'Kabinet NL gaat 600 miljoen euro investeren in subsidies op tweedehandse EV's'

Het Nederlandse kabinet wil de komende jaren 600 miljoen euro investeren in subsidies voor de aankoop van tweedehandse elektrische auto's. Bronnen zeggen tegen RTL Nieuws dat dat het resultaat is van onderhandelingen over nieuwe klimaatmaatregelen.

Het geld dat met de aankomende subsidieregeling beschikbaar komt, zou bedoeld zijn om de verkoop van gebruikte elektrische auto's te stimuleren, schrijft RTL Nieuws op basis van bronnen binnen de coalitieonderhandelingen. Boven op de 600 miljoen euro die het kabinet wil uitrekken voor een nieuwe subsidieregeling voor elektrische auto's, zou er ook 90 miljoen euro worden uitgeven aan de uitbreiding van het laadpalennetwerk in Nederland. Het klimaatpakket van minister van Klimaat Rob Jetten bevat volgens RTL in totaal 120 nieuwe maatregelen.

Voor een nieuwe auto kan op dit moment een subsidie van 2950 euro worden aangevraagd. In totaal is er 69 miljoen euro vrijgemaakt voor die bestaande subsidieregeling. Op dit moment is daar nog 46,53 miljoen euro van over. De Nederlandse overheid stelt sinds begin dit jaar een subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's.

Er waren aanvankelijk kabinetsplannen waarmee leasemaatschappijen verplicht werden al hun auto's te elektrificeren. Dat moest vanaf 2025, maar die regeling gaat nu van tafel, schrijft RTL. Leasemaatschappijen moeten vanaf dan wel verplicht CO 2 compenseren, maar dat hoeft niet meer verplicht door elektrische auto's te maken.

Het Nederlandse kabinet onderhandelt momenteel over een breed pakket aan klimaatmaatregelen. Vorige week kwam al naar buiten dat minister Jetten autorijden duurder wilde maken voor auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Dat plan kreeg veel kritiek, omdat het autorijden voor veel mensen te duur zou maken. Het is niet bekend of de nieuwe plannen een vervanging zijn van die oudere plannen, of dat het er als maatregel bij komt.