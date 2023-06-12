PC Game Pass-abonnees kunnen binnenkort bepaalde games spelen via GeForce NOW

Abonnees van Microsoft PC Game Pass kunnen straks hun abonnement koppelen aan Nvidia GeForce NOW, waardoor ze 'een deel van' de PC Game Pass-collectie kunnen streamen via Nvidia's dienst. Volgens Xbox komt de functie in de komende maanden beschikbaar.

Xbox laat in een blogpost weten dat een aantal games uit de PC Game Pass-catalogus beschikbaar komt voor Nvidia's GeForce NOW. Het ziet er niet naar uit dat dit de volledige catalogus zal zijn. Eerder moesten spelers de pc-games van Microsoft los aanschaffen om deze via GeForce Now te spelen. GeForce NOW biedt voor het duurste abonnement in enkele gevallen RTX 4080-prestatieniveaus, wat met Microsofts eigen Xbox Cloud Gaming-service niet gehaald wordt.

Microsoft sloot eerder dit jaar een tienjarige overeenkomst met Nvidia om Xbox PC-games te licenseren voor GeForce Now. De deal was onderdeel van een bredere poging om toezichthouders te sussen over de voorgenomen Activision Blizzard-overeenkomst. Een Britse toezichthouder blokkeerde eerder die deal.

GeForce NOW is te gebruiken op Windows, Mac, Google Chromebrooks, smartphones en televisies met Android TV. Het goedkoopste abonnement is gratis en biedt een gamingsessie van maximaal een uur. Voor 10 euro per maand kunnen gebruikers zes uur achter elkaar gamen tot een resolutie van 1080p en een maximale framerate van 60fps. Het Game Pass-abonnement van Microsoft kost 10 euro per maand.

Nvidia en Microsoft

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 12-06-2023 14:20
53 • submitter: BiG-GuY

12-06-2023 • 14:20

53

Submitter: BiG-GuY

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Reacties (53)

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timoootjex 12 juni 2023 14:22
Ik speel nauwelijks competitief. Zou GeForce now echt redelijk goed werken?
sfc1971 @timoootjex12 juni 2023 14:50
Het werkt over een bedrade verbinding goed genoeg om 4k op 60fps te spelen. Ik zie geen artifcats maar heb ook slechte ogen voor dat soort details.

Bedraad hikt het af en toe, zeg 400ms per 5 minuten en soms krijg je een waarschuwig dat je verbinding slecht is. Heel zelden wordt je uit het spel gegooid omdat de verbinding weg is maar dat is dan vrijwel altijd mijn router want internet doet het dan niet meer.

Over wifi 2.4ghz is het een drama.

Grootste nadeel is dat relatief weinig spellen beschikbaar zijn. Ubisoft en Square Enix zijn ruim vertegenwoordigd, EA en THQ Nordic ook maar een Hogwarts Legacy is er niet. SE's eigen FF14 overigens ook niet, vrijwel alleen hun westerse aanbod.

In Nederland zit je met het duurste abbo op een 4080 (integenstelling tot wat tweakers zegt hangt beschikbaarheid af van je locatie) en dat speelt heel lekker. Een cyberpunk speelt niet alleen heel vloeiend, het laadt ook nog eens zeer snel.

Maar kijk eerste goed of de spellen die je wilt wel beschikbaar zijn. Er is geen echte lijn op te trekken, de EA Star Wars Fallen Order bijvoorbeeld wel maar het vervolg niet. GoG heeft hun eigen spellen sommige wel, sommige niet en Gollum bijvoorbeeld is wel via Steam speelbaar maar niet via GoG.
logix147 @sfc197112 juni 2023 17:46
Ik speel op m’n Pro 14 m2 via 5G op m’n MiFi aan een FastNed lader in Amsterdam dus mja…

Ik durf te stellen dat 2,4 hier ook niet voor geschikt is maar als je verbinding gewoon snel genoeg binnen komt is er nul problems op 5 ghz 5G.

Ik was laatst in Afrika en daar werkte het zelfs voor RTS games (SP mode)…

Ik ben zelfs founding member zo lang ik dit al gebruik. Dan heb ik nog een 30 RTX maar voor on the go gamen is dit echt heel chill. Als ik ergens een half uur over heb kan ik prima mezelf vermaken of weer eens moet wachten op een klant.
AtomicWing @timoootjex12 juni 2023 14:24
Speel regelmatig Far Cry 6 via GFN en loopt 99% van de gevallen prima. Één keer een disconnect, soms een remote instance die gewoon niet "wil", maar over het algemeen erg tevreden.
Senaxx @timoootjex12 juni 2023 14:24
Er is een free tier waarmee je het eens zou kunnen testen.
kneusteun @timoootjex12 juni 2023 14:24
Ik heb het een tijdje mogen gebruiken en werkte voor singleplayers dikke prima, mits je natuurlijk een beetje verbinding hebt.
Morkatog @timoootjex12 juni 2023 15:54
Jazeker: ik zit met glasvezel op minder dan 10ms latency (vaak rond de 4-6ms). Mijn broertje zat op League of Legends en haalde structureel een lagere latency dan de andere mensen in de game. Ik gebruik het 3/4080 abo.

Ik ben geen competitieve gamer, maar ik merk in principe geen verschil met fysieke hardware.

Groot voordeel: minder stroomkosten en i.c.m. mijn nvidia shield scheelt dat ook nog even een paar honderd Watt aan warmte productie. Wel zo ideaal met 30C buiten :)

[Reactie gewijzigd door Morkatog op 22 juli 2024 14:08]

logix147 @Morkatog12 juni 2023 17:48
Ook de stroom is leuk hier, ik heb bijv alleen m’n 3080 aan staan als ik een game wil spelen die niet op GFN draait of ik ben offline bezig. Counter Strike ga je niet winnen idd maar meeste games lukt prima, ik ben Diamant op RB6 Siege en daar kom ik gewoon mee met m’n partij.
menne @timoootjex12 juni 2023 16:26
Ik merk persoonlijk geen verschil tussen GFN en games lokaal draaien. Dus in mijn ervaring: ja, het werkt goed!

* ik doe het over WiFi (5ghz) via MacBook.

[Reactie gewijzigd door menne op 22 juli 2024 14:08]

timoootjex @menne12 juni 2023 16:30
Thanks moet ik eens proberen dan. Is handig in dit weer ook.
FrankoNL @timoootjex12 juni 2023 14:23
Het is voor zover ik weet de beste versie van cloud gaming so far.
hattorihanzo @FrankoNL12 juni 2023 15:17
Nee, dat is naar mijn mening Shadow. Je kunt alle games spelen, met lage latency. Maar daarvoor moet je wel flink in de buidel tasten.
Wolfos
@hattorihanzo12 juni 2023 15:41
Shadow is gewoon het verkeerde model. Enige wat ze momenteel aanbieden is niet eens voldoende om de nieuwste games te spelen en maar 256GB opslag, en dat voor €30 per maand. Er is een aanbod voor €45 per maand maar die is niet op voorraad waardoor ik de specs niet kan inzien.

Koop dan gewoon een Xbox. Zit je niet met cloud gaming gezeik en die kosten heb je er binnen een jaar al uit. Lokaal gamen is altijd beter.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:08]

xoniq @Wolfos12 juni 2023 15:48
Zit je alleen met 30 FPS op je last gen Xbox met first party titles. 8)7
Wolfos
@xoniq12 juni 2023 16:06
Nee want een GTX 1070 gaat Starfield lekker draaien.
ImperatorTiber @Wolfos12 juni 2023 20:10
.... okok ik kijk toch wel naar vervangen van, maar dan moet ik ook nieuwe voeding..... of gewoon nieuwe pc en mn huidige doorgeven....
hattorihanzo @Wolfos12 juni 2023 19:17
Het is niet goedkoop nee, maar ik vind het model prima, ik kan ieder game spelen die ik wil zoals Diablo 4 en System Shock. Starfield is nog niet uit, who knows, misschien hebben ze tegen die tijd de GPU wel geupgrade? Voor die 2 games per jaar die ik wil spelen kan ik zo'n dienst prima 2 of 3 maandjes huren en dan op de zaak zetten als cloud diensten, dat wordt lastig met een Xbox. Het is immers ook een volwaardige Windows desktop, wat handig is als je een Mac hebt.

[Reactie gewijzigd door hattorihanzo op 22 juli 2024 14:08]

logix147 @hattorihanzo12 juni 2023 17:50
Shadow is te duur… ik hoef geen VM, ik wil gewoon een knopje : game aan.

Shadow is gewoon een vm waarmee je kan gamen en dus relatief duur vs GFN.
Pascal99 @logix14712 juni 2023 19:19
ja dat klopt, heb het in corona tijd veel gebruikt toen de prijs nog 15 euro per maand was. De vrijheid die de VM geeft vond ik just heel fijn.
ThomasDB @timoootjex13 juni 2023 13:24
Ik gebruik het toch al ruim een halfjaar nu en ben er wel tevreden van. Meestal via WIFI en dat gaat goed.
Ik speel vooral Hearts Of Iron IV en Europa Universalis IV.

Twee minpunten:
- Niet alle games beschikbaar
- Mods dienen altijd opnieuw gedownload/geinstalleerd worden voor je kan starten.
timoootjex @ThomasDB13 juni 2023 14:26
Ah vervelend van die mods. Maar misschien goede tussenoplossing.
TheTeek 12 juni 2023 14:36
Ik snap even niet helemaal wat er staat, heb je nu een gamepass abo en een GeForce Now abonnement nodig? of zit er nu een GeforceNow abo deels in gamepass? ik zie geen toegevoegde waarde voor GFN als ik ook kan cloudgamen in de XBOX omgeving. (ook al is GFN beter)
Tummie555 @TheTeek12 juni 2023 14:42
Beide. Al is Geforce Now ook een soort van gratis te gebruiken (lange wachtijden, slechtere apparatuur). Als je het beste (lees: duurste) GFN abbonnement hebt kun je de spellen spelen op een "4080" systeem. En krijg je voorrang op iedereen die wacht.

p.s. Ik heb het een jaartje terug gebruikt om Dying Light 2 te spelen via Nvidia Shield (toen nog de enige optie om 4k te streamen) en dat ging prima. Maar lokaal streamen via Nvdia GameStream (inmiddels niet meer beschikbaar, dank je wel Nvidia... Gelukkig werkt Moonlight erg goed) was altijd beter. Veel minder artifacts en latency. GFN werkt prima als je zelf geen game-pc hebt, maar is neit te vergelijken met lokaal streamen of rechtstreeks op je pc spelen.

[Reactie gewijzigd door Tummie555 op 22 juli 2024 14:08]

latka @Tummie55512 juni 2023 16:11
Hier werd het Parsec na wat testjes: cloud gaming is grappig maar als je al een pc met gpu hebt is lokaal stream sneller en goedkoper. Parsec zit ook niet vast aan NVidia oid en werkt ook gewoon onder linux. Ideaal dus.
Skalders @latka12 juni 2023 18:29
Ik wil graag gamen op mijn TV en ben het beu mijn PC telkens te moeten verhuizen om via HDMI te gamen. Ik zie vaak Parsec als optie maar lees ook verschillende meningen.

Hoe bevalt dit bij jou? Noemenswaardige issues? Lag? Het zou alleszins een fijne oplossing zijn. En wat is je parsec client dan? Gewoon een laptopje met hdmi aansluiten op de TV?
latka @Skalders12 juni 2023 21:33
Bevalt uitstekend. Hier met een AMD GPU op een Windows 10 host en de client is linux (werkstation), steam-deck (aan de PC) en een NVidia Shield (voordat ik de Steam Deck ging gebruiken). Allemaal geen issue. Latency is zeer goed (zeker vergeleken met cloud gaming). Controllers wordt goed doorgegeven (handig voor couch gaming) en de basis versie is wellicht al voldoende voor je wensen. Ik combineer het met een wake-on-lan script zodat de game-pc standaard uit kan staan totdat die nodig is (dat kan Parsec helaas niet zelf).
Skalders @latka12 juni 2023 22:50
Bij client via wifi ook goed te doen? Klinkt wel goed dan, ik ga het zeker eens proberen.
latka @Skalders13 juni 2023 08:29
Wifi kan maar is altijd minder goed dan bedraad.
DutchHammer @TheTeek12 juni 2023 15:10
GFN doet eigenlijk goed wat Stadia heel erg fout deed. GFN maakt het mogelijk om games van andere stores/abo's te spelen in de cloud.

Je koopt bijvoorbeeld een game op Steam, die je vervolgens (indien ondersteund op GFN) via GFN in de cloud kan spelen.

Op dit moment ondersteund GFN games vanuit de Steam en Epic stores.

Je kan ook Ubisoft games spelen via GFN, maar weet even niet of dat alleen geld als je een Ubisoft+ abbo hebt of dat ie ook games ondersteund die je gekocht hebt in de Ubisoft store.
Qws @DutchHammer12 juni 2023 17:42
Geforce Now, Boosteroid, Shadow, NWare en alle andere Windows-PC huur services zijn ook niet te vergelijken met Stadia.

Stadia was iets anders, je koopt een spel en je streamt het zonder maandelijkse kosten. Google zou geld moeten maken via de game/DLC aankoop. Geforce Now en andere talloze clones zijn heel simpel, ze verhuren enkel een gaming PC, ze maken geld door hardware te verhuren. Je ziet bij die services ook gewoon dat je een Windows PC aan het gebruiken bent. Wat niet bij Stadia het geval is.

Google wou eigen cloud gaming/console platform aanbieden, geen hardware huur service.

[Reactie gewijzigd door Qws op 22 juli 2024 14:08]

DutchHammer @Qws12 juni 2023 19:50
Klopt maar dat model was één van de redenen waarom een hoop mensen uiteindelijk wegbleven. Dat plus het enorme gebrek aan marketing was uiteindelijk wel de doods steek voor Stadia naar mijn mening.
sigmundfreund @TheTeek12 juni 2023 16:13
Als je verder niets op Steam of een andere ondersteunde store hebt heeft het geen toegevoegde waarde. Ik weet niet welke spellen Microsoft gaat toevoegen maar je kan potentieel dan de pc versie van Forza Hroizon 5 spelen als voorbeeld, met een NVIDIA 4080 ipv de Series X specs.
logix147 @TheTeek12 juni 2023 17:52
Dit had Ubisoft Connect ook.

Je kan “gratis” de 1080p/720p versie van enkele games spelen en ik gok tegen betaling de 30/40xx met een active Gamepass.

Dit was overigens ook bij Stadia zo, kon je gratis niet 4K Ubisoft games spelen als je daar een abonnement had of net zoals ik een test account.
Storm-Fox 12 juni 2023 14:41
Ik speel heel soms GeforceNow (gratis abbo) op mijn android iptv kastje en moet zeggen dat het
ok is. Natuurlijk speel ik liever op de PS5 of pc.
LogiForce @Storm-Fox12 juni 2023 15:46
Het scheeld wel een hoop warmte in de kamer als er geen console staat te blazen natuurlijk. Dus voor een spelletje tussendoor op de hete zomerdagen is het perfect.
ro8in @LogiForce12 juni 2023 16:50
Ik heb mijn PS5 maar 1 keer aangezet eigenlijk, produceert dat ding zoveel hitte? Mijn PC kan mijn kamer wel aardig opwarmen. .
LogiForce @ro8in12 juni 2023 17:08
Geen idee. Heb alleen maar een PC, maar ik neem aan dat ze in elk geval meer warmte verstoken dan de TV. Zeker gezien de hardware die erin zit.
DutchHammer 12 juni 2023 14:24
Wow leuke extra toevoeging aan GeforceNOW. Ik baalde echt als een stekker dat Stadia stopte, maar had GeForceNOW al als optie om bepaalde Steam games toch op mijn Chromebook te kunnen spelen.

Nu daar ook nog eens PC Game Pass games bij komen is het voor mij meer dan het alternatief voor Stadia geworden. Het is nu een volwaardige vervanger.
DennusB 12 juni 2023 15:07
Cool, GeForceNow werkt hier echt heel erg goed (300/300 Glas), vrijwel geen latency, goede kwaliteit. Ideaal. Game PC er uit geschopt en een Mac Mini M2 voor terug gezet, love it.
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 15:30
Zeker een leuke extra optie, ik heb in het verleden Stadia veel gebruikt, was ik zeer over te spreken, Xbox gebruik ik heel af toe.
slijkie 12 juni 2023 16:37
Ben wel benieuwd welke games. Ben er als Mac gebruiker wel geinteresseerd in. Heb ook GamePass Ultimate.
rjberg 13 juni 2023 09:45
Voor cloudgaming zie ik twee toepassingen.

1. Als je geen dure game pc of console wilt kopen.
2. Als je veel op reis bent en niet een gamelaptop mee wil nemen.

Voor de rest zie ik er eigenlijk weinig nut in. Niet omdat het technisch onhaalbaar is, maar omdat het weinig voordelen biedt tegenover gewoon gaming.
LurkZ @rjberg13 juni 2023 22:00
3. Voor mensen die PCs ed op afbetaling kopen.
PrimeTinus 12 juni 2023 15:19
Misschien een stomme vraag, maar je kan toch al streamen met Xbox cloud gaming? Wat is de meerwaarde om dit via GFN te streamen?
Kam3 @PrimeTinus12 juni 2023 15:25
Voor mij is het enorm fijn om naast Xbox ook PC games via Gamepass te kunnen spelen. Bijvoorbeeld: Crusader Kings 3 (CK3) werkt voor geen meter op de Xbox, dit is namelijk een port van een PC game met behoorlijk wat bugs, maar via Gamepass kan ik de volledige versie wel op mijn PC/laptop downloaden en spelen. Nu i.c.m. Geforce nou zou je dus in theorie op ieder aparaat deze spellen kunnen spelen (ook als je je controller vergeten bent).

[Reactie gewijzigd door Kam3 op 22 juli 2024 14:08]

SinergyX
@PrimeTinus12 juni 2023 15:26
Als jouw 'default' streamer GFN is, hoef je niet meer te wisselen naar Xcloud om games uit de PC pass te spelen, verder weinig toegevoegde waarde dan het debakel van overname/streaming bij Britse kant blij te maken.
daffie82 @SinergyX12 juni 2023 16:08
Mijn default streamer is GFN.
Dan moet ik dus een extra PC Game Pass abonnement nemen van 10 euro per maand om die games ook via GFN te kunnen spelen?
Loller1
@PrimeTinus12 juni 2023 16:04
Omdat PC Game Pass niet met Xbox Cloud Gaming komt. Xbox Cloud Gaming zit enkel in Xbox Game Pass Ultimate (met alle Xbox en PC games). Nu heb je dus de optie om ofwel XGPU te pakken of PCGP en GFN, wat op zijn beurd weer zowel gratis als betaald kan.
Bozebeer38 @PrimeTinus12 juni 2023 16:27
Ik kan bij Xbox streaming maar niet kiezen uit resolutie.
Bij GFN kan dit wel, als ik dan bijvoorbeeld 1080p uitkies, ziet het er ook echt zo uit alsof ik helemaal niet stream.

Best indrukwekkend trouwens.

Bij Xbox cloud gaming is het een “grainy” gebeuren, alsof het 900p is ofzoiets.
Vortigen 12 juni 2023 16:33
Machtig interessante optie!
Ik heb al gamepass ultimate en heb zeer goede ervaringen met GFN.
Ik ben bereid om dan eventueel een betaald GFN abo er bij te nemen mits er twee dingen duidelijk zijn:

1. Welke games gaan ondersteund worden en voor hoe lang?
2. Is er dan ook Muis+toetsenbord ondersteuning voor de ondersteunde games? (is er namelijk nog niet op gamepass xcloud)

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