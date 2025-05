Windows Update gaat ook apps en drivers van derden updaten

Windows krijgt een manier waarop ontwikkelaars apps en drivers kunnen laten updaten via Windows Update. Microsoft hoopt dat de gebruikservaring daar consistenter van wordt. Bovendien kan het besturingssysteem de updates installeren als de gebruiker de pc niet gebruikt.

Het systeem heet Windows Update orchestration platform, meldt Microsoft. Daarbij kunnen ontwikkelaars hun apps en drivers aanmelden en naar een bestand wijzen met daarin info over nieuwe versies en changelogs. Vervolgens moeten de apps en drivers ook gaan doorgeven of de installatie gelukt is.

Volgens Microsoft zou dat het updateproces van apps stroomlijnen binnen Windows. Bovendien kunnen apps gebruik maken van de notificaties van Windows Update. Daarnaast komt de updategeschiedenis in het Instellingen-menu van het besturingssysteem. Bovendien kunnen beheerders deadlines opleggen aan die updates.

Het platform ondersteunt alle gangbare appformaten voor Windows, zoals win32 en MSIX/APPX. Microsoft begint met het testen van het platform in een Private Preview. Wanneer een release volgt voor alle apps en drivers, is onduidelijk.