hebt betekent nog niet dat het ooit tot een nuttig product kan leiden, of dat de gepatenteerde manier de enige manier is om hetzelfde doel te bereiken, dus je zal waarschijnlijk behoorlijk wat geld kwijt zijn voordat je kan gaan trollen.
FreezeXJ @Tjidde20 december 2023 15:40
Dat gaat, tenzij je echt goeie patenten scoort, geen businesscase opleveren, want je hebt een dagtaak aan het opsporen van iets dat erop lijkt, en daarna moet je dat nog eens voor de rechter gaan verdedigen, en da's een dure hobby. Sowieso krijg je meestal je octrooi/patent maar voor max 20 jaar, en daarvoor moet je ook al (best veel) betalen. Schieten met hagel levert vooral je advocaat bakken met geld op.
zenlord @Tjidde20 december 2023 16:09
An sich niets, tenzij je AI zo intelligent wordt dat die zelf een vordering instelt bij de rechtbank om als uitvinder van 'jouw' patent erkend te worden.
Daarnaast heeft FreezeXJ gelijk: het zou een dure hobby zijn, en als de partijen die je dagvaardt er op uitkomen dat de uitvinding niet door een mens is gepleegd, dan kunnen zij misschien slagen in de nietigheidsvordering.
CharlesND @Tjidde21 december 2023 00:09
Wat zou mijn tegenhouden om dan massaal patenten te "verzinnen" in te dienen en deze als een patenttroll verdedigen zodra ik maar iets zie wat er op lijkt.
Je kan geen patent 'verzinnen'. Als jij op je geniale al dan niet met hulp van AI bedachte verzinsels patent wil krijgen vragen ze of je even in praktijk wil laten zien dat en hoe je geniale verzinsel werkt.

En patenten werken juist niet met 'iets wat er op lijkt'. Daarom worden ze met hulp van speciale juristen tegelijk extreem nauwkeurig en veelomvattend geschreven. omdat een concurrent met zelfs een kleine afwijking van hoe jij het in je patent beschrijft al kan aantonen dat ze iets dus niet op de door jou gepatenteerde manier doen.
Mesmer_ 20 december 2023 15:40
Waarom zeggen dat een ai het heeft bedacht?
MneoreJ @Mesmer_20 december 2023 16:13
Waarschijnlijk puur als proefballon om het in principe mogelijk te maken de patenten volautomatisch (of semi-automatisch) door een AI in te laten dienen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat Willie Wortel het allemaal zelf bedacht heeft, maar als men dan in een rechtszaak kan aantonen dat W. Wortel fysiek niet in staat is zoveel patenten in te dienen en/of men hard kan maken dat het patent door een AI geproduceerd is dan heeft W. Wortel wellicht een probleem. Beter om a priori vast te stellen dat zoiets niet zomaar kan en je dus ofwel bewust risico moet nemen, ofwel moet gaan lobbyen voor wetswijzigingen.
Horla 20 december 2023 15:41
Op zich wel interessant. De afgelopen tijd hoor je regelmatig dat er via AI allerlei zaken worden gevonden die bv gebruikt kunnen worden tegen kanker. Wil dat dan zeggen dat al deze zaken tot het publieke domein behoren?
kodak @Horla20 december 2023 16:27
Stellen wie of wat geen recht kan claimen heeft niet zomaar de betekenis dat er dus maar geen ander is die een recht kan claimen. En ook niet dat er hoe dan ook maar vrijheid voor willekeurig wie dan ook is voor een gebruik.
Horla @kodak21 december 2023 15:40
Ok, maar ik ben een praktische mens. Als het programma iets vindt maar geen patent kan claimen en de maker van het programma mag dit ook niet, dan kan je toch niet anders stellen dan dat niemand het kan claimen en dat het openbaar domein wordt? De enige andere mogelijkheid is dat niemand het ooit kan/mag gebruiken omdat een computer het heeft gevonden maar dat lijkt mij ook niet logisch.
kodak @Horla21 december 2023 16:59
De praktijk is dat je versimpeling niet zomaar op gaat. En zelfs al zou het bij deze uitspraak zo simpel zijn dat de maker de enige rechthebbende is, de uitspraak is niet dat het deze persoon verboden is zelf nog rechten te claimen. En al helemaal niet dat een willekeurig andere maker of rechthebbende over andere ai er maar geen rechten door heeft.

Het uitgangspunt dat je niet zomaar recht hebt om werk van iets of iemand te gebruiken is er dus nog. En dat een ai geen rechten heeft was eigenlijk al duidelijk maar nu extra uitgesproken, dus wat dat betreft is er weinig anders
RoyD 20 december 2023 15:39
Waarop heeft hij een patent aangevraagd. Ik ben wel benieuwd waarmee de AI gekomen is.
Kriekel 20 december 2023 15:41
Kan AI dingen uitvinden? Voor zover ik het begrijp is het altijd gebaseerd op dingen die al bestaan.
FavouriteSongs @Kriekel20 december 2023 16:01
Alle menselijke behoefte is het product van mimesis: https://en.wikipedia.org/wiki/Mimetic_theory of https://www.girard.nl/ind...eorie/mimesis-en-begeerte. Dit houdt in dat dingen die geproduceerd zijn altijd een eigenschap of kenmerk van al iets eerder bestaands kopieert.

[Reactie gewijzigd door FavouriteSongs op 23 juli 2024 01:20]

zenlord @Kriekel20 december 2023 16:19
Een uitvinding komt pas in aanmerking voor bescherming door een patent als het (1) nieuw en (2) inventief is:
(1) Nieuwheid is eerder een binair criterium: ofwel ben je de eerste, ofwel kan je je octrooi vergeten. Daarbij moet je wel in rekening brengen dat de meeste octrooien over 'incrementele uitvindingen' gaan, zoals "als er vandaag enkel blauwe auto's gekend zijn, en ik bedenk een rode auto, dan is de combinatie van auto + rood nieuw".
(2) Inventiviteit is een moeilijker criterium, en al zeker als het aankomt op het combineren van twee bestaande eigenschappen in een nieuwe uitvinding. Als daarbij de combinatie voldoende inventief was, en niet voor de hand liggend voor een persoon die enige specialisatie heeft in de betreffende materie, dan voldoe je aan deze voorwaarde.
Het lijkt mij dat, technisch gezien, AI specifiek zou kunnen zoeken naar dergelijke niet-voor-de-hand-liggende combinaties die nog-niet-eerder-gemaakt-zijn.

Disclaimer: Ik ben geen expert in AI, maar wel wat meer kennis over octrooirecht.
mjtdevries @zenlord20 december 2023 18:46
Het lijkt mij dat, technisch gezien, AI specifiek zou kunnen zoeken naar dergelijke niet-voor-de-hand-liggende combinaties die nog-niet-eerder-gemaakt-zijn.
Het punt is dat de AI's die op dit moment hot zijn, dat nou juist niet kunnen.
Dark Angel 58 20 december 2023 15:32
Stephen Thaler, als ik jou was zou ik eerst AI bewustzijn en AI een menselijk lichaam geven... dan win je vast wel rechtszaak ;) want volgens mij moeten die hof AI wel toetsen of het menselijk is.

Een humanoid Cylon zoals Caprica Six :P
divvid @Dark Angel 5820 december 2023 15:38
ik zou eerder gewoon niet melden dat je een AI systeem hebt gebruikt. Je vermeld toch ook de spreadsheet niet waarop je berekeningen doen? Wat is een AI systeem anders? Dát is de enige uitkomst van deze uitspraak.
icecreamfarmer @divvid20 december 2023 15:54
Mijn idee. Je zegt dan gewoon dat je het zelf uitgevonden hebt.
Golodh @divvid21 december 2023 17:49
Ik begrijp het. Je wilt valsheid in geschrifte plegen om aan een patent te komen waar je helemaal geen recht op hebt. Je zal zeker niet de enige zijn die er zo over denkt.

Besef echter wel dat je dan de sporen van je bedrog dan wel heel goed moet wissen: als het namelijk uitkomt dat je gelogen hebt bij de patentaanvraag, dan kan iedereen die schade geleden heeft door dat patent die op jou komen verhalen.
divvid @Golodh21 december 2023 23:15
Leg eens uit wat er bedrog is aan het bedenken van een prompt voor een AI systeem vs een berekening uitvoeren op een spreadsheet en de resultaten overnemen?

Bottomline is het nog altijd de mens die uit de resultaten van een systeem die gegevens filtert die een patent in gaan.

Nergens staat dat het AI systeem zelfstandig een patent heeft ingediend. Als een AI systeem dat al zou kunnen dan kan het zichzelf ook verdedigen. Vooralsnog is dat Arthur C. Clarke praat.
Golodh @divvid23 december 2023 21:02
Bedrog is natuurlijk precies wat jij voorstelt, namelijk liegen over de vraag of je 'vinding' wel of niet uit een AI systeem komt, met als enig doel de wetgeving te omzeilen en een patent binnen te slepen.

Wat is daar precies zo onduidelijk aan? Meen je dat nou of is dit alleen maar om iets lekker tegendraads te zeggen?
divvid @Golodh23 december 2023 21:04
Leg dan eens op algoritmisch niveau uit wat het verschil is tussen een spreadsheet en een AI systeem? Beiden zijn niet meer dan hulpmiddelen
Golodh @divvid24 december 2023 19:19
Waarom zou ik in jouw rethorische truc moeten trappen door te proberen met allerlei sluitende definities te komen van zaken die jij ook best wel beseft?

Probeer je er maar op een andere manier uit te draaien, vriend.
divvid @Golodh25 december 2023 08:15
Je legt anders nog steeds niet uit wat een AI systeem een andere status geeft dan zeg, een schroevendraaier. Het is een tool, niet meer en niet minder en kan dus nooit ‘uitvinder’ zijn.

In mijn werk gebruiken we LLMs voor biologische systemen, maar ik heb nog nooit een LLM zelfstandig een conclusie zien bedenken. Als zodanig vermelden we hooguit het gebruik van een AI systeem in de matmeth, maar de auteurs zijn altijd! natuurlijke personen. Een patent is niet anders dan een publicatie
Zoijar @Dark Angel 5820 december 2023 15:35
Wanneer we caprica six kunnen maken is het wel gedaan met de mensheid ja haha. Hoewel... naja geen spoilers haha

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 23 juli 2024 01:20]

Dark Angel 58 @Zoijar20 december 2023 15:38
Wanneer we caprica six kunnen maken is het wel gedaan met de mensheid ja haha. Hoewel... naja geen spoilers haha
Ah geen wonder dat die Hof voor haar bibberde :P
Gefeliciteerd, Stephen Thaler ;)
kodak @Dark Angel 5820 december 2023 16:56
Zoals ik de uitspraak lees leek het doel van de poging juist om de term inventor ruimer te willen laten accepteren dan een mens. Dan klinkt je oplossing niet als gewenste situatie voor de eiser.
kingpol 20 december 2023 15:55
maar bedrijven kunnen wel als mens aanzien worden?
HMS @kingpol20 december 2023 16:18
Dat zijn rechtspersonen, ook geen natuurlijke personen.
aikebah @kingpol20 december 2023 16:34
Nee, maar bedrijven kunnen wel een exclusieve licentie op de uitvindingen van hun medewerkers verkrijgen en daarmee feitelijk het patent overnemen. De uitvinders die genoemd worden op het patent moeten de natuurlijke personen zijn die de geclaimde uitvinding (mede) hebben gedaan (en niet slechts de uitvinders hebben betaald, de directeur van het bedrijf hoort er dus niet bij, tenzij die zelf ook een deel van de uitvinding bedacht heeft).

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