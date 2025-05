VK blokkeert overname Activision Blizzard wegens zorgen concurrentie cloudgaming

De Britse Competition and Markets Authority heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft geblokkeerd. De toezichthouder doet dat vanwege zorgen dat de overname de concurrentie op de cloudgamingmarkt zou kunnen verstoren. De bedrijven gaan in beroep.

De CMA publiceerde zijn besluit om de overname te blokkeren op woensdag. De toezichthouder concludeerde na een maandenlang onderzoek dat de overname 'de toekomst van de snelgroeiende markt voor cloudgaming zou veranderen, met als gevolg minder innovatie en minder keuze voor Britse gamers in de komende jaren'. De beslissing komt als een verrassing; de verwachting was dat CMA de overname op woensdag zou goedkeuren, nadat het onlangs zorgen omtrent concurrentie op de consolemarkt terugtrok.

De marktwaakhond zegt dat Microsoft de zorgen van de toezichthouder rondom concurrentie op de cloudgamingsector onvoldoende heeft weten weg te nemen. "Microsoft heeft een sterke positie op het gebied van cloudgamingdiensten en uit het bewijsmateriaal waarover de CMA beschikt, bleek dat Microsoft het commercieel voordelig zou vinden om de spellen van Activision exclusief voor haar eigen cloudgamingdienst te maken." Activision zou zonder de fusie 'binnen afzienbare tijd' zijn games via cloudplatforms aanbieden.

Concessies van Microsoft en zorgen van CMA

Microsoft deed de afgelopen maanden meerdere toezeggingen tegenover toezichthouders. Het bedrijf sloot ook deals met onder meer Nvidia, Nintendo en cloudgamingplatform Ubitus om Activision-games na de overname tien jaar lang beschikbaar te stellen op hun platforms, maar de CMA vond dat niet voldoende. Microsoft heeft volgens de CMA een marktaandeel van naar schatting 60 tot 70 procent en Microsofts voordeel op de markt zou versterkt worden als het controle krijgt over gamefranchises als Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft.

De maatregelen die Microsoft voorstelde, waren volgens de CMA 'gedragsmaatregelen' omdat ze het gedrag van de bij de overname betrokken ondernemingen willen reguleren, door hen te verplichten zich te gedragen op 'manieren die in strijd zijn met commerciële incentives'. "Dit neemt dus de vorm aan van een soort permanente regulering van de sector, waarbij de marktkrachten in een groeiende en dynamische markt worden vervangen door opgelegde wettelijke verplichtingen die uiteindelijk door de CMA worden gecontroleerd en gehandhaafd."

De CMA stelt daarnaast dat de toezeggingen van Microsoft verschillende andere tekortkomingen hadden. Zo had het voorstel onvoldoende betrekking op de verschillende bedrijfsmodellen die cloudgamingdiensten hanteren. Ook zou het voorstel onvoldoende openstaan voor aanbieders die eventueel versies van games op andere pc-besturingssystemen dan Windows willen aanbieden.

"De aanvaarding van Microsofts corrigerende maatregel zou onvermijdelijk een zekere mate van regulerend toezicht door de CMA vereisen. De fusie verhinderen zou daarentegen de marktkrachten effectief in staat stellen verder te werken en de ontwikkeling van cloudgaming vorm te geven zonder deze regelgevende tussenkomst."

Reactie Microsoft en Activision Blizzard

Microsoft en Activision Blizzard zeggen dat ze de overname nog steeds willen proberen af te ronden. Microsoft-topman Brad Smith zei woensdag dat het bedrijf 'nog steeds volledig is toegewijd' aan het voltrekken van de acquisitie en dat het bedrijf in hoger beroep gaat. Ook Activision-ceo Bobby Kotick schrijft in een e-mail dat het bedrijf de beslissing samen met Microsoft 'kan en zal aanvechten'. De bedrijven zijn al begonnen met het werk om in beroep te gaan bij het Britse Competition Appeals-tribunaal. "We hebben vertrouwen in onze zaak omdat de feiten aan onze kant staan: deze deal is goed voor de concurrentie", claimt de topman.

Microsoft kondigde de beoogde overname van Activision Blizzard vorig jaar aan. De Amerikaanse techgigant wil de uitgever van onder meer Call of Duty en World of Warcraft overnemen voor 68,7 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste overname ooit worden in de gamingmarkt. De afgelopen maanden werd de overname al onder de loep genomen door toezichthouders in verschillende landen en regio's. De Amerikaanse FTC klaagde Microsoft eerder al aan om de overname te blokkeren. Een besluit van de EU wordt in mei verwacht.