EU legt geld bij zodat investeerders in Europese techbedrijven investeren

De Europese Unie gaat miljarden euro's investeren in Europese techbedrijven. Dat geld moet van meer Europese techbedrijven miljardenbedrijven maken. Ook werkt de Unie aan versimpeling van regels van onder meer belastingwetten.

Door zelf geld bij te leggen moet het risico voor investeerders om geld in start-ups te steken lager zijn, zo lijkt de Europese Commissie te redeneren. Het deel van de EU is een vijfde, meldt Reuters. Daarbij gaat het dus om een fonds met minimaal tien miljard euro.

De bedoeling is om bedrijven en talent in Europa te houden, zegt de Europese Commissie. Veel start-ups vertrekken naar de VS, omdat de kansen op grote investeringen daar veel groter zijn. Daardoor heeft Europa relatief weinig grote techbedrijven. Onder de maatregelen zijn ook versoepelingen van regels en processen. Zo moet er een European Business Wallet komen om via een platform met overheden van alle lidstaten te kunnen communiceren.