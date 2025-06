Raad van State: Rotterdamse havenbedrijven mogen CO₂ opslaan onder Noordzee

Rotterdamse havenbedrijven mogen CO₂ die zij produceren opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Een milieuorganisatie had hier bezwaar tegen aangetekend vanwege de stikstofuitstoot die bij aanleg vrijkomt, maar volgens de Raad van State is deze uitstoot beperkt.

De Raad van State erkent dat er bij de bouw een 'beperkte toename' van stikstofuitstoot ontstaat, van 0,01 mol tot 0,57 mol stikstof per hectare per jaar, op delen van omliggende Natura 2000-gebieden. "Maar de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan 'significante gevolgen' ondervinden", schrijft de Raad van State. Daarmee is er voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht, waardoor de bouw mag plaatsvinden.

De zaak werd aangespannen door de Coöperatie Mobilisation for the Environment die claimde dat de beoordeling van de ministers op meerdere punten 'tekortschoot' en dat de stikstofgevolgen onderschat werden. Daar gaat de Raad van State dus niet in mee. Door de rechtszaak was het project, dat Porthos heet, al uitgesteld. De organisatie verwacht dat het project vanaf 2026 operationeel kan zijn, mits de benodigde vergunningen tijdig binnen zijn en er een definitieve investeringsbeslissing is genomen.

Porthos is een project van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN en kan rekenen op een subsidie van twee miljard euro van de Nederlandse overheid. Als het project klaar is moeten verschillende havenbedrijven hun CO₂-uitstoot kunnen wegpompen met een pijpleiding naar lege gasvelden drie kilometer onder de Noordzee, zo'n 20 kilometer van de Nederlandse kust, via een compressorstation. Hierin moet zo'n 37 miljoen ton CO₂ opgeslagen worden, over een periode van vijftien jaar. Dit komt neer op circa 2,5 miljoen ton CO₂ per jaar. In 2022 had Nederland een CO₂-uitstoot van 68,5 miljoen ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit.

In de Rotterdamse haven vindt ongeveer 14 procent van de Nederlandse CO₂-uitstoot plaats; met Porthos kan dus niet alle CO₂-uitstoot van de havenbedrijven worden opgevangen. Toch zien de overheid en de deelnemende bedrijven Porthos als een belangrijke stap om klimaatdoelen te kunnen behalen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over het afvangen van CO₂, waarin ook carbon capture and storage-projecten als Porthos werden besproken.