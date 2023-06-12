CD Projekt RED past systeemeisen Cyberpunk 2077 aan, minimumeisen hoger

CD Projekt RED heeft de systeemeisen voor Cyberpunk 2077 aangepast om het 'gemakkelijk te maken om de te verwachten prestaties te schatten'. Naast verhoogde minimum- en aanbevolen systeemeisen zijn ook aanbevelingen voor de ultra- en raytracingpresets vermeld.

De systeemeisen worden standaard iets hoger dan voorheen, volgens de ontwikkelaar om 'beter te reflecteren wat de minimum pc-configuratie is om de game op 1080p te spelen met een gemiddelde framerate van 30fps op de laagste preset'. CD Projekt RED stelt dat er onder meer geen harde schijven meer ondersteund worden. Ook test de ontwikkelaar niet langer de game op systemen die slechts aan de oude systeemeisen voldoen; voor deze systemen biedt het bedrijf geen ondersteuning meer. De nieuwe vereisten gelden vanaf de eerstvolgende grote update aan de game, die op z'n vroegst over negentig dagen uitgebracht zou worden.

Nieuwe functies van toekomstige updates spelen volgens de ontwikkelaar ook een rol bij het verhogen van de vereisten. Cyberpunk 2077 krijgt in september zijn eerste dlc-pakket, Phantom Liberty, waarvoor de nieuwe systeemeisen uiteraard ook gelden.

Volgens de nieuwe vereisten is een systeem nodig met ten minste een Intel Core i7-6700 of AMD Ryzen 5 1600 en een GeForce RTX 1060 met 6GB vram of Radeon RX 580 met 8GB vram. Met een dergelijke pc-configuratie kunnen gamers 30fps op een 1080p-resolutie verwachten. Tot dusver waren de systeemeisen voor de scifi-rpg sinds de release onveranderd; een Intel Core i5-3570K of AMD FX-8310 en een GeForce GTX 780 3GB of Radeon RX 470 zouden volstaan.

De Poolse ontwikkelaar vermeldt voortaan ook de relevante resolutie en framerate bij de verschillende treden in de systeemeisen. De maximale vereisten voor Cyberpunk 2077 in een 4k-resolutie en met de speciale RT Overdrive-modus op 60fps zijn een RTX 4080-gpu en 24GB ram. Voor de bepaling van deze grafische preset is DLSS Frame Generation gebruikt, een functie die alleen met DLSS 3 op RTX 40-serie videokaarten beschikbaar is.