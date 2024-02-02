Europese lidstaten sluiten voorlopig akkoord over AI Act

Europese regeringsleiders zijn akkoord met een voorlopige versie van de AI Act. De wet moet nog door het Parlement en de lidstaten worden aangenomen, maar met het voorlopige akkoord is een belangrijke stap voor de AI-regulering genomen.

De Commissie van Permanente Vertegenwoordigers, Coreper, is akkoord gegaan met een opstelling van de AI Act. De AI Act is bedoeld om de opkomst van kunstmatige intelligentie te reguleren. Daarmee is de wet nog niet door de Europese Raad, maar Coreper doet daar wel het voorbereidende werk voor, waardoor het nagenoeg zeker is dat de individuele lidstaten ook voor het wetsvoorstel zullen stemmen.

Met het akkoord van Coreper is een belangrijke stap genomen voor de AI Act. De laatste maanden lagen enkele lidstaten, met name Frankrijk, dwars over de wet. Frankrijk wil dat Europese bedrijven kunnen blijven innoveren en wijst daarbij specifiek op start-ups zoals Mistral AI uit dat land. De AI Act zou die bedrijven te veel beperken in hun mogelijkheden. Ook Duitsland en Italië hadden moeite met delen van de wet.

In het voorlopige akkoord is onder andere vastgelegd op welke onderdelen het verboden wordt om AI in te zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het toekennen van risicoscores, zoals Nederland bij verschillende algoritmes als SyRI jarenlang gebruikte. Ook is vastgelegd dat applicaties met een 'laag risico' niet onder de wet komen te vallen en AI-chatbots moeten duidelijk aangeven dat er gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie.