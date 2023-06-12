PC Game Pass-abonnees kunnen binnenkort bepaalde games spelen via GeForce NOW

Abonnees van Microsoft PC Game Pass kunnen straks hun abonnement koppelen aan Nvidia GeForce NOW, waardoor ze 'een deel van' de PC Game Pass-collectie kunnen streamen via Nvidia's dienst. Volgens Xbox komt de functie in de komende maanden beschikbaar.

Xbox laat in een blogpost weten dat een aantal games uit de PC Game Pass-catalogus beschikbaar komt voor Nvidia's GeForce NOW. Het ziet er niet naar uit dat dit de volledige catalogus zal zijn. Eerder moesten spelers de pc-games van Microsoft los aanschaffen om deze via GeForce Now te spelen. GeForce NOW biedt voor het duurste abonnement in enkele gevallen RTX 4080-prestatieniveaus, wat met Microsofts eigen Xbox Cloud Gaming-service niet gehaald wordt.

Microsoft sloot eerder dit jaar een tienjarige overeenkomst met Nvidia om Xbox PC-games te licenseren voor GeForce Now. De deal was onderdeel van een bredere poging om toezichthouders te sussen over de voorgenomen Activision Blizzard-overeenkomst. Een Britse toezichthouder blokkeerde eerder die deal.

GeForce NOW is te gebruiken op Windows, Mac, Google Chromebrooks, smartphones en televisies met Android TV. Het goedkoopste abonnement is gratis en biedt een gamingsessie van maximaal een uur. Voor 10 euro per maand kunnen gebruikers zes uur achter elkaar gamen tot een resolutie van 1080p en een maximale framerate van 60fps. Het Game Pass-abonnement van Microsoft kost 10 euro per maand.