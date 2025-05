Regering VS stelt 7 miljard dollar subsidie beschikbaar voor bouw waterstofhubs

De Verenigde Staten stellen zeven miljard dollar aan subsidie beschikbaar voor de bouw van regionale waterstofhubs. Op die locaties moet onder meer via elektrolyse waterstof gemaakt worden. Er zijn plannen voor zeven hubs, die worden gebouwd op verschillende locaties in de VS.

Volgens de VS gaat de subsidie gepaard met ruim 40 miljard dollar aan investeringen uit de private sector. De investeringen in waterstof zouden daarmee oplopen tot bijna 50 miljard dollar. Ongeveer twee derde daarvan gaat naar schone waterstofproductie middels elektrolyse in de zeven hubs. De locaties moeten gezamenlijk 'tienduizenden banen' creëren.

De zeven hubs gaan volgens de regering van president Biden jaarlijks meer dan drie miljoen ton aan schone waterstof produceren. Dat is goed voor een derde van de Amerikaanse waterstofproductiedoelen voor 2030. De hubs moeten gezamenlijk 25 miljoen ton aan CO₂-uitstoot verminderen, wat overeen zou komen met de jaarlijkse uitstoot van 5,5 miljoen benzineauto's.

De VS werkt al langer aan plannen om in waterstof te investeren. Daarmee wil het land fossiele brandstoffen vervangen en bepaalde vervuilende sectoren en industriële processen vergroenen, zoals de productie van staal en cement. In 2021 werd een infrastructuurwet ingesteld die de bouw van zes tot tien waterstofhubs mogelijk moest maken. Een jaar later hebben 79 projecten subsidie aangevraagd. Zeven hubs krijgen nu dus subsidie. Wanneer die hubs klaar voor gebruik moeten zijn, wordt niet vermeld.