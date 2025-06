Britse toezichthouder: Activision-overname door Microsoft kan gamers schaden

De Competition and Markets Authority, een Britse toezichthouder, heeft voorlopige bevindingen gepubliceerd over de overname van Activision door Microsoft. De toezichthouder toont zich kritisch. Bobby Kotick, de ceo van Activision, is niet te spreken over de Britse conclusies.

De CMA zegt in voorlopige conclusies dat de door Microsoft gewenste overname kan leiden tot hogere prijzen, minder keuze of minder innovatie voor Britse gamers. Volgens de toezichthouder betekent de overname dat Microsoft nog sterker wordt in cloudgaming, waarmee de concurrentie in deze groeiende sector wordt geschaad. Volgens de CMA kan dat Britse spelers schaden als ze zich geen 'dure consoles kunnen veroorloven'. De deal zou ook negatief uitpakken voor de spelers doordat de 'belangrijke rivaliteit tussen Xbox- en PlayStation- geschaad zou worden'.

Deze voorlopige bevindingen zijn het resultaat van een breed onderzoek dat de CMA gedurende de afgelopen vijf maanden heeft uitgevoerd om de gevolgen van de overname voor de markt te begrijpen. Er zijn onder meer gesprekken gehouden met leiders van Microsoft en Activision, en drie miljoen interne documenten van de twee bedrijven geanalyseerd. Daarnaast heeft de toezichthouder een onafhankelijke enquête gehouden onder Britse gamers en is bewijs verzameld bij andere consolemakers, uitgevers en cloudgamingbedrijven.

De CMA noemt specifiek Call of Duty en zegt dat deze game, naast enkele andere titels, een belangrijke rol speelt in de concurrentie tussen consoles. "Het bewijs waarover de CMA beschikt, inclusief gegevens over hoe Microsoft de waarde van klanten meet in de normale gang van zaken, geeft momenteel aan dat Microsoft het commercieel voordelig zou vinden om de games van Activision exclusief te maken voor zijn eigen consoles of alleen beschikbaar te stellen op PlayStation-consoles onder slechtere voorwaarden. In de voorlopige bevindingen van de CMA wordt opgemerkt dat Microsoft deze strategie, van het kopen van gamestudio's en het exclusief maken van hun inhoud voor zijn platforms, heeft gebruikt na verschillende eerdere overnames van gamestudio's."

De Britse toezichthouder zegt verder niets over het feit dat Microsoft plannen heeft om Call of Duty naar Nintendo-consoles te brengen als de overname gerealiseerd is. Ook wordt niets gezegd over de eerdere bevestiging van Microsoft dat het een aanbod heeft gedaan aan Sony om Call of Duty gedurende tien jaar beschikbaar te stellen voor de PlayStation-consoles. Daarbij zouden de titels gelijktijdig uitkomen op Xbox- en PlayStation-consoles. Het exclusief houden van content is op de markt van consolegames bepaald niet ongebruikelijk; concurrenten als Sony en Nintendo maken daar ook gebruik van.

Bobby Kotick heeft dinsdag in een interview met het Amerikaanse CNBC zijn gal gespuwd over onder meer deze kritische Britse houding. Hij refereerde onder meer aan uitspraken van de Britse premier Rishi Sunak, volgens wie het Verenigd Koninkrijk het 'Silicon Valley van Europa' kan worden. Kotick waarschuwde dat 'als deals zoals deze niet door kunnen gaan, het geen Silicon Valley wordt, maar Death Valley'. Hij had het ook over de kans op een recessie voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit en dat het land transacties zoals de overname van Activision zou moeten omarmen, omdat het kansen biedt en banen zou opleveren. In een gesprek met de Financial Times bekritiseerde hij de Britse overheid nogmaals en bekritiseerde hij ook de CMA. De toezichthouder zou niet onafhankelijk denken en zich te veel laten leiden door de ideologie van de FTC, de Amerikaanse evenknie van de CMA.

Microsoft wil de game-uitgever overnemen voor 68,7 miljard dollar in wat de grootste overname in de gamesector tot nu toe zou zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan. Onder meer de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch, omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken.