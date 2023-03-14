Microsoft wil Activision-pc-games naar Boosteroid-streamingdienst brengen

Microsoft heeft een overeenkomst gesloten om Xbox-pc-games naar het Boosteroid-cloudgamingplatform te brengen. Het bedrijf uit Redmond wil ook Activision-titels als Call of Duty naar de dienst brengen, maar dan moet Activision-overname eerst groen licht krijgen.

Microsoft heeft een tienjarige overeenkomst gesloten met het Oekraïense ontwikkelteam van Boosteroid, op grond waarvan Xbox-pc-games naar het platform komen. Boosteroid is onlangs de mijlpaal van 4 miljoen wereldwijde gebruikers voorbijgestreefd en is volgens Microsoft 'de grootste onafhankelijke cloudgamingprovider in de wereld'. De overeenkomst met Boosteroid lijkt sterk op een eerdere deal die Microsoft sloot met Nvidia om Xbox-pc-games beschikbaar te maken voor de GeForce NOW-streamingdienst.

In de aankondiging zegt Microsoft dat de overeenkomst met Boosteroid en andere recente samenwerkingen betekenen dat populaire franchises zoals Call of Duty meer dan 150 miljoen additionele spelers zullen bereiken en dat games van Xbox Game Studios, Bethesda en Activision Blizzard speelbaar zullen zijn op meerdere cloudgamingdiensten en via meerdere abonnementen.

Met de aankondiging probeert Microsoft zijn argumenten om de overname van Activision Blizzard te laten goedkeuren verder te bestendigen. Eén van de kritiekpunten kwam onder meer van een Britse toezichthouder die eerder aangaf dat de overname betekent dat Microsoft nog sterker wordt in cloudgaming, waarmee de concurrentie in deze groeiende sector zou worden geschaad. Via deals zoals die met Boosteroid probeert Microsoft waarschijnlijk dit soort argumenten de wind uit te zeilen te nemen.

Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar. Dat zou de grootste overname in de gamesector tot nu toe zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan. Onder meer de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch, omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. Ook de Europese Commissie is kritisch en de Britse toezichthouder stelt zelfs dat de overname gamers kan schaden. Onlangs reageerde Activision-ceo Bobby Kotick verbolgen op de kritiek van de Britse toezichthouder. Hij vindt dat het Verenigd Koninkrijk economische kansen laat liggen door tegen te stemmen en vindt dat de waakhond te veel meegaat met de lijn van de Amerikaanse FTC.