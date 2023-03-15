Microsoft sluit cloudgamingovereenkomst af met Ubitus voor Activision-pc-games

Microsoft heeft zijn tweede cloudgamingovereenkomst voor Activision Blizzard-pc-games van deze week aangekondigd. Deze keer is het een tienjarige deal met Ubitus. Met de cloudgamingdeals hoopt Microsoft toezichthouders te overtuigen zijn overname van Activision goed te keuren.

Met de overeenkomst mag Ubitus tien jaar lang Xbox- en Activision Blizzard-pc-games streamen. Deze overeenkomst is wel afhankelijk van de overname van Activision Blizzard. Ubitus zegt met de overname een library van ruim duizend titels te hebben, inclusief games van andere ontwikkelaars. Microsoft zegt zo weer meer keuze te geven aan gamers.

Er is nog niet veel duidelijk over de overname, maar doordat Ubitus het over zijn eigen library heeft, lijkt het erop dat de games beschikbaar komen via zijn cloudgamingdienst GameNow. Deze dienst werkt via de browser en laat gamers zo spellen spelen. Ubitus biedt daarnaast whitelabeldiensten aan, zo zijn Kingdom Hearts-games, Marvel's Guardians of the Galaxy en The Forgotten City op de Switch te spelen via Ubitus' techniek.

Microsofts president Brad Smith gaf in een interview met The Wall Street Journal al aan meer van dit soort deals te willen sluiten. Toezichthouders zoals de Britse CMA zeggen namelijk dat Microsofts overname van Activision Blizzard slecht is voor de gamingindustrie, onder meer doordat het voor minder concurrentie op de gamestreamingmarkt zou zorgen. Door het afsluiten van deals met meerdere grote en kleinere partijen, hoopt Microsoft deze zorgen weg te nemen. Daarom sloot het eerder deze week een overeenkomst af met Boosteroid om pc-games naar deze dienst te brengen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 15:35
85 • submitter: Retrospect

15-03-2023 • 15:35

85

Submitter: Retrospect

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Reacties (85)

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Bobsen 15 maart 2023 15:42
Wat is nou het echte voordeel om een game in de cloud te spelen? heb er al een paar keer overna gedacht maar je internetsnelheid en verbinding tot de server moet toch optimaal zijn wil je fijn kunnen spelen? Of zit ik hier helemaal mis

*edit* heb net even WRC 8 gespeeld op mijn werk laptop, de taal staat wel in het chinees maar het is zeker te doen, dit allemaal zonder een account aan te maken of in te loggen overigens

[Reactie gewijzigd door Bobsen op 23 juli 2024 09:56]

SinergyX
@Bobsen15 maart 2023 16:06
Simpel gezien, het is makkelijker je internet/verbinding 'optimaal' te krijgen, dan je PC optimaal te krijgen voor een bepaalde game. Buiten bepaalde hardware configs, de kosten alleen voor zo'n systeem kunnen dan flink oplopen.

Goed, 5G moet zich nog bewijzen, maar in de regel is beetje kabel/glasvezel vandaag de dag gewoon stabiel en optimaal, veel stream-services hebben servers in Nederland of zeer dichtbij (Duitsland op z'n best).

Natuurlijk zijn er kanttekeningen, USB apparatuur die niet 'native' werkt (drivers, eigen hardware), eigendom van games (sommige hebben eigen platform, andere zijn gekoppeld aan je steam), en belangrijkste is nog wel de latency/resolutie. Native 4K zal je never nooit zien, gecomprimeerd zal je altijd met een encode/decode wedstrijd zitten waar simpelweg niet te veel tijd aan besteed mag worden ( = latency), waar het dus voor sommige games niet optimaal is, of storend als je anders gewend bent.
Bobsen @SinergyX15 maart 2023 16:13
Ik zou het zelf persoonlijk nooit kunnen... speel wel is met vrienden die dan via de cloud op hun laptop zitten, maar voor me gevoel is er altijd een kleine delay. Maar voor mensen die bijvoorbeeld het budget niet hebben of er gewoon geen zin in hebben om in een goede game pc te investeren is dit wel een leuke oplossing
SinergyX
@Bobsen15 maart 2023 16:20
Ik heb stadia tijd gehad, ergens het voorbeeld hoe het dus niet zou moeten, maar gelijktijdig een game als Destiny werkte an sich 'prima'. Ja games als CS of LoL met extreme reactiesnelheid zijn er niet echt voor gemaakt, maar andersom is een racegame met 15fps omdat je PC niet beter kan.. het eigenlijk ook niet.

Maar het is soms grappig hoe sommige mensen niet eens doorhebben dat hun 'alle toeters en bellen aangezet voor mooier beeld' televisie een hogere input latency heeft dan zo'n dienst (mijn oude Philips had spikes tot 120ms), maar het ligt er aan de game.

Sommige mensen vinden bv 30fps in een game prima, de ander accepteert niets onder de 120fps, of 1080 is de aanfluiting en 4k is de standaard, Stadia (maar ook xcloud) werkte voor mij prima voor 'even tussendoor', maar ging ik echt aan de gang, was het gewoon 'lokaal'.
GeroldM @SinergyX15 maart 2023 23:17
Je hebt gelijk, er zijn genoeg TV's die slecht presteren als het gaat over latency.
Probleem is wel dat elke bron van latency bij elkaar opgeteld dient te worden. Als dat niet zo was, dan hadden we het over verversingssnelheden.

Op een zeer sporadige Skyrim-sessie na, game ik helemaal niet meer. Oude titel, dus loopt goed op zo'n beetje alle moderne computers/consoles. Qua hardware eisen voldoet zo'n beetje elke moderne "aardappel". Dus dat gebeurt lokaal. FPS'en boeiden mij toch al niet, wou eerst ook nog wel tijd steken in racers en RTS spellen. Maar FPS'en werden zo populair en en alleen leuk als multi-player, als je tenminste het leuk vindt om termen naar je hoofd geslingerd krijgt door een 13-jarige baardloze keel, die mij als 13-jarige letterlijk tanden zouden hebben gekost. Was dat niet door de ontvanger, dan wel door mijn ouders.

En nu dus ook nog eens extra voor moet betalen voor een clouddienst om zulke games te spelen. Nee, Skyrim klinkt mij dan niet eens slecht in de oren. Lekker op mijn gemak pijlen door knieen van NPC's schieten...
Verwijderd @SinergyX16 maart 2023 00:40
Stadia had dezelfde input lag als een game die lokaal draait op 30fps. Maar wil je 60fps of meer dan gaat een cloud dienst dat nooit halen.
Martijntj @Bobsen15 maart 2023 15:44
Daar heb je gelijk in, maar je hoeft veel minder te investeren in hardware. Een stevige videokaart is vaak bijvoorbeeld niet meer nodig.
GranCanaria @Bobsen15 maart 2023 15:44
Je speelt op een machine die vaak goede game hardware heeft en kunt dan gewoon op een laptopje met alleen een intel igp gamen. Je hoeft zelf dan geen monster hardware te hebben.
nils7 @Bobsen15 maart 2023 15:44
Ik heb Shadow en ik race graag maar ze hadden (weet inmiddels niet of het verholpen is) wat USB controller problemen.
Maar buiten dat ging dat wel redelijk als mijn stuur soms werkte.

Je moet wel echt een bekabelde verbinding hebben anders is het niet te doen.
ismailaran @Bobsen15 maart 2023 16:13
Naast inderdaad geen krachtige hardware nodig hebben is het heel fijn dat je niet op downloads hoeft te wachten. Vooral met iets als gamepass is het fijn om een spel gewoon te kunnen starten en proberen i.p.v. een halfuur downloaden, zeker met het formaat dat sommige games tegenwoordig hebben.
4play @Bobsen15 maart 2023 16:30
Ik speelde altijd destiny2 op mn macbook via stadia. Dat werkte prima en ik hoef geen 100GB aan een game op te offeren. En de game is altijd up to date.

Ik vond het heerlijk spelen maar helaas is stadia gestopt. Nu heb ik wel destiny op mn pc moeten zetten en heb dus altijd een volle hardeschijf.

Helemaal als ik ook nog Borderlands 3 en doom af en toe wil spelen dan ben je al 300GB kwijt.
ariekanari @Bobsen15 maart 2023 16:08
Er is voor de consument niet echt een voordeel (i.i.g. niet op dit moment) maar je ziet dat de markt verschuift van een eenmalige aanschaf van een spel richting een abonnementsmodel (niet per se via de cloud).
Inkomsten uit een abonnementsmodel zijn veel voorspelbaarder dan inkomsten uit eenmalig aankopen. Dus voor het management en de hieraan gekoppelde prestatiebonussen zeer interessant en lucratief.
De industrie wordt minder afhankelijk van verkoopaantallen, het verschil tussen een hit of een flop.
Ergophion @Bobsen16 maart 2023 18:31
Wat is nou het echte voordeel om een game in de cloud te spelen?
Minder hitte in de zomer tijdens hittegolven.
Aaargh! 15 maart 2023 16:17
Met de cloudgamingdeals hoopt Microsoft toezichthouders te overtuigen zijn overname van Activision goed te keuren.
Ik vraag me af hoe goed argument dit is, het gaat hier on een paar kleine aanbieders waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Veel relevanter is het totale marktaandeel.
Loller1
@Aaargh!15 maart 2023 16:25
Dat jij er nog nooit van gehoord hebt wilt nog niet zeggen dat niemand ervan gehoord heeft. In hun lokale markten zijn deze diensten grote spelers. Dat een streamingdiesnt zich richt op een bepaald grondgebied lijkt me niet meer dan logisch.
somnabula 15 maart 2023 15:53
Als casual gamer die om de paar maanden eens een paar uur speelt, zoals ik, is cloudgaming wel aantrekkelijk. Neem je gewoon geforcenow voor een maand en kan je op de nieuwste hardware spelen.
Stadia was op dat vlak perfect voor de casual gamer.
Finraziel
15 maart 2023 16:02
Door het afsluiten van deals met meerdere grote en kleinere partijen, hoopt Microsoft deze zorgen weg te nemen. Daarom sloot het eerder deze week een overeenkomst af met Boosteroid om pc-games naar deze dienst te brengen.
Jullie zeggen dat wel iedere keer zo stellig en ik ben het er mee eens dat dit waarschijnlijk op zijn minst een grote factor zal zijn... maar heeft Microsoft het ooit ook zo zwartwit bevestigd? Jullie brengen het namelijk als een voldongen feit in plaats van een vermoeden wat het volgens mij is. Het lijkt me sterk dat Microsoft expliciet toegeeft dat de reden voor deze deals is dat ze hopen dat de ABK aankoop door kan gaan. Uiteraard gebruiken ze de deals wel om te argumenteren dat de aankoop goedgekeurd moet worden, maar dat is nog niet hetzelfde als echt zeggen dat dat ook de reden van de deals zelf is.
koekroeck 15 maart 2023 15:58
En zo zet Microsoft Sony stilaan schaakmat. Als de deal er toch doorkomt, hoeft Microsoft geen akkoord meer te maken met Sony en kunnen ze 'exclusief' zijn op de high-end consolemarkt. Ik denk dat ze bij Sony met een groot probleem beginnen te zitten.
VonDudenstein @koekroeck15 maart 2023 20:50
hoeft Microsoft geen akkoord meer te maken met Sony en kunnen ze 'exclusief' zijn op de high-end consolemarkt. Ik denk dat ze bij Sony met een groot probleem beginnen te zitten.
Denk dat de kans groter is dat COD dan gewoon kleiner wordt. MSFT als nieuwe eigenaar van ActiBlizz gaat dit een bak meer geld kosten, namelijk 70% op het grootste deel van de sales.

Daarom wil MSFT natuurlijk ook die 10 jaar deal. Xbox heeft een brakke installbase. Dus als ze nu nog even 10 jaar op Sony kunnen leunen voor een zachte overgang. Proberen zoveel mogelijk mensen te doen overstappen, installbase vergroten en Cloud naar een niveau waar het eindelijk werkt. En dan de deur dichtgooien. "Thx Sony. We hebben je platform niet meer nodig"

Al die 10 jaar deals op plekken waar COD niet eens bestaat is niks meer dan een publieke poppenkast. Maar gezien de reacties hier op Tweakers werkt het als een trein :P

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 09:56]

SinergyX
@koekroeck15 maart 2023 16:23
Ergens zit er wel stukje ironie in, Sony gelijktijdig heeft behoorlijk AAA games op de markt gezet de afgelopen tijd waar zij behoooooorlijk wat markt mee hebben gewonnen, maar ironisch genoeg.. dat waren allemaal 'exclusives'. Nu de PSVR, wat imho een stap achterwaards is voor de VR markt als je kijkt wat momenteel beschikbaar was.
Aaargh! @SinergyX15 maart 2023 17:05
Nu de PSVR, wat imho een stap achterwaards is voor de VR markt als je kijkt wat momenteel beschikbaar was.
PSVR2 is juist een enorme boost die de VR markt weer vlot gaat trekken. De markt werd de laatste jaren gedomineerd door low-end VR headsets op basis van mobiele chips. Met PSVR2 is er eindelijk een betaalbare headset die AAA games mogelijk maakt.
SinergyX
@Aaargh!15 maart 2023 17:13
Maar exclusief voor de Playstation.. snap je em?
Aaargh! @SinergyX15 maart 2023 17:34
Nee, leg uit.
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 16:59
Ik denk dat ze bij Sony met een groot probleem beginnen te zitten.
Ik denk eerder dat de gamer straks met een groot probleem zit. Microsoft is er echt niet voor de gamer, ze willen het liefst een monopolie positie hebben op de markt. Prijzen die zullen stijgen en minder aanbod als dat gaat gebeuren.

Ik snap sowieso niet waarom Microsoft het niet lukt om kwaliteit te leveren en zo marktaandeel te vergaren. I.p.v. het opkopen van de markt. Want wat wint de gamer hier precies mee? Multiplatform games die straks exclusief gaan worden..... Iedereen had al toegang tot Bethesda en Activision-Blizzard games, die toegang wordt door dit soort overnames alleen maar kleiner. Maar nee, de mensen op Tweakers zien het als een soort spelletje, schaakmat.... 8)7
koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 18:35
Alsof Sony er wel is voor de gamer in deze zaak🙈

It's all about the money...
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 18:51
Sony koopt geen uitgevers op .... Ze willen de game multiplatform houden. Dat is meer voor de gamer dan Microsoft die complete uitgevers opkoopt en multiplatform games exclusief maakt.
koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 19:21
Haha, koopt geen uitgevers op. Komop seg🙈 En wat multiplatform exclusief maken? Ze maken hier met iedereen akkoorden. Genoeg voorbeelden dat ze games multiplatform behouden. En zelfs elke game van hen is op pc te spelen. Dus wat houden ze dan exclusief voor xbox? Ze zijn VEEL toleranter dan een Sony, dat nu pas met heel veel moeite wat games op pc lanceert. Maarja, denk maar echt dat Sony er is voor de gamer🙈
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 19:25
Haha, koopt geen uitgevers op. Komop seg
Welke uitgever heeft Sony gekocht dan?
En wat multiplatform exclusief maken? Ze maken hier met iedereen akkoorden. Genoeg voorbeelden dat ze games multiplatform behouden.
Ahh dus Bethesda games gaan gewoon uitkomen voor PlayStation?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:56]

koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 20:12
Ik kan jammer genoeg niet in een glazen bol kijken met Bethesda. Wie weet komen er games na verloop van tijd ook nog op Playstation. Dat is Microsoft met Bethesda zijn volste recht. Met Activision willen ze het hier toch de komende tien jaar blijkbaar anders doen (Hoogstwaarschijnlijk verplicht of ze gingen geen toelating krijgen).

En Sony heeft toch ook maar Bungie aangekocht. Eens zien hoelang dat multiplatform blijft.
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 20:17
En Sony heeft toch ook maar Bungie aangekocht. Eens zien hoelang dat multiplatform blijft.
Bungie is geen uitgever....
Dat is Microsoft met Bethesda zijn volste recht.
Ahh okay. Dus net gaf je aan dat Microsoft multiplatform games niet exclusief maakte en nu is het verhaal dat het hun volste recht is? Je spreekt jezelf tegen.
uchiha tijntje
@Verwijderd15 maart 2023 20:45
“In January 2019, Bungie announced it was ending this partnership, and would take over publishing for Destiny.[8][9] Sony Interactive Entertainment completed its acquisition of Bungie in July 2022, with Bungie remaining as an independent and multi-platform studio and publisher.”

Hoezo is Bungie geen publisher?

[Reactie gewijzigd door uchiha tijntje op 23 juli 2024 09:56]

Verwijderd @uchiha tijntje15 maart 2023 20:48
Je snapt hopelijk wel het verschil tussen een uitgever als Zenimax en Activision-Blizzard t.o.v. een ontwikkelaar die hun enige game zelf uitgeeft.
uchiha tijntje
@Verwijderd15 maart 2023 20:54
Ik snap het verschil in omvang. Maar dat was niet je vraag toch? Je vraag was… welke uitgever heeft Sony gekocht dan? Ik geef antwoord maar toch snap ik het dan weer niet volgens jou. Goed bezig!
Dioscuri @Verwijderd16 maart 2023 13:22
Dit argument is eigenlijk waar deze terugkerende discussie steeds op scheef loopt. Er wordt een in mijn ogen vreemd verschil geduid in bijvoorbeeld omvang of soort organisatie, terwijl de uitkomst, de vorm of de principes hetzelfde zijn. Een Playstation exclusive zou niet hetzelfde zijn als een Xbox exclusive, een door Sony opgekochte uitgever zou niet hetzelfde zijn als een door Microsoft opgekochte uitgever, als een game alleen speelbaar is op de Playstation is dat minder erg voor de consument dan een game die alleen speelbaar is op de Xbox. Steeds weer met andere redenen zoals ontwikkelaar vs. uitgever, kleine organisatie vs. grote organisatie of een studio die is opgekocht toen deze "klein" was vs. een studio die is opgekocht toen deze al wat groter was. De uitkomst voor de consument is en blijft echter steeds weer hetzelfde: exclusieve games.
koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 20:26
Ik zeg genoeg voorbeelden dat ze games multiplatform houden. En dat is gewoon zo. Elke game komt naar pc en xbox. En dan hebben ze games als een minecraft die ze ook nog publiceren bij een Sony en consoorten.

Allé kijk, Bungie is geen uitgever. Daarin geef ik u gelijk, mijn fout. Maar dat ze nu uitgever zijn of een game maken, maakt voor de consument niet uit. Bungie is in bezit van Sony en als ze morgen zeggen dat Destiny alleen op Playstation komt, dan zal het zo gebeuren.

Soit, wat maakt het infeite allemaal uit. U bent zo pro Sony dat een discussie met u aangaan gewoon geen zin heeft. Ik blijf bij mijn originele post dat Sony mss wel eens zwaar verkeerd kan gegokt hebben. Time will tell...
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 20:28
Ik zeg genoeg voorbeelden dat ze games multiplatform houden. En dat is gewoon zo.
Elke game komt naar pc en xbox
En voorheen naar xbox, pc en PlayStation. Is er toch 1 afgevallen....
U bent zo pro Sony dat een discussie met u aangaan gewoon geen zin heeft.
Ahh dus als iemand een andere mening heeft is die ineens pro Sony...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:56]

koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 20:31
Multiplatform is multiplatform. Dat kan je van Sony al niet zeggen, op die uitzonderingen na.
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 20:35
Dat is precies het punt waar ik het over had in mijn eerste post. Microsoft koopt uitgevers die games maakten voor alle platformen en maakt deze exclusief voor hun eigen platformen (Windows en Xbox).... Dus mijn punt staat nog steeds dat dit niet beter is voor de gamer...
Palindrome @koekroeck15 maart 2023 20:36
Console exclusiviteit is een ding.
koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 20:36
Man, al genoeg posts hier gelezen van u dat u altijd Sony zit te verdedigen.

Ontopic: Microsoft zorgt nu met deze deal dat Activision beschikbaar komt op meerdere cloudsystemen en Nintendo. En voorheen was het maar xbox,playstation en pc 😏
Verwijderd @koekroeck15 maart 2023 20:39
Microsoft zorgt nu met deze deal dat Activision beschikbaar komt op meerdere cloudsystemen en Nintendo
Je bedoeld die cloud systemen waar cod al beschikbaar op was?

Er is een reden waarom Activision cod niet naar de switch heeft gebracht... De verkopen op voorgaande consoles van Nintendo waren bar slecht.
koekroeck @Verwijderd15 maart 2023 20:46
Ah Geforce now?

En nu wilt Microsoft daar iets aan veranderen en het is weer niet goed. Man toch. Begint u eens de vraag te stellen waarom Sony eigenlijk de deal niet wil ondertekenen? Nintendo en Nvidia waren net partijen die het akkoord wellicht in een bepaalde richting konden duwen, maar blijkbaar krijgen zij toch zeer mooie voorwaarden van Microsoft om overstag te gaan en zich uiteindelijk te keren tegen Sony die daar nu wat alleen staat en nog hoopt dat het wordt tegengehouden. Nogmaals het kan hen zeer zuur opbreken die houding.
VonDudenstein @koekroeck16 maart 2023 11:45
Ik zeg genoeg voorbeelden
Naja.. je zegt eigenlijk helemaal niks. Wat de volgende claim helemaal weird maakt
En dat is gewoon zo
Je mag klagen dat @Verwijderd Sony verdedigd, maar zelf onderbouw je helemaal niks. Glazen bol, time will tell, multiplat is multiplat, Sony is er niet voor de gamer. Beetje vaag om eerlijk te zijn.

Je danst om ''console exclusive" heen met PC releases, maar wat doet dat ertoe in deze discussie. Het hele dilemma is dat games bij een gigantische doelgroep (de grootste) worden weggehaald. Snap je dat in de basis?
Ik zit zelf multiplat (PC, PS en Nintendo), dus voor mij maakt het letterlijk geen bal uit. Maar voor de doelgroep die PS only zit is dit enorm impactvol.

En dan kan je voor het gemak Nintendo aanhalen, maar COD bestaat helemaal niet op Switch. Er is geen enkele reden waarom COD nu NIET op Switch is. ActiBlizz en ook Nintendo hebben MSFT helemaal niet nodig om een COD op Switch te hebben. Die zou er eigenlijk al moeten zijn als Switch players 'het waard waren'..... Iets met -> "for the gamers"... toch?

Dat er nu plotseling een 'officiele deal' is om vervolgens in advertenties te communiceren dat MSFT COD komt brengen naar 150 miljoen gamers, alsof ze een of andere messias zijn. Dat is geen 'business as usual', dat is zelfs geen 'Sega does what Nintendont'. Dit is een next level vorm van massa beinvloeding. Niet om iets te kopen, maar om een deal er doorheen te krijgen. Dat is gewoon eng.

Als je dat ziet als 'for the gamers', ja dan ben je mij echt helemaal kwijt.

En dat heeft niks met Sony verdediging te maken, want die hoeven van mij ook niks meer over te nemen. Dit soort praktijken moeten we gewoon niet in de game industrie hebben. Die wordt al elk jaar verder verziekt met verslavingsmodellen, microtransactions en het opslokken van de ene na de andere studio.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 09:56]

Palindrome @koekroeck15 maart 2023 19:52
Bethesda games zijn exclusief geworden na overname. Geen elder scrolls titels meer voor playstation. Terwijl dat een multiplatform titels was met een grote schare fans.
koekroeck @Palindrome15 maart 2023 20:14
Zoals in mijn andere reactie. Ik (en jij ook niet) heb geen glazen bol bij Bethesda. Wie weet komen ze na verloop van tijd nog op Playstation. Dat is Microsoft zijn volste recht.
Palindrome @koekroeck15 maart 2023 20:34
Het is aangekondigd dat de games Xbox exclusive zijn.
Qws @Verwijderd15 maart 2023 23:55
Sony heeft geen geld om uitgevers te kopen, anders hadden ze het allang gedaan.
Verwijderd @Qws15 maart 2023 23:57
Ze hadden 14 miljard gereserveerd voor overnames, waarvan er nu nog 5 miljard van over is. Volgens mij was Bethesda gekocht voor 7,5 miljard. Dus dat had Sony zeker kunnen betalen. Ze hebben het alleen niet gedaan.
Qws @Verwijderd16 maart 2023 00:21
Het is niet het waard voor Sony...

Wat moet Sony met Zenimax? Voor Sony (en bijna iedereen) is 7.5 miljard gigantisch veel geld.

Voor Microsoft 8 miljard is niet een groot probleem, ze strooien miljarden wanneer ze iets leuks zien. Sony moet super zuinig ermee zijn.

Microsoft verslaat Sony wanneer het draait om geld. Wat Microsoft binnenhaalt in 1 jaar, moet Sony 10 jaar voor draaien. Er is letterlijk niemand in de gaming industrie die de volle Microsoft kan matchen.

Het grappige is, Microsoft koopt Zenimax en ABK niet om Sony te pesten. Ze doen het om in de mobile-gaming industry binnen te stappen. Sony is niet op Microsoft's radar.
Verwijderd @Qws16 maart 2023 00:36
Ik reageer op je eerste statement dat Sony geen geld heeft om uitgevers te kopen. Dat hebben ze dus wel. Ze kopen liever studios (Bungie voor 3,7 miljard). Je statement klopt gewoon niet en nu verdraai je het antwoord wat je eerder gaf.
Het grappige is, Microsoft koopt Zenimax en ABK niet om Sony te pesten. Ze doen het om in de mobile-gaming industry binnen te stappen. Sony is niet op Microsoft's radar.
Dat is niet waar. Dan zou Microsoft er geen moeite mee hebben om cod af te stoten. En zenimax is geen aankoop voor de mobile markt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:56]

Qws @Verwijderd16 maart 2023 01:14
Oke ik had duidelijker mogen zijn, Sony kan bepaalde uitgevers kopen, maar niet op het niveau van Microsoft, voor dat hebben ze geen geld voor.

Natuurlijk kan Sony paar indie studios opslokken, volgens mij doen ze dat ook. En Bungie was dan 1 van hun grotere. Maar zoals ik al eerder zei, ze kunnen niet op het niveau van Microsoft geld strooien.
Dat is niet waar. Dan zou Microsoft er geen moeite mee hebben om cod af te stoten. En zenimax is geen aankoop voor de mobile markt.
Microsoft heeft 2 keer aangegeven dat ze Nintendo en Sony niet als rivalen zien. Google die staat zeker op de radar van Microsoft.

Of Zenimax een grote aanwinst is voor Microsoft's mobile gaming strategie? Dat weten we nog niet. Microsoft's aanval op Google Play Store is nog niet echt begonnen.

We zullen over 5 jaar wel zien wanneer EU, India en andere regulators Google en Apple hebben geforceerd om 3rd party appstores toe te laten op Android en iOS. Die dag komt steeds dichterbij. Wanneer dat gebeurt zal Gamepass echt multi-platform worden. De mobile gaming industrie is veel groter dan console industrie.

Microsoft gaat echt niet 80 miljard investeren alleen maar om met Sony to concurreren. Dat is toch te gek voor woorden. Microsoft had net zo goed Sony kunnen kopen.
Verwijderd @Qws16 maart 2023 07:42
Natuurlijk kan Sony paar indie studios opslokken, volgens mij doen ze dat ook. En Bungie was dan 1 van hun grotere. Maar zoals ik al eerder zei, ze kunnen niet op het niveau van Microsoft geld strooien.
Nu doe je wel erg denegrerend. Indie studios? Sony heeft nog nooit een indie studio gekocht.
Microsoft heeft 2 keer aangegeven dat ze Nintendo en Sony niet als rivalen zien. Google die staat zeker op de radar van Microsoft.
Dat hebben ze aangegeven toen stadia nog bestond.... Tuurlijk is Sony wel hun grote rivaal. In elke presentatie die ze richting de CMA en FTC hebben gepresenteerd doet Microsoft alsof ze enorm de underdog zijn. Het gaat constant over Sony bij Microsoft.

Als Sony geen rivaal is, waarom houden ze Bethesda games weg van PlayStation?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:56]

gerrit-jan83 @Verwijderd16 maart 2023 08:47
Omdat ze het geld niet hebben om. Uitgevers te kopen zo simpel is het. En als je denkt dat ze het wel kunnen besef even dat heel Sony maar 5 miljard heeft om te investeren nog dit jaar dat is heel Sony dus is er nog minder voor ps gedeelte.
Verwijderd @gerrit-jan8316 maart 2023 09:29
Ze hadden prima Bethesda kunnen kopen voor 7,5 miljard. Sony had 15 miljard beschikbaar voor overnames. Dit jaar hebben ze nog 5 miljard beschikbaar. Volgend jaar wordt er weer bepaald hoeveel budget ze voor de aankomende 4 jaar beschikbaar stellen voor overnames.
gerrit-jan83 @Verwijderd16 maart 2023 10:42
14 miljard ja voor heel Sony niet ps. Dus dat geld word verdeeld over alle divisies van sony zoals music, films, tv, verzekeringen, ps en ga zo maar door. Die 5 miljard word ook verdeeld over heel Sony en niet alleen ps dus nee ze kunnen zenimax niet kopen.
Verwijderd @gerrit-jan8316 maart 2023 16:27
Dan ga je er vanuit dat ze maar een klein percentage krijgen. Voor Sony is Playstation belangrijk dus die krijgen genoeg budget hoor. Ze hebben ook Bungie voor 3,7 miljard gekocht. Dus ja ze kunnen dat zeker wel kopen, alleen dat past niet in hun strategie.
gerrit-jan83 @Verwijderd16 maart 2023 16:40
Ik zeg niks over klein percentage, en ik weet ook dat ps belangrijk is voor sony. Maar 14 of 15 miljard voor heel Sony is niet veel en dat word dan wel verdeeld over de vele takken die Sony heeft en ik denk dat ps best het meeste daarvan krijgt. Maar hoeveel hebben ze laast uitgeven 5 a 7miljard misschien voor alle studios bij elkaar die ze kochten in de afgelopen jaren.
Verwijderd @gerrit-jan8316 maart 2023 16:55
Dan alsnog blijft toch nog steeds de conclusie dat ze gewoon een uitgever als Zenimax zouden kunnen kopen? Als ze voor de volgende paar jaar het besluit nemen om geen losse studios te kopen, maar een uitgever van 7,5 miljard. Dan kunnen ze dat dus gewoon betalen.
gerrit-jan83 @Verwijderd16 maart 2023 17:13
Alleen er is geen uitgever die nog maar 7.5 miljard waard is. Welke gaan ze kopen en nogmaals dat kunnen ze niet want er is voor heel Sony nu nog maar 5 miljard over en wat daar volgend jaar bij komt is ook weer verdeeld over heel sony.. Dus nee ze kunnen geen uitgevers kopen daarom kopen ze losse studios met veel potentie. Kijk een overname als crunchyroll hoort er ook bij niet alleen voor ps is dat geld.
Verwijderd @gerrit-jan8316 maart 2023 17:20
Gast, je verdraait steeds de waarheid zodat het in je straatje past. Nu is er ineens geen uitgever die 7,5 miljard waard is. Dat is toch de gehele stelling niet? Net zoals dat er nog maar 5 miljard over is. Volgend jaar gaan ze weer voor de aankomende 4 jaar bepalen wat ze aan acquisities gaan uitgeven. Dus ja ze kunnen het prima betalen. maar fijne avond. Beetje klaar met deze zinloze discussie
gerrit-jan83 @Verwijderd16 maart 2023 17:34
Voor de aankomende 4 jaar ja, dan kunnen ze dat niet in 1 x uitgeven aan een uitgever. Stel Sony zet 20 miljard voor overnames voor 4 a 5 jaar denk je nou echt dat ps dat in 1 x mag uitgeven, nee dat mogen ze niet. En praat me eigen straatje schoon welke uitgever is nog 7 miljard waard geen 1 meer. Noem maar op welke uitgever Sony kan kopen onder de 10 miljard die is er niet. Ik zie ze graag een uitgever kopen maar gaat niet gebeuren.
Verwijderd @gerrit-jan8316 maart 2023 17:39
Fijne avond!
Freakiebeakie @koekroeck15 maart 2023 17:18
Ik denk persoonlijk dat het wel mee valt, Je kan even google en als ik het me goed herinner is 40% van de cod spelers een speler met de playstation console. Van zijn lang zal ze leven zal Microsoft die 40% niet zomaar ik de kou laten staan. Ten eerste is het niet goed voor het imago en ten tweede verdienen ze bakken geld aan die lui. Ik zelf heb een pc en playstation, bewust nooit een xbox genomen want veel van die games komen vrij vlot op pc dus is die xbox voor mij overbodig. Playstation heb ik puur voor de playstation exclusives want die vind ik altijd heel goed. Hoe het verder loopt met die hele deal maakt mij verder niet uit. Of Sony en Microsoft het nu leuk vinden of niet ze verdienen aan elkaar dus zullen toch op de een of andere manier samen moeten werken.
koekroeck @Freakiebeakie15 maart 2023 18:38
Je kan u de vraag stellen of Microsoft die 40 procent op dit moment wel wilt. Misschien redeneren ze wel dat een groot deel van die 40 procent (ik gok dat 100 procent daarvan zal klagen) na jaren wel overstag zal gaan en toch een xbox koopt. Dan is de missie op lange termijn geslaagd. En microsoft heeft zodanig veel vermogen dat ze zich die eerste zwakke jaren wel kan permitteren.
Freakiebeakie @koekroeck17 maart 2023 00:18
dat kan je wel vergeten dat veel van die spelers een xbox kopen voor cod
vergeet niet dat je het ook gewoon op de pc kan spelen en die hebben veel mensen ook gewoon
koekroeck @Freakiebeakie17 maart 2023 10:04
Infeite interesseert het Microsoft zelfs niet waar je het speelt. Als ze u kunnen verleiden om in het gamepass-verhaal te stappen, zijn ze in hun opzet geslaagd.
Freakiebeakie @koekroeck17 maart 2023 11:23
Ja die abonnementen verdienen ze bakken geld mee.
Dutch_CroniC @koekroeck16 maart 2023 08:44
Dit is inderdaad niet best voor Sony, maar ook ontiegelijk smerig van MS.
Eerst maandenlang claimen dat ze COD niet op de GamePass zullen zetten, en dat Sony zich niet zo moet aanstellen, maar eigenlijk doen ze dit gewoon wel, maar dan naar een ander platform.

En ik snap de beredenering van MS ook niet, door te zeggen dat ze de zorgen van oneerlijke concurentie willen wegnemen door meer van dit soort deals te sluiten..
Retrospect @koekroeck15 maart 2023 16:14
Doordat PlayStation weigert een deal te maken zullen ze straks denk ik zonder Call of Duty en al die andere Activision-Blizzard games komen te zitten. Indien de overname doorgaat natuurlijk, maar die kans is vrij groot.
Loller1
@Retrospect15 maart 2023 16:23
Denk niet dat het zo'n vaart zou lopen. Microsoft gaat die deal sowieso aan Sony blijven aanbieden.

Al zal ik niet ontkennen dat het een geweldig voorbeeld van "fuck around, find out" zou zijn als Microsoft dan zegt "wel nee, jullie hebben je kans gehad". Zou gewoon geweldig grappig zijn. Of dat ze gewoon teruggaan naar hun originele voorstel toen dit hele circus begon.
Palindrome @Loller115 maart 2023 16:35
Dat is alleen geweldig als je bedrijven als Microsoft en Sony als hooligan fan benaderd. Juigen als je kamp het andere kamp benadeeld etc.
Palindrome @Loller115 maart 2023 18:53
Wat vind je er grappig aan dan ?
MeatpuppeT 15 maart 2023 15:57
Waarschijnlijk snap ik het niet. Maar het gevoel is dat er nauwelijks/geen concurrentie meer zal zijn voor Microsoft en om dit tegen te gaan heeft Microsoft deals afgesloten voor hun games met kleinere partijen.
Welke zorg wordt nu weggenomen? Ik dacht dat het ging om de zorg van het creëren en aanbieden van games. Ik zie niet hoe deze zorg word weggenomen? Die is er alleen als er een overeenkomst is en deze overeenkomst kan Microsoft naar eigen hand zetten waardoor de zorgen nog steeds blijven?

Ik ben confuzeld
loki504 @MeatpuppeT15 maart 2023 16:14
Het is niet zo zeer dat er geen concurrentie meer zal zijn. Maar meer dat Microsoft mensen dadelijk verplicht om specifieke hun dure hard/software te kopen.(Xbox en Windows) Dat nemen ze massaal weg omdat je op deze manier op bijna elke apparaat met een scherm kan spelen. En daarmee gooien ze het grootste bezwaar van Sony direct het raam uit.
VonDudenstein @loki50415 maart 2023 21:02
Nee helemaal niet. Het is een 'timed' deal. Eindig dus. Als je er even 10 seconden over nadenkt dan snap je ook wel dat die vrijwel niks waard is op de lange termijn.
MSFT is bereid miljarden schade te pakken als investering in de toekomst. Om straks te kunnen zeggen dat ze DE leader in gaming zijn. Dit is gewoon een nu of nooit all-in approach.

Ik heb nog weinig met ActiBlizz, maar dit soort praktijken in gaming zijn gewoon totaal onwenselijk. AB, EA en andere misselijke publishers zijn al groot, gretig en ziek genoeg.

En dankzij dit MSFT gezeik gaat Tencent nu ook op overnamepad... alsof we dat nodig hadden.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 09:56]

loki504 @VonDudenstein16 maart 2023 06:51
Dat er een eind datum aan zit is logisch. Of ze verlengt worden of niet weet niemand.(tenzij je uit de toekomst komt maar vertel dan even waar ik mijn spaargeld in moet investeren 😁).
VonDudenstein @loki50416 maart 2023 11:09
Daar is voor de gamers zelf helemaal niks logisch of wenselijk aan. Dat is gewoon tof voor fanboys, die het helemaal niet om de games zel gaat, maar gewoon het gevecht. En ze willen Sony zien verliezen.

Bij veel games is het in gamers best interest dat ze juist multiplat blijven. Neem Street Fighter 5. Waardeloos dat deze PS exclusive werd. Dus ik ben erg blij dat Street Fighter 6 weer multi is. Liefst zelfs op een volgende Switch ook. Laat die community zo groot mogelijk worden.

En contractueel kun je gewooon opnemen dat alles ActiBlizz multi moet blijven, zonder einddatum. Klaar. We weten allemaal waarom dat niet het geval is en die drijfveer maakt deze deal gewoon totaal onwenselijk. En dat is ook vooral vanwege de omvang. Als dit om een enkele studio zou gaan die max een paar miljard zou kosten, fine.

En het is ook absoluut niet alsof MSFT geen werk aan de winkel heeft. Laat ze hun tijd, geld en energie steken in het stroomlijnen van hun huidige studio portfolio, want dit is al het grootste van alles in de industrie. Er is een ongezonde obsessie voor 'growth' en 'leadership', waarvan het maar de vraag is wat dit op de lange termijn doet.

Nu denkt iedereen maar 1 ding. Alles in in Game pass = goedkoop = goed.
loki504 @VonDudenstein16 maart 2023 14:46
Vanuit bedrijfs oogpunt is een datum niet vreemd.
Geen 1 studio zal een contract teken om hun huidige games en toekomstige games oneindig lang op een streamingdienst te houden. Dat het wenselijk is voor gamers begrijp ik ook. Maar ook MSFT is nog altijd voor zichzelf. Net zoals Sony en elk ander redelijk groot en daar boven bedrijf.

En Tencent is aan het overnemen niet omdat ze bang zijn voor MSFT. Maar omdat ze uit meer handel met het westen willen doen en minder met China. Omdat ze het niet eens zijn met de daar geldende wetten.

En ook verplicht multiplatform blijven is niet wenselijk. Wat als PlayStation ineens een gedrocht van een console neer zet. Moeten ze dan verplicht alsnog blijven uitbrengen omdat er 20/30/40/50/500 jaar geleden een overnamen is geweest?
MeatpuppeT @loki50415 maart 2023 17:08
Oke, dat klinkt wel wat logischer. Maar dan nog steeds vind ik het niet goed genoeg om het zo even kort door de bocht te zeggen. Maar ik denk ook dat ik in het algemeen niet goed genoeg weet/begrijp om hier meer over kwijt te kunnen
Retrospect @MeatpuppeT15 maart 2023 16:11
Ik zou Nintendo niet bepaald als kleinere partij willen wegzetten.
kneusteun 15 maart 2023 15:57
Lol op die site kan je gewoon zonder inlog of iets nu al games starten.
Net even stukje overcooked gespeeld....
Dutchzilla 15 maart 2023 18:31
Beetje vreemd dat ze al deals kunnen sluiten, de overname moet nog goed of afgekeurd worden. Iets zegt mij dat er achter de schermen al een akkoord is. Zo corrupt is het systeem wel namelijk.
lilmonkey @Dutchzilla15 maart 2023 23:53
De deals zijn op voorwaarde dat de overname doorgaat. Staat nota bene in het artikel…
Linksquest Moderator Spielerij
15 maart 2023 19:28
Het is mooi dat op deze manier meer mensen leuke games kunnen spelen zonder dikke hardware te moeten hebben, maar ook dat er mee keus is in diensten op deze manier, nu nog wel maar voor 10 jaar als de deals door gaan, maar een begin is er.

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