De belofte van waterstofpoeder

Waterstofpoeder heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van waterstof(gas), vooral omdat waterstof in vaste vorm veel veiliger en makkelijker op te slaan, te bewaren en te vervoeren is. Enkele jaren geleden werd een Nederlandse vinding als gamechanger aangeduid, maar de laatste tijd horen we er niet veel meer van. In dit artikel bekijken we hoe het ermee staat, hoe het werkt en of de beloften ook in de praktijk worden waargemaakt.

De transportsector staat voor de grote uitdaging om van fossiele brandstoffen over te schakelen naar emissieloze energiebronnen. Alleen al in Nederland is die sector verantwoordelijk voor 22 miljard kilogram CO₂-equivalenten aan broeikasgassen per jaar. Dat staat gelijk aan 11 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Vervoer over de weg is goed voor 28 procent van de vervuiling, gevolgd door de zeevaart en binnenvaart met 35 procent en de luchtvaart met hetzelfde percentage. Daarbovenop is de uitstoot nog een stuk groter, omdat de meeste transportactiviteiten buiten de landsgrenzen plaatsvinden. 65 procent van de broeikasgassen wordt uitgestoten in het buitenland.

Voor auto's, bussen en vrachtwagens is een duidelijke trend zichtbaar richting elektrificatie, meestal accu-elektrisch en in mindere mate met waterstof. Vooral voor zwaar transport, zoals de internationale lucht- en scheepvaart, zijn accu's geen optie, waardoor de ogen vooral gericht zijn op waterstof. Hoewel waterstof als energiedrager op papier voor vrijwel alles te gebruiken is, kent het gebruik ervan serieuze uitdagingen.

Dat komt vooral doordat waterstof onder atmosferische omstandigheden een gas is. In vrije vorm komt het op aarde niet voor, dus moet het geproduceerd worden op basis van aardgas - met CO 2 -uitstoot - of door middel van elektrolyse en (duurzame) stroom. Omdat de energiedichtheid in gasvorm vrij laag is, wordt het gecomprimeerd in cilindrische gastanks opgeslagen, meestal onder een druk van 350 of 700 bar. We spreken dan ook over waterstofgas in kilo's in plaats van liters. Een gas in cilindrische tanks laat zich echter veel lastiger opslaan dan een vloeistof en neemt ook veel meer ruimte in beslag. Waterstofgas is lang op te slaan, maar er zijn wel drukverliezen. Dat maakt waterstof voor veel situaties vrij uitdagend.