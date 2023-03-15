Microsoft sluit cloudgamingovereenkomst af met Ubitus voor Activision-pc-games

Microsoft heeft zijn tweede cloudgamingovereenkomst voor Activision Blizzard-pc-games van deze week aangekondigd. Deze keer is het een tienjarige deal met Ubitus. Met de cloudgamingdeals hoopt Microsoft toezichthouders te overtuigen zijn overname van Activision goed te keuren.

Met de overeenkomst mag Ubitus tien jaar lang Xbox- en Activision Blizzard-pc-games streamen. Deze overeenkomst is wel afhankelijk van de overname van Activision Blizzard. Ubitus zegt met de overname een library van ruim duizend titels te hebben, inclusief games van andere ontwikkelaars. Microsoft zegt zo weer meer keuze te geven aan gamers.

Er is nog niet veel duidelijk over de overname, maar doordat Ubitus het over zijn eigen library heeft, lijkt het erop dat de games beschikbaar komen via zijn cloudgamingdienst GameNow. Deze dienst werkt via de browser en laat gamers zo spellen spelen. Ubitus biedt daarnaast whitelabeldiensten aan, zo zijn Kingdom Hearts-games, Marvel's Guardians of the Galaxy en The Forgotten City op de Switch te spelen via Ubitus' techniek.

Microsofts president Brad Smith gaf in een interview met The Wall Street Journal al aan meer van dit soort deals te willen sluiten. Toezichthouders zoals de Britse CMA zeggen namelijk dat Microsofts overname van Activision Blizzard slecht is voor de gamingindustrie, onder meer doordat het voor minder concurrentie op de gamestreamingmarkt zou zorgen. Door het afsluiten van deals met meerdere grote en kleinere partijen, hoopt Microsoft deze zorgen weg te nemen. Daarom sloot het eerder deze week een overeenkomst af met Boosteroid om pc-games naar deze dienst te brengen.