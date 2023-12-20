Hooggerechtshof VK: AI mag geen uitvinder van patenten zijn

Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft geoordeeld dat kunstmatige intelligentie niet de uitvinder van een patent mag zijn. Een computerwetenschapper wilde uitvindingen van zijn AI-systeem patenteren in het VK, maar dat mag niet, zo oordeelt de rechtbank.

Stephen Thaler verloor zijn beroepzaak bij het Hooggerechtshof op woensdag. Hij wilde twee patenten toegewezen krijgen die waren uitgevonden door zijn AI-systeem, genaamd Dabus. Het Britse Hooggerechtshof was het unaniem oneens met de zaak van Thaler. Onder Britse patentwetgeving staat beschreven dat 'een uitvinder een natuurlijk persoon' moet zijn, zo oordeelt de rechtbank.

De zaak van Thaler draaide om twee patentaanvragen die hij in 2018 indiende bij het Britse patentbureau IPO. Dat bureau wees de aanvragen af omdat een patentuitvinder een mens of bedrijf moet zijn. Dabus mocht niet als uitvinder worden aangemerkt van de patenten en Thaler had als eigenaar van het AI-systeem ook geen recht op de patenten.

Hij ging tegen die beslissing in beroep, maar het Hooggerechtshof gaat daar niet in mee. De rechtbank gaat uit van de Britse 1977 Patent Act, die dus stelt dat een patentuitvinder een natuurlijk persoon moet zijn. Het Hof vindt de zaak van Thaler daarom ongegrond. De beroepszaak hield zich niet bezig met de vraag of de definitie van een uitvinder in de toekomst uitgebreid moet worden, zo zegt de rechtbank. Die vraag werd dus niet meegenomen in de uitspraak.

"De uitspraak stelt vast dat de Britse octrooiwetgeving momenteel volledig ongeschikt is voor het beschermen van uitvindingen die autonoom worden gegenereerd door AI-machines", aldus de advocaten van Thaler in een verklaring aan persbureau Reuters. Thaler verloor eerder dit jaar een soortgelijke beroepszaak bij het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, nadat het Amerikaanse patentbureau ook oordeelde dat AI geen octrooien mag aanvragen.