CD Projekt RED past systeemeisen Cyberpunk 2077 aan, minimumeisen hoger

CD Projekt RED heeft de systeemeisen voor Cyberpunk 2077 aangepast om het 'gemakkelijk te maken om de te verwachten prestaties te schatten'. Naast verhoogde minimum- en aanbevolen systeemeisen zijn ook aanbevelingen voor de ultra- en raytracingpresets vermeld.

De systeemeisen worden standaard iets hoger dan voorheen, volgens de ontwikkelaar om 'beter te reflecteren wat de minimum pc-configuratie is om de game op 1080p te spelen met een gemiddelde framerate van 30fps op de laagste preset'. CD Projekt RED stelt dat er onder meer geen harde schijven meer ondersteund worden. Ook test de ontwikkelaar niet langer de game op systemen die slechts aan de oude systeemeisen voldoen; voor deze systemen biedt het bedrijf geen ondersteuning meer. De nieuwe vereisten gelden vanaf de eerstvolgende grote update aan de game, die op z'n vroegst over negentig dagen uitgebracht zou worden.

Nieuwe functies van toekomstige updates spelen volgens de ontwikkelaar ook een rol bij het verhogen van de vereisten. Cyberpunk 2077 krijgt in september zijn eerste dlc-pakket, Phantom Liberty, waarvoor de nieuwe systeemeisen uiteraard ook gelden.

Volgens de nieuwe vereisten is een systeem nodig met ten minste een Intel Core i7-6700 of AMD Ryzen 5 1600 en een GeForce RTX 1060 met 6GB vram of Radeon RX 580 met 8GB vram. Met een dergelijke pc-configuratie kunnen gamers 30fps op een 1080p-resolutie verwachten. Tot dusver waren de systeemeisen voor de scifi-rpg sinds de release onveranderd; een Intel Core i5-3570K of AMD FX-8310 en een GeForce GTX 780 3GB of Radeon RX 470 zouden volstaan.

De Poolse ontwikkelaar vermeldt voortaan ook de relevante resolutie en framerate bij de verschillende treden in de systeemeisen. De maximale vereisten voor Cyberpunk 2077 in een 4k-resolutie en met de speciale RT Overdrive-modus op 60fps zijn een RTX 4080-gpu en 24GB ram. Voor de bepaling van deze grafische preset is DLSS Frame Generation gebruikt, een functie die alleen met DLSS 3 op RTX 40-serie videokaarten beschikbaar is.

Cyberpunk 2077 syteemvereisten 2023
De vernieuwde systeemeisen voor Cyberpunk 2077

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 12:05
100 • submitter: 87Dave

12-06-2023 • 12:05

100

Submitter: 87Dave

Lees meer

Cyberpunk 2077

vanaf € 33,78

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Cyberpunk 2077 krijgt Ultimate Edition voor PS5, Xbox Series-console en pc
Cyberpunk 2077 krijgt Ultimate Edition voor PS5, Xbox Series-console en pc Nieuws van 21 november 2023
Remedy maakt systeemeisen Alan Wake 2 bekend: RTX 4080 voor 4k met raytracing
Remedy maakt systeemeisen Alan Wake 2 bekend: RTX 4080 voor 4k met raytracing Nieuws van 21 oktober 2023
CD Projekt Red gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken
CD Projekt Red gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken Nieuws van 13 oktober 2023
CD Projekt RED teaset live-action Cyberpunk 2077-project
CD Projekt RED teaset live-action Cyberpunk 2077-project Nieuws van 5 oktober 2023
Cyberpunk 2077 is 25 miljoen keer verkocht
Cyberpunk 2077 is 25 miljoen keer verkocht Nieuws van 5 oktober 2023
'Cyberpunk 2077 draait 31 procent sneller op Linux dan op Windows 11'
'Cyberpunk 2077 draait 31 procent sneller op Linux dan op Windows 11' Nieuws van 30 september 2023
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september Nieuws van 15 september 2023
CD Projekt RED gaat negen procent van personeel ontslaan
CD Projekt RED gaat negen procent van personeel ontslaan Nieuws van 26 juli 2023
Grote gameontwikkelaars vereisen ssd in plaats van hdd: is dit een omslagpunt?
Grote gameontwikkelaars vereisen ssd in plaats van hdd: is dit een omslagpunt? Nieuws van 15 juni 2023
Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit
Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit Nieuws van 11 juni 2023
CD Projekt Red voegt in april pathtracing toe aan pc-versie Cyberpunk 2077
CD Projekt Red voegt in april pathtracing toe aan pc-versie Cyberpunk 2077 Nieuws van 23 maart 2023
Rechter keurt Cyberpunk 2077-schikking van 1,85 miljoen dollar goed
Rechter keurt Cyberpunk 2077-schikking van 1,85 miljoen dollar goed Nieuws van 6 januari 2023
CD Projekt Red maakt hardware-eisen van Cyberpunk 2077 bekend
CD Projekt Red maakt hardware-eisen van Cyberpunk 2077 bekend Nieuws van 18 september 2020
Meer producten en artikelen
Games CD Projekt Red Cyberpunk

Reacties (100)

-Moderatie-faq
100
99
37
0
0
51
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
CAPSLOCK2000 12 juni 2023 12:15
Ik vraag me af hoe dit gaat vallen bij spelers wiens PC niet meer voldoet. Die zouden kunnen zeggen dat ze zijn misleidt door de oude specs om een spel te kopen dat hun PC niet aan kan en dat ze nu met een spel zitten dat niet goed werkt op hun hardware.
Als deze specs vanaf het begin gepubliceerd waren hadden ze het spel misschien wel niet gekocht.
Mizgala28 @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:19
Ik zie niet echt een reden waarom de minimum specs voor dit specifieke spel omhoog moeten.

Maar er zijn wel meer games in het verleden geweest die ineens een grafische upgrade of vernieuwingen in de engine kregen, waardoor ze niet meer aan de minimum eisen voldeden, en dus betere hardware nodig hadden.

Alleen die games hadden sowieso niet zo veel (at launch) performance issues als CP2077 om mee te beginnen.
JumpStart @Mizgala2812 juni 2023 13:42
Ik zie niet echt een reden waarom de minimum specs voor dit specifieke spel omhoog moeten.
Phantom Liberty draait nog steeds op REDengine 4, net zoals de base game dat doet.

Maar dat de DLC dezelfde engine blijft gebruiken betekent niet per sé dat de game niet naar grotere textures gaat en/of naar meer gedetailleerde modellen. Er moeten meer polygonen verstouwd worden en er is meer VRAM nodig voor alle textures. CDPR heeft ook aangegeven dat er flink gesleuteld is aan hoe NPC's handelen, dus is er ook meer rekenkracht nodig voor scripting etc.
eilavid @Mizgala2812 juni 2023 13:57
De nieuwe DLC dit najaar komt ook met een gratis update met o.a. een nieuw AI systeem. Simulatie daarvan zal meer eisend zijn gok ik
WWMM @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:22
Ik verwacht niet dat non-conformiteit (uit het Burgerlijk Wetboek m.b.t. consumentenkoop) in deze geschetste situatie aan de orde is. Van misleiding zal overigens helemaal geen sprake zijn.
i-chat @WWMM12 juni 2023 14:18
van non-conformiteit was altijd al sprake bij cyberpunk, punt is de vraag : waar houdt die op,

om een voorbeeld te noemen: ik koop bij jou een TV en verwacht daar 5 jaar mee te kunnen doen, (want tv's gaan nu eenmaal 5 jaar mee (als absoluut minimum).

na 3 weken blijken alle kleuren totaal niet goed te zijn en iedereen klaagt (de bugs in CP in het begin), bovendien crashed de boel vaak, - dat hele stuk is in beginsel non-conformiteit.

vervolgens claimen een hoop mensen die non-conformiteit en krijgen hun geld terug (als het goed is),
de vraag is dan: houdt daarna die hele non-conformiteit op te bestaan, je had immers kans om te klagen, hebt dat niet gedaan, dus nu ook niet meer zeiken.

alternatief zou je kunnen zeggen, ok je geeft CDPR nog een 2e kans, ze beloven met updates te komen, en uiteindelijk blijkt dat met al het werk de game alsnog niet werkend te krijgen is ... bovendien kun je claimen dat CDPR er nodeloos voor zorg dat de system specs omhoog gaan, ze hadden die extra hongerige shit ook in een (gratis) optionele DLC kunnen stoppen zodat support voor de base game (met oude specs) gewaarborgd bleef... IS dat dan een nieuw incident en mag je dan zeggen, hierdoor krijg ik geen bugflixes meer voor mijn oudere systeem. of zou de redelijkheid dicteren dat jouw oude(re) bak van inmiddels (4 jaar?) oud misschien gewoon een upgrade nodig heeft om games goed te blijven spelen, immers je hoeft die overdrive niet te gebruiken, en je hoeft deze patch niet te installeren

wat is dan redelijk en billijk is, overigens non-conformiteit komt inderdaad uit het BW maar niet per sé uit de regels rond (consumentenkoop) ook B2B of eigenlijk elke andere koop overeenkomst is vernietigbaar als de het object niet overeenkomt met wat er in de overeenkomst is afgesproken.

dus ook als je als bedrijf iets koopt en tegen de dealer duidelijk zegt, heej dit apparaat moet wel aan deze en deze normen voldoen, en de verkoper zegt, dat doet ie, en jij zegt ja anders koop ik hem niet hoor, en zes maanden later blijkt dat het object helemaal niet te voldoen, dan mag je de koop alsnog gewoon ongedaan maken. op grond van dwaling.
WWMM @i-chat13 juni 2023 11:56
Non-conformiteit leidt niet zonder meer tot een vernietigbaarheid.
Op basis van art. 625 lid 1 boek 6 BW leidt in beginsel elke tekortkoming van een nakoming van een verbintenis een grond op tot onbinding, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigd. Die tenzij-bepaling is nogal belangrijk (door de HR onderstreept in arrest Eigen Haard/K 28-09-2018, n.a.v. prejudiciële vraag van Bakels, die in 1994 hier zijn dissertatie over schreef).
Kijken we specifiek naar de relatie als hiervoor omschreven, dan is dat er één tussen bedrijf en consument, waardoor aldus consumentenkoop uit boek 7 BW van kracht is. In art. 17 van Boek 7 BW vinden we de conformiteit terug en het is de vraag of CP2077 reeds vanaf zijn launch-conform is geweest in het licht van lid 5 van dit artikel. Non conformiteit is in elk geval niet zo vanzelfsprekend als je hier doet vermoeden.

Stel dat er wél sprake zou zijn van non-conformiteit dan leidt dat nog niet tot vernietigbaarheid of ontbinding van de overeenkomst. Artikel 21 lid 1 boek 7 BW schrijft daarom voor wat de verkopende partij dient te doen vóórdat hij in een staat van verzuim verkeert. Immers, verzuim biedt wél grond voor een ontbinding.
blackjack21 @WWMM12 juni 2023 17:00
Als je het spel kan blijven spelen zonder deze update te installeren dan zie ik geen reden. Het spel zoals je gekocht heb kan je nu spelen, dat geeft je geen recht op updates en dat die updates blijven werken met de huidige specs.

Als deze update bugs fixt die noodzakelijk zijn om het spel goed te kunnen spelen en deze update was beloofd waardoor de consument tot nu toe af ziet van non-conformiteit dan is er wel een punt.
bons @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:26
Ik snap niet waarom ze in het geval van Steam de oude versie niet blijven aanbieden via een andere branch en dus de oude systeem specs intact houden voor de mensen die meer voldoen.

In Steam is dit voor een developer makkelijk te regelen. De mensen krijgen dan geen updates meer, maar de game blijft dan wel werken i.p.v bijna niet meer op een nieuwere build.
Elaborate8455 @bons12 juni 2023 12:57
Dat lijkt mij wel netjes ja. Maar ik weet niet of ze daadwerkelijk de support voor bijvoorbeeld harde schijven er ook uit gaan halen, of dat ze er alleen niet voor gaan testen.

Al snap ik wel dat de DLC misschien verhoogde systeemeisen heeft. De Witcher 3 DLC’s waren ook iets zwaarder en zagen er ook iets mooier uit.
Argantonis @Elaborate845512 juni 2023 14:06
Er hoeft niks uit gehaald te worden, een game heeft zelf geen specifieke code voor het opslagmedium. Wat ze waarschijnlijk willen aangeven is dat de laadtijden nu gewoon te lang gaan worden op een harde schijf.
Elaborate8455 @Argantonis12 juni 2023 15:26
Jawel, je hebt in Cyberpunk 2077 specifiek een HDD mode in de settings staan waarbij alles op een andere manier wordt ingeladen, waarschijnlijk net zoals op de laatste generatie consoles.
coptician @Argantonis12 juni 2023 15:56
Het probleem is dat je met een open wereld te maken hebt. CP2077 laadt niet de gehele wereld in 1 keer in, want dat is veeeeeel te veel data voor je RAM/VRAM, dus het spel moet data instreamen terwijl je met 200KM/u door de wereld kan racen. Een HDD kan daarvoor te traag blijken.

Dit soort problemen zijn developers wel bekend, want met disc-based games was het nog veel erger. bij Spider-man PS4 hebben de devs erg veel moeite gestopt in de assets zo efficient mogelijk inladen omdat je zo hard door de wereld kan webswingen zie: https://youtu.be/KDhKyIZd3O8.
Dennism @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:48
Systeem eisen kunnen natuurlijk altijd veranderen. Belangrijk in deze is mogelijk of mensen van de update af kunnen zien (door deze niet te installeren bijvoorbeeld). Als dat zo is kan immers makkelijk tot versie xx.yy systeemvereisten A geldig zijn en dan vanaf update aa.bb Systemvereisten B. Kan dat echter niet, en worden bestaande versies ook automatisch voorzien van deze update (en zijn deze daarna niet meer beschikbaar) dan zou het natuurlijk wel problematisch kunnen zijn.

De misleiding zie ik niet direct, die bij verkoop vermeldde systeemeisen zijn immers van toepassing geweest en het is niet ongewoon dat een stuk software bij een versie verandering, zeker een major update, ook andere vereisten krijgt.
Polderviking @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:55
De lat voor de systeemeisen is al eens eerder verlegd. En dan gewoon voor de core game. Want die RT overdrive feature zat er ook niet in bij launch bijvoorbeeld.
DLSS DLAA is er nadien in gefrot.

Ik vraag me ook, puur vanuit een redelijkheidsbeginsel, af wat voor punt je eigenlijk zou maken.
Je kan alles niet meer op "max" zetten en daarom wil je niet meer spelen?

Of je moet nu echt op een pc spelen die toen op 't abjecte minimum zit voor de base game en dan nu "buiten de boot" valt, maar dan kan je er voor kiezen om die uitbereiding niet te kopen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 29 juli 2024 11:44]

T_elic @CAPSLOCK200012 juni 2023 15:40
Misschien vergis ik me, maar je kan als speler toch gewoon een versie van de game draaien die jouw PC nog wel aan kon? Houd je op met updates downloaden en dan blijft het draaien zoals het al deed.
CAPSLOCK2000 @T_elic12 juni 2023 15:49
Misschien vergis ik me, maar je kan als speler toch gewoon een versie van de game draaien die jouw PC nog wel aan kon? Houd je op met updates downloaden en dan blijft het draaien zoals het al deed.
Je hebt betaald voor upgrades en ondersteuning en die moet je dan opgeven. Als er iets niet werkt zal de helpdesk namelijk als eerste zeggen dat je eerst de nieuwe versie moet installeren..
gimbal @CAPSLOCK200012 juni 2023 12:30
Die zijn boos. Maar dat betekent niet dat ze op de wenken bediend moeten worden. Het is altijd al een feit geweest dat PC gaming een erg dure hobby is.

Ik vraag me echt af hoeveel mensen met dergelijke specs daadwerkelijk Cyberpunk willen spelen. Dat is eigenlijk masochisme.

[Reactie gewijzigd door gimbal op 29 juli 2024 11:44]

Polderviking @gimbal12 juni 2023 13:09
Het is altijd al een feit geweest dat PC gaming een erg dure hobby is.
PC gaming zal altijd wel de "duurdere" optie zijn maar exact hoe duur dat hangt ook wel van jezelf af.

Als je alles op op de hoogste stand, op 4k, in de driecijferige framerates wil omdat anders je 800 euro kostende monitor niet genoeg te doen heef is het inderdaad duur.

Mijn zeer bescheiden 3060ti trekt deze game op een prima speelbare framerate (geen idee wat exact want dat boeit me geen sier) op high/ultra RT met DLSS op een (volgens mij 4k) ultrawide.
Die kaart kost 350 euro nu ofzo.
En mijn Ryzen 3600 processor gaat ook alweer even mee, dat was in 2020 al een midranger.

Zo achterlijk veel duurder als mijn Playstation 5 is dat niet want daar betaal ik breed genomen meer voor games, dat is een dingetje die je ook niet kan negeren.
Zeker met mijn Xbox ga ik een blokje om want ik heb die Series S dus ben gebonden aan de Microsoft store. Diablo 4 is daar gewoon 20 euro duurder dan retail opties, om een afslag te noemen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 29 juli 2024 11:44]

gimbal @Polderviking12 juni 2023 14:31
Precies. Mijn laatste desktop PC ging 8 jaar mee maar dat komt omdat ik hem destijds wel op de toekomst gekocht had en dus even flink de knip heb getrokken. Niet kopen voor de games van die dag maar voor de games ~6 jaar later. Ik had er geen Cyberpunk op kunnen draaien.
The Zep Man
@CAPSLOCK200012 juni 2023 14:10
Ik vraag me af hoe dit gaat vallen bij spelers wiens PC niet meer voldoet. Die zouden kunnen zeggen dat ze zijn misleidt door de oude specs om een spel te kopen dat hun PC niet aan kan en dat ze nu met een spel zitten dat niet goed werkt op hun hardware.
Tot zover ik het begrijp zijn enkel de systeemeisen op papier gecorrigeerd. Het spel zal na het uitkomen van de uitbreiding op bijvoorbeeld een 1060 net zo spelen als dat het al (niet) deed toen het spel uitkwam. Alle nieuwe functies hoef je natuurlijk niet te gebruiken.

De originele systeemeisen waren gewoon te laag neergezet. Netjes is wat anders, inderdaad.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 29 juli 2024 11:44]

gimbal @The Zep Man12 juni 2023 14:32
Dat is altijd al mijn ervaring geweest met minimale eisen. Die zijn meer geschreven voor "het start op" en niet voor "het gaat een degelijke speelervaring zijn".
CAPSLOCK2000 @The Zep Man12 juni 2023 15:15
Tot zover ik het begrijp zijn enkel de systeemeisen op papier gecorrigeerd. Het spel zal na het uitkomen van de uitbreiding op bijvoorbeeld een 1060 net zo spelen als dat het al (niet) deed toen het spel uitkwam. Alle nieuwe functies hoef je natuurlijk niet te gebruiken.

De originele systeemeisen waren gewoon te laag neergezet. Netjes is wat anders, inderdaad.
Dat is precies het probleem. CDPR erkent daarmee dat de oorspronkelijke systeemeisen te laag waren. Spelers zouden zich misleid kunnen voelen. Als ze de daadwerkelijke specs hadden geweten dan hadden ze het spel misschien niet gekocht.
De meeste Tweakers weten wel dat je dat soort specs met een flinke korrel zou moet nemen en dat je beter naar benchmarks kan kijken maar niet iedereen is een Tweaker. Een deel van de klanten zal wel naar die specs gekeken hebben en gedacht hebben "Mooi, ik kan dit spel gewoon spelen" om er vervolgens achter te komen dat het niet zo is. Misschien hebben die hun hele computer wel geherinstalleerd in een zoektoch naar de "missende" performance.
Het is een beetje een gezocht scenario maar het is niet onrealistisch.

Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu geld terug willen omdat ze zijn misleidt.
Aangezien CDPR net heeft toegegeven dat de specs onjuist waren kunnen ze moeilijk zeggen dat het aan de mensen ligt maar dat CDPR ze verkeerd heeft voorgelicht.

Dat C2077 behoorlijk zwaar is en het niet goed doet op minimum specs is overigens niet echt een verassing. Dat weten we al vanaf het eerste moment. CDPR had ook veel eerder kunnen aangeven dat de specs verkeerd waren ingeschat. Als ze dat nu 1 maand na release hadden gedaan in plaats van 3 jaar te wachten dan was het anders geweest.

Nu ga ik er van uit dat die specs weer een onderschatting zijn en dat de nieuwe versie wederom niet lekker loopt op de minimale specs.

Het stomme is dat het nergens voor nodig is. We kennen CDPR inmiddels als een uitgever die voor het maximale gaat en games maakt die bij release alleen speelbaar zijn op de zwaarste computers. Ondanks dat worden de spellen goed verkocht en zijn mensen bereid hun PC er voor te upgraden.

Ik moet er wel bijzeggen dat het probleem ook bij de klanten zit. We hebben een zekere verwachting bij "minimale specs". Het moet nog steeds "speelbaar" zijn maar wat dat is kan nogal verschillen van persoon tot persoon. Je zou ook kunnen zeggen dat de minimale specs niet meer zijn dan wat nodig is om het spel te starten zonder te crashen.
OruBLMsFrl @CAPSLOCK200012 juni 2023 17:18
Het wordt nog veel gekker, want de nieuwe specs lijken ook wensdenken aan de bovenkant van het spectrum. 4k op ultra en dan 60 fps halen met een rtx3080. Hier zo een build met 5950X en 32GB ram, nvme ssd... probeer high en doe alsof het normaal is als het beeld even stilstaat, of moeizaam inlaad op momenten, geen denken aan ultra zonder ernstig framerate gestotter.
mr_evil08 @CAPSLOCK200012 juni 2023 14:26
Spelers waarbij de game niet functioneerde hadden de game ook retour kunnen doen(refund), dat kan mits niet te lang is gespeeld.
Amtelode @CAPSLOCK200012 juni 2023 14:49
De 780 gtx is inmiddels 10 jaar geleden uitgekomen.
Als je nog verwacht een AAA game te kunnen spelen zijn je verwachtingen niet reëel.

Volgens GPU benchmarks is de 780 ongeveer 19% (gemiddeld) langzamer dan de 3060.

In deze video op ~1:57 heb je op 1080p - low nog 20fps in een "high demand area" en op 720p 28fps.
https://www.youtube.com/watch?v=m_qgKPdvtLI
Ik zou daar persoonlijk geen moeite mee hebben als de game daadwerkelijk leuk voor je is.

Dus zo'n 16 - 23 fps in de expansion als je met een natte vinger 20% aftrekt.
Sylph-DS @CAPSLOCK200012 juni 2023 19:49
Ik had hier met Team Fortress 2 last van. Of ze daar de minimumeisen formeel ooit hebben aangepast weet ik niet, maar in de praktijk ging die game over de jaren heen gigantisch omhoog in resourcegebruik (met namen na de komst van de hats en andere cosmetica items). Daar was ik niet zo blij mee, maar kon er ook niet veel aan doen (behalve mijn systeem upgraden).

Uiteindelijk is de gamesindustrie een waar er niet zo moeilijk gedaan wordt om dit soort zaken. Gedwongen patches die functionaliteiten weghalen of 'verbeteren' zijn ook aan de orde van de dag. Als koper van een game teken je geen contract waarin staat welke eisen het product aan zal voldoen, je tekent in feite alleen voor het naampje. De meeste gamers doen hier niet moeilijk over, omdat het meestal best OK uitpakt. En zolang dat het geval is verandert er niets aan.
YangWenli @CAPSLOCK200012 juni 2023 19:58
Interessant is er weleens eerder een spel geweest waarvan de system requirements omhoog ging na een expansion?
nms2003 @CAPSLOCK200012 juni 2023 20:00
Onzin. De DLC komt ook niet naar PS4, maar ik heb wel gewoon genoten van de basegame.
StackMySwitchUp 12 juni 2023 12:13
60 FPS met RT Overdrive aan? ik weet niet hoe groot het verschil is tussen de 3090 en de 4080 maar ik mag in mijn handjes knijpen als ik soms de 50 haal met DLSS aan. (wat mij betreft prima, maar ik vind het ambitieus, tenzij ze heftig hebben lopen optimaliseren)

Edit: En voor de rest voldoe ik ruimschoots aan de specs

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 29 juli 2024 11:44]

Neon Noodle @StackMySwitchUp12 juni 2023 12:23
Onderaan staat dat DLSS3 frame generation aan staat bij RT overdrive wat betekent dat het in werkelijkheid maar 30fps is met nvidia's ai zooi eroverheen.
kid1988 @Neon Noodle12 juni 2023 12:56
Onderaan staat dat DLSS3 frame generation aan staat bij RT overdrive wat betekent dat het in werkelijkheid maar 30fps is met nvidia's ai zooi eroverheen.
en daarbij dus 1440p30 render resolutie. DLSS2 voor upscaling naar 4k, en DLSS3 voor frame-gen naar 60fps.

Maar denk dat het voor de Nvidia marketing afdeling te pijnlijk was om ook daar de native resolutie te vermelden bij een systeemvereiste van een €1200.- GFX (of 1080p60, wat ongeveer evenveel pixels per seconde zijn)

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 29 juli 2024 11:44]

Tweakwondo @StackMySwitchUp12 juni 2023 12:24
de 4000 kaarten hebben ondersteuning voor dlss3.x met frame generation wat een aanzienlijk verschil in prestaties heeft dan dlss 2.x wat jou 3090 ondersteund
StackMySwitchUp @Tweakwondo12 juni 2023 13:17
Had ik me niet in verdiept, maar dan is het wel logisch :)
WWMM @StackMySwitchUp12 juni 2023 12:26
A.d.h.v. vergelijkende video's zie ik dat het verschil best aanzienlijk is. Varieert per geteste titel uiteraard, maar ik zie zo'n ~25% verschil ten gunste van de RTX 4080 in de games God of War, CP2077, AC: Valhalla, Watch Dogs Legion en RDR2 bij een resolutie van 3840 x 2160.
napata @WWMM12 juni 2023 12:44
Volgens mij is het verschil groter dan gemiddeld bij Overdrive.
Wolfos
@StackMySwitchUp12 juni 2023 13:23
De 3080 heeft 5MB L2 cache, terwijl de 4080 maar liefst 64MB heeft. Dit maakt path tracing veel vlotter.

Cache zorgt ervoor dat de benodigde data dicht bij de GPU zit, maar dan moet er dus voorspeld worden wat de benodigde data is. Omdat een ray niet persé raakt wat er verwacht word is dit moeilijk te voorspellen, en zorgt extra cache er dus voor dat er meer data ingeladen kan worden en de benodigde data dus vaker in de cache zal voorkomen.
StackMySwitchUp @Wolfos12 juni 2023 13:41
De 3090* heeft 6, maar dat klinkt ook wel legit ja.

Ik leer een hoop vandaag :)
TheRacknker @StackMySwitchUp12 juni 2023 15:53
Ik haal rond de 90 fps op 1440p rt overdrive en max settings met DLSS frame gen aan. Anders ligt het meer op de 50 fps met dlss quality. Dit is op een 4080 met 5800x3d
joeri1 12 juni 2023 12:12
Dit voelt een beetje als: 'Je hoeft niet te optimaliseren als je de minimal systeemeisen verhoogt.' Ik vind dat CDPR er hier wel heel makkelijk vanaf komt.
sdziscool @joeri112 juni 2023 12:34
Ligt hier toch wel anders, ze komen met een expansion en ze droppen support voor ps4/xbone, ze brengen veel elementen van de game hiermee ook naar een hoger niveau (crowd density gaat omhoog, politie wordt veel meer actief) en dat brengt gewoon hogere performance eisen met zich mee. Weinig aan te optimaliseren als het gewoone en intensievere game is.
i-chat @sdziscool12 juni 2023 13:32
zowel croud densitie als actievere politie hebben NIETS met de GPU te maken.

in dat opzicht is het best logisch dat je voor deze modi een wat zwaardere cpu nodig hebt,
en laten we eerlijk zijn, een ryzen1600 is natuurlijk niks voor een beetje moderne game. zelfs al hadden ze de specs naar 2600 gezet dan zouden weinigen daarover klagen, (gezien de 2e hands prijzen voor ryzen setpjes hier op tweakers kan iedereen zich inmiddels wel een upgradesetje veroorloven. een 3600 + B3xx / B4xx + 16gb zou niet meer mogen zijn dan hooguit 120 euro (gezien de huidige nieuwprijzen van a520 + ryzen5xxx combo's). dus dat hele issue zou niet al te zwaar moeten zijn.

maar als je vervolgens een dynamic lighting mod introduceert die een 4080 op zijn knieen krijgt 1440p/30 native -> 4k/60 na dlss dan lijkt me daar toch iets niet goed te gaan. we
Nightscope @joeri112 juni 2023 12:15
Ken je het spel? Vanaf dag 1 is hij niet geoptimaliseerd 8)7.

Even zonder dollen, ik denk dat het fundament niet op orde was en dat merk je hier denk ik nog steeds.
Cergorach
@Nightscope12 juni 2023 16:05
Ik volg veel nieuws van zuinige mini PCs met integrated graphics (dus je lower end), een reviewer merkte recent op dat de performance van Cyberpunk 2077 juist zoveel beter is dan bij release...

Ik vraag me dus af of dit puur een aanpassing is op papier om de verwachtingen bij te stellen of dat de expansie daadwerkelijk ook wat veranderd in performance en of dat ook bij de maingame wordt toegepast via een patch...
pepsiblik @joeri112 juni 2023 12:32
Je kunt niet alles optimaliseren. Sommige dingen vragen misschien fundamentele veranderingen aan de architectuur en dat wordt te ingrijpend of the kostbaar. Dan is het eerlijk om dat aan gebruikers te communiceren in de vorm van verhoogde minimum eisen. Maar dan moeten mensen die ineens niet meer aan die minimumeisen voldoen ook de kans krijgen om geld terug te vragen.
SactoriuS @joeri112 juni 2023 12:58
Gaat 2 kanten op ja zij konden beter optimaliseren. Maar ze hadden ook de oude consoles misschien moeten laten vallen. Ze wilde de nieuwste en mooiste game maken, dan heb je gewoon betere hardware nodig. Had weer problemen gescheeld na de release.

Want je optimaliseren, of dingen ineens (helemaal of bijna) eruit coderen omdat oude pc's het niet meer aankunnen. Terwijl je het eigenlijk er liever wel erin had zitten. Omdat het de game mooier of beter of nieuwer maakt.

[Reactie gewijzigd door SactoriuS op 29 juli 2024 11:44]

NLxAROSA @joeri112 juni 2023 13:21
Andere devs maken gewoon de aanpassingen die de game verzwaren zonder de requirements aan te passen. Lijkt me ook niet fijn.
DrWaltman @joeri112 juni 2023 16:20
Ik denk dat de systeemeisen van de laatste WOW ook iets anders zijn dan bij de release.

Het valt imho juist te prijzen dat ze van nieuwe tech gebruik maken.
skullsplitter @joeri116 juni 2023 13:57
Streamen van textures: vanaf een HD was te doen, je kon alleen wel rustig koffie zetten als het spel laadde. Als je te vlug door het spel schoot had je flinke streamings stutters. Met een SSD ben je in het spel vanaf het eerste zinnetje van de loading screens eigenlijk al klaar. Ik heb uit een morbide interesse beiden geprobeerd.

Ik maak me eerder zorgen over de overige eisen die bijgesteld zijn.
Adinias 12 juni 2023 12:26
1080p > 1080p > 2160p voor aanbevelingen?
Wel bijzonder dat 1440p hier niet als resolutie vermeld wordt door CDPR gezien deze resolutie momenteel een meer populaire optie is dan 2160p.
kid1988 @Adinias12 juni 2023 12:47
1080p30 > 1080p60 > 2160p60 voor aanbevelingen

Kwa aantal pixels redered per sec. zou je kunnen zeggen 1080p60 = 1440p30
Ik zou echter zeggen dat voor veel PC gamers de voorkeur is; liever 2x de refreshrate dan 2x de pixels. Dus dat heeft CDPR redelijk goed ingeschat.

Ik vind het noemenswaardig dat behalve de RT overdrive ook alle resoluties native genoemd worden. Maar waarschijnlijk dat "RT OVERDRIVE, minimaal RTX4080 voor 1080p30" niet goed viel bij Nvidia.

Ik heb bijvoorbeeld op 1080p60 met upscaling naar 1440p60 (ofwel, 1440p60 met DLSS quality). Kwaliteitsverlies met upscaling weegt niet op tegen het verschil tussen 30 fo 60 fps. Echter is het pijnlijk om te adverteren met upscaling technieken welke niet voor iedereen beschikbaar zijn. En om nou te adverteren met FSR performance cijfertjes in een Nvidia sponsored title vond het marketing team van de groene jongens waarschijnlijk ook niet leuk.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 29 juli 2024 11:44]

Shizukana08 @Adinias12 juni 2023 13:33
het gaat hier eigenlijk niet om de resolutie, anno 2023 iedereen heeft minimaal een 1080p monitor vandaar dat dit minimaal en recommended settings zijn. Dat ze 4k - 2160p laten zien is gewoon om te laten zien wat minimaal benodigd is voor deze "maximale" setting. Normaal worden deze specs niet vrijgegeven bij een game.
snakeye 12 juni 2023 13:11
Grappig dat een ze een niet bestaande AMD processor aanbevelen voor 1080P.

Er bestaat geen ryzen 7800 tenzij ze 3D zijn vergeten achter te zetten.
Wat natuurlijk complete onzin is naar mijn mening.

Lijkt mij dat en courante ryzen 5000 series meer dan genoeg zal zijn aangezien een 12700 ook volstaat.
bottleneck lijkt me meer bij de videokaart te zitten. je gaat mij niet vertellen dat iemand met een snellere video kaart dan een 5700XT of een RTX2060 geen 60fps zal halen met een ryzen 5000.

Zal die specsheet dan ook maar met een potje zou nemen.
Slicey @snakeye12 juni 2023 13:18
Ik denk dat het een typo is (of per ongeluk nieuwe CPU geleaked) en dat ze de 7 7700 bedoelen.. Wel slordig in ieder geval.
snakeye @Slicey12 juni 2023 13:48
Dat vermoed ik ook. Alleen dan vind ik dat nog steeds bizar. Je gaat mij niet vertellen dat het op een ryzen 5000 niet zou werken en op een 12700 wel. Helemaal gezien bare minimum een 1600 is.
JDx 12 juni 2023 12:43
Die i9 vind ik ook wel erg hoog hoor, echte gamers hebben vaak wel een 3080 of zoiets erin, maar toch vaak een i7 of soms zelfs een i5. Ik zie de i9 eigenlijk niet zo heel veel bij gamers.

Maar je zou dus ook voor een 4070 met 12 GB kunnen gaan.

Ik kijk trouwens naar gamen op 2160p, heb ook een 4K monitor gehad, maar ben later terug gegaan, voor mij is QHD voorlopig nog de ideale resolutie voor FPS games, voor RPG games of games zoals Cities Skylines kan ik me voorstellen dat je 4K wil.
MetalSonic @JDx12 juni 2023 14:20
Denk dat je niet 4k moet willen voor Cities Skylines. Op 1440P moet een systeem al keihard werken. Komt nog eens bij dat het slecht geoptimaliseerd is voor de cores. Eigenlijk is City vooral CPU bound.

Wel met je eens dat een i9 erg hoog is. Ook een 4080 vind ik hoog, peper duur.
JDx @MetalSonic12 juni 2023 14:24
Oh nou ik bedoel gewoon games die je van schuin boven ziet zeg maar, waar overzicht belangrijk is, voor first person games zie ik liever wat vloeiender beeld (144hz+) dan 4K.
MetalSonic @JDx12 juni 2023 14:27
Ok dan nam ik je voorbeeld te letterlijk. City skylines, zij het een jaar geleden liep bij mij als de stad groter was niet eens op 60 fps. Kakte in richting de 30 á 35 fps! En dat was op 1440P (zonder AA) dus op 4K zou het helemaal erg worden.
JDx @MetalSonic12 juni 2023 14:35
Ik dacht dat is wel heel laag, heb de game eens weer opgestart en inderdaad, ik haal met een 3060 Ti in combinatie met een i5-12600K maar 48(!) fps...
MetalSonic @JDx12 juni 2023 14:37
Dat bedoel ik en en dan heb jij een CPU die 2 generaties nieuwer is. Maar ook daar loop je er tegen aan dat City alles wil doen via twee cores.
ikt 12 juni 2023 12:53
Naar de minimale eisen kijkend - op GPU-gebied gaat de vereiste maar 1 generatie-stap omhoog (bij AMD) en is het verschil maar 10%. Op CPU-gebied wordt wel een grote stap gemaakt, namelijk meer focus op multi-core/thread performance?

Aan de base-engine denk ik niet dat er zo veel is veranderd - het staat, en veranderingen daarin zouden meer naar optimalisaties moeten neigen, dan dingen die performance kosten.

Als ik een wilde gok maak, denk ik dat CDPR wellicht (veel?) meer script-gebaseerde dingen heeft toegevoegd aan de gamewereld - denk bijvoorbeeld betere NPC-AI, meer NPCs die rondwandelen/rijden, écht werkende politie, etc.

Hopelijk is dit ook toepasbaar op de niet-DLC map en verbetert de algemene ervaring voor iedereen...

Alleen jammer voor degenen met oude minimum-eisen - vraag me af of CDPR iets voor hen kan betekenen, al zou dat onmogelijk te verifiëren moeten zijn (en kun je op eigen risico het spel nog steeds op een aardappel spelen).
Audione0 12 juni 2023 13:26
Ik vind het sowieso absurd, dat op het moment een AAA titel uitkomt dat het spel op de huidige gemiddelde PC hardware vaak niet eens met al het pracht en praal gespeeld kan worden omdat de hardware het niet trekt. Na maanden/jaren optimalisatie pas wel, maar dan is het spel al vaak allang uitgespeeld en is er bij mij de fun er wel van af.

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 29 juli 2024 11:44]

BadRespawn @Audione012 juni 2023 16:42
Ik vind het sowieso absurd, dat op het moment een AAA titel uitkomt dat het spel op de huidige gemiddelde PC hardware vaak niet eens met al het pracht en praal gespeeld kan worden omdat de hardware het niet trekt.
Het is al sinds de tijd van Doom en Quake dat om een AAA titel op max kwaliteit met acceptabele framerate (ooit 30fps, tegenwoordig 60fps) te draaien, top hardware nodig is. Om dezelfde performance te halen op gemiddelde hardware zou de kwaliteit omlaag moeten (grafisch en/of qua features) waardoor zo'n spel minder toekomst-bestendig zou zijn.
Bliksem B 12 juni 2023 13:43
1. Dit klopt niet:
Volgens de nieuwe vereisten is een systeem nodig met ten minste een Intel Core i7-6700 of AMD Ryzen 5 1600 en een GeForce RTX 1060 met 6GB vram of Radeon RX 570 met 8GB vram.
Volgens het bron artikel is er minimaal een 580 nodig!:
nimum: In-game graphics preset low. Resolution: 1080p. Expected FPS: 30. OS: 64-bit Windows 10. Processor: Core i7-6700 or Ryzen 5 1600. Graphics card: Geforce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380. Vram: 6 GB. Ram: 12GB. Storage: 70 GB SSD.
2. Een 580 kan ik inkomen. Al speelde ik zelf met mijn RX 580 op medium en vervolgens met FSR laten upscalen naar 1440p. Je kan dan zelfs als minimum FPS 48hz instellen (voor je Freesync).
3. Zou een dynamische resolutie niet de standaard moeten zijn?
Mayonaise 12 juni 2023 22:07
Er is echt een optimalisatie crisis in de software dev wereld.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.