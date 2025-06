Kunstmestfabriek Zeeland gaat CO₂-uitstoot opvangen en opslaan onder Noordzee

Kunstmestfabrikant Yara gaat als eerste bedrijf ter wereld de CO₂-uitstoot van zijn fabriek in Zeeland opvangen en exporteren naar het buitenland. De CO₂ wordt per schip vervoerd naar Noorwegen en vandaaruit opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee.

Yara International gaat hiervoor samenwerken met Northern Lights, een bedrijf dat CO₂ transporteert en opslaat. De twee bedrijven hebben een bindende overeenkomst ondertekend om CO₂ te exporteren en op te slaan. Het project begint in 2025 en duurt vijftien jaar. Yara verwacht de CO₂-uitstoot van zijn fabriek in het Zeeuwse Sluiskil, die ammoniak produceert, jaarlijks met 800.000 ton te verminderen. In de komende vijftien jaar moet hiermee twaalf miljoen ton CO₂ verwijderd worden uit zijn productie in de fabriek.

Om de CO₂ te kunnen exporteren, wordt het na het opvangen vloeibaar gemaakt en vanuit Nederland naar Northern Lights-faciliteiten in Noorwegen verscheept. Daar aangekomen wordt de CO₂ via een pijpleiding in een leeg gasveld gepompt. Dat gasveld bevindt zich 2,6 kilometer onder de Noordzee.

Yara had al langer plannen om CO₂ op te vangen en op te slaan. Het bedrijf heeft hiervoor nu afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor wordt in totaal 194 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse ammoniakfabriek. Yara ontvangt 30 miljoen euro subsidie.

Er zijn meer bedrijven die CO₂ willen opvangen en opslaan onder de Noordzee. De Raad van State gaf in augustus toestemming voor een project om CO₂ op te vangen van bedrijven in de Rotterdamse haven. Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell zouden bijvoorbeeld mee willen doen met dat project, dat bekendstaat als Porthos.