Microsoft wil Activision-pc-games naar Boosteroid-streamingdienst brengen

Microsoft heeft een overeenkomst gesloten om Xbox-pc-games naar het Boosteroid-cloudgamingplatform te brengen. Het bedrijf uit Redmond wil ook Activision-titels als Call of Duty naar de dienst brengen, maar dan moet Activision-overname eerst groen licht krijgen.

Microsoft heeft een tienjarige overeenkomst gesloten met het Oekraïense ontwikkelteam van Boosteroid, op grond waarvan Xbox-pc-games naar het platform komen. Boosteroid is onlangs de mijlpaal van 4 miljoen wereldwijde gebruikers voorbijgestreefd en is volgens Microsoft 'de grootste onafhankelijke cloudgamingprovider in de wereld'. De overeenkomst met Boosteroid lijkt sterk op een eerdere deal die Microsoft sloot met Nvidia om Xbox-pc-games beschikbaar te maken voor de GeForce NOW-streamingdienst.

In de aankondiging zegt Microsoft dat de overeenkomst met Boosteroid en andere recente samenwerkingen betekenen dat populaire franchises zoals Call of Duty meer dan 150 miljoen additionele spelers zullen bereiken en dat games van Xbox Game Studios, Bethesda en Activision Blizzard speelbaar zullen zijn op meerdere cloudgamingdiensten en via meerdere abonnementen.

Met de aankondiging probeert Microsoft zijn argumenten om de overname van Activision Blizzard te laten goedkeuren verder te bestendigen. Eén van de kritiekpunten kwam onder meer van een Britse toezichthouder die eerder aangaf dat de overname betekent dat Microsoft nog sterker wordt in cloudgaming, waarmee de concurrentie in deze groeiende sector zou worden geschaad. Via deals zoals die met Boosteroid probeert Microsoft waarschijnlijk dit soort argumenten de wind uit te zeilen te nemen.

Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar. Dat zou de grootste overname in de gamesector tot nu toe zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan. Onder meer de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch, omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. Ook de Europese Commissie is kritisch en de Britse toezichthouder stelt zelfs dat de overname gamers kan schaden. Onlangs reageerde Activision-ceo Bobby Kotick verbolgen op de kritiek van de Britse toezichthouder. Hij vindt dat het Verenigd Koninkrijk economische kansen laat liggen door tegen te stemmen en vindt dat de waakhond te veel meegaat met de lijn van de Amerikaanse FTC.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 20:01 64

14-03-2023 • 20:01

64

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Reacties (64)

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crazyboy01 14 maart 2023 20:18
Ik heb zo'n beetje alle cloudgaming diensten geprobeerd, van groot tot klein, en Boosteroid was lang mijn favoriet. Werkte gewoon het meest soepel en gewoon vanuit de browser, voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Helaas is de prijs inmiddels verdubbeld(!), dus toen ben ik ermee gekapt. Maar als de prijs je niet stoort is het zeker een aanrader. Leuk om de dienst nu éíndelijk eens in een artikel voorbij te zien komen. En ook goed om te zien dat ze dit soort 'deals' weten te scoren wat de reden erachter ook is, want ik weet via contact ook dat ze veel titels wel wilden aanbieden maar dat het gewoon niet mogelijk was.
SHiNeye @crazyboy0114 maart 2023 20:21
7,50 per maand zie ik? Weet bijna zeker dat de gemiddelde game pc meer stroom kost dan 7,50 per maand.
crazyboy01 @SHiNeye14 maart 2023 20:27
Klopt, in 'mijn tijd' was dat ca. 4 euro per maand, wat gewoon een iets lagere drempel was om het abbo uit gemak door te laten lopen, ookal game ik niet iedere maand evenveel. Uiteraard nog altijd goedkoper vergeleken met de aanschaf en verbruik van een gamepc, zal er vast ook weer eens gebruik van maken.

Prijs is overigens wel 9,89. Die 7,49 is als je in één keer 89,89 aftikt voor een heel jaar.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 00:05]

Finraziel
@SHiNeye14 maart 2023 21:01
Dat hangt er natuurlijk van af hoeveel je gamet... maar uitgaand van het plafondtarief van €0,40 is dat 18,75 KWh. Mijn PC met een RTX 3070 en een 5800X3D trekt zo'n 250 watt uit de muur. Dan zou je meer dan 2,5 uur per dag gemiddeld moeten gamen. Ok, dat halen veel mensen wel, maar ik heb zo'n idee dat de typische cloud gaming klant gemiddeld wat minder speelt (want die echte addicts die dagelijks uren gamen willen vaak toch lokale hardware lijkt me, ik wel in ieder geval).
Overigens betaalt een bedrijf geen 40 cent per KWh, maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk wel veel meer kosten dan alleen stroom. Ben het verder ook wel eens met je vermoedelijke onderliggende punt, dat het absoluut niet duur is.
zufzuf @crazyboy0114 maart 2023 21:29
Ik heb xbox live gekocht voor 3 jaar. Circa 35 euro per jaar. Dus totaal kostte mij dat 105 euro. Upgrade gedaan naar game pass ultimate voor een euro. Deel 105 euro door 36 en je betaalt 2,90 voor xbox cloud gaming per maand 8)7
loki504
@zufzuf14 maart 2023 21:47
Ik heb ongeveer 50 non stackable GPU keys gekocht voor 50 euro cent per key(nu rond de 2 euro). Moet alleen elke maand mijn PayPal activeren en weer deactiveren. Cloud gaming voor 50 cent per maand aankomende 4 jaar😁
crazyboy01 @zufzuf14 maart 2023 22:21
Dat is zeker een goede prijs, maar is dat niet heel iets anders? Dat zijn toch voornamelijk Xbox titels niet speelbaar met toetsenbord/muis dacht ik? Ookal is een Xbox zelf niet nodig... Of is dat inmiddels veranderd? Was altijd meer vergelijkbaar met bv Stadia en PSNow (eerst ook maar 5 euro per maand maar nu verplicht combiabbo van dubbel de prijs).

Boosteroid is één van de vele services waar je in een soort Netflixachtige omgeving een game aanklikt, waarna er een tabblad of venster met een Windows omgeving opent waar je inlogt met je Steam/Epic/Battle.net etc en vervolgens start de game op op de servers. Dat is toch net een verschil als je daar al een hele collectie hebt.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 00:05]

zufzuf @crazyboy0116 maart 2023 06:06
Je hebt keuze uit meer dan 500+ games, waarvan 250+ direct speelbaar via cloud gaming zonder dus iets te installeren. De prijs is zo laag omdat je bijvoorbeeld xbox live koopt van Turkije.
Thom2289 14 maart 2023 20:05
Voor COD werkt dat toch niet lekker als je een een latency van 200+ ms hebt?
Seth_Chaos @Thom228914 maart 2023 20:13
Er zijn zat COD spelers met zo'n hoge latency. Bovendien heeft 3/4 aim-assist. Dus veel impact zal het niet hebben.
SHiNeye @Thom228914 maart 2023 20:08
Enig idee hoeveel latency een lokale PC heeft? Want 200ms is echt niet het einde van de wereld.
Blokker_1999
@SHiNeye14 maart 2023 20:15
De PC? Dat gaat in het beste geval microseconden zijn. Van je PC naar je scherm dat gaat enkele miliseconden zijn. 200ms is veel. Vraag dat maar aan de mensen die in de goede oude dial-up tijd nog multiplayer games over het internet gespeeld hebben.
SHiNeye @Blokker_199914 maart 2023 20:19
Vanuit Nvidia zelf geven ze voor een PC aan dat je rond de 100ms zit op 60hz, en rond de 50ms als je echt alles geoptimaliseerd hebt met 60hz.

Iemand die oke is met gamestreaming heeft nooit een PC ervaren die compleet geoptimaliseerd is, laat staan meer dan 60hz.
Earth_Apple @SHiNeye15 maart 2023 07:54
Hoe kom je daarbij, volgens Nvidia zit je op 60hz rond de 22ms, 50ms in het slechtste geval.

On-topic: Ik heb google Stadia en Microsoft zijn huidige streaming service beide geprobeerd, en de latency is mij beide te hoog met gigabit glasvezel, en de kwaliteit is ook redelijk bagger. Ik zie weinig toekomst in game streaming.
SHiNeye @Earth_Apple16 maart 2023 09:44
Die 22ms is al met alle reflex features aan. Dat is dus niet wat de gemiddelde gamer zal ervaren.
Caelorum @Blokker_199914 maart 2023 20:22
Het is minder een probleem als iedereen het heeft. Toen counter strike nog een mod was, was het ook prima te spelen. Unreal Tournament idem. Zelfs iets als Tribes was nog best te doen.
dasiro @Caelorum14 maart 2023 22:51
als je zulke diensten "cross-platform" gebruikt dan zit er zowel up als down extra latency tussen jou en de cloudprovider die daarna pas naar de gameservers worden gestuurd ipv rechtstreeks van je console/pc/handheld/whatever naar de gameservers.
crazyboy01 @Blokker_199914 maart 2023 20:21
De doorsnee cloudstreamer is echt niet zo bezig met ms en ook geen die-hard gamer. Het enige waar die zich aan zal storing zijn echte haperingen, die wil je niet. Wat theoretische vertraging is iets voor de doelgroep die een eigen gamepc heeft staan (uiteraard met een enkele uitzondering, maar toch).
Patrick22221 @SHiNeye14 maart 2023 20:21
200ms is echt rete veel xD
SHiNeye @Patrick2222114 maart 2023 20:22
Hoeveel ms vind jij dan normaal?
ZTM @SHiNeye14 maart 2023 21:18
Zo laag mogelijk helemaal met snelle online shooters. 200 is echt veel te veel en dat ga je merken, ook als je niet veel gamet.
Patrick22221 @SHiNeye14 maart 2023 20:36
Normaal is hedendaags voor een pc gamers rond de 20ms

Ik heb wel een wat hoge latency gehad ondat er op de achtergrond een game werd geupdate waar ik niks van wist.

Zou je vertellen, word je niet vrolijk van, eerst denk je nog ligt aan de server tot je je taakbeheer open zet xD

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:05]

SHiNeye @Patrick2222114 maart 2023 21:58
Jij hebt het over je internetverbinding? Dat is niet de latency waar we het over hebben namelijk..
Patrick22221 @SHiNeye14 maart 2023 22:46
Daar heeft het wel invloed op
hottestbrain @Patrick2222115 maart 2023 00:25
Ik race met ruim 400 kmh in trackmania 2020 via wifi op geforce now. Er is meer van invloed dan alleen je ping...
Patrick22221 @hottestbrain15 maart 2023 16:45
Ik denk niet dat jij het helemaal begrijpt.
Lees aub alles even over

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:05]

hottestbrain @Patrick2222115 maart 2023 18:04
Dat is niet hoe een discussie werkt. Het is gangbaar dat men uitlegt wat men denkt dat verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik kan immers niet uw gedachten lezen.
chimnino @SHiNeye14 maart 2023 21:28
LOL! Het is lang geleden dat ik op de pc online tegen elkaar speelde, maar 200ms is echt dodelijk! Bij Wolfenstein ET of UT2004 zat ik gemiddels rond de 60-70 denk ik. Dan speelde je wereldwijd met mensen uit zowel EU als USA. Bij het dubbele zit je gewoon mis te schieten, want de vijand is niet meer waar jij hem nog ziet

[Reactie gewijzigd door chimnino op 23 juli 2024 00:05]

SHiNeye @chimnino14 maart 2023 21:59
Niet de latency waar we hier over praten, en heeft ook niets te maken met de 200ms via gamestreaming.
singingbird @SHiNeye14 maart 2023 22:13
Wat versta jij onder latency dan? Ik ben geen gamer, maar latency is voor mij de vertraging tussen jouw actie (met de muis en/of toetsenbord) en wanneer je dit terugziet op het scherm. Bij streaming is dit tijdsverschil groter dan wanneer je lokaal speelt.
Hetzelfde geldt dan toch ook voor multiplayer mode? Je tegenstander staat op punt A en je richt en schiet, maar door de latency staat je tegenstander inmiddels op punt B en schiet je mis. De latency van de render farm naar de game server zal het zo laag zijn als thuis, maar daar bovenop komt dat nog de latency van het streamen.

Zie ik dit nou verkeerd? Ik zie je al een paar keer reageren, waardoor ik het nu niet meer zeker weet.
SHiNeye @singingbird14 maart 2023 22:16
De latency die je in multiplayer games ziet is enkel de tijd die tussen jouw actie, server reactie en dan weer actie die jij ziet. Dit maakt verder geen deel uit van de totale latency, omdat het parallel loopt met het hele verhaaltje. Totale latency bestaat uit meerdere stukken, waaronder input latency, verwerking door de console/pc, latency naar het scherm toe en nog een paar dingen. Over het algemeen is die latency bij 60hz pc gaming zo rond de 100ms, en bij consoles met TV's is deze totale latency nog wel een slag langer.

De 200ms die gamestreaming over het algemeen is de totale latency, en niet alleen de multiplayer ping.
Sissors @SHiNeye14 maart 2023 22:58
Maar het is een veel ergere latency dan multiplayer ping, het is meer je muis latency. En 200ms merk je echt wel heel makkelijk aan muis latency. Uiteraard kan je latency van je scherm er nog bij optellen.
chimnino @SHiNeye16 maart 2023 14:06
Latency is latency. Tijdverschil tussen actie en waarneembare respons. Of dat nu gaat om ping met multiplayer lokaal geïnstalleerd of streaming van een singleplayer gamer. 200ms is fucking veel te veel
SHiNeye @chimnino16 maart 2023 14:33
200ms ping is extreem veel ja, maar 200ms total system latency is echt niet zo extreem.
Nephalem82 @chimnino14 maart 2023 22:53
Dat noemen ze anticiperend spelen. Ik weet nog dat ik in mijn quake 2 tijd met 55k6 speelde en dan had ik altijd een ping van 350. Wel stabiel. Daar kan je met wat gewenning prima mee spelen, ik schoot de tegenstander vaak helemaal zoek.
chimnino @Nephalem8216 maart 2023 14:08
Hehe, ja het kan wel. Maar dan moet je niet te veel schakelen tussen MP en SP games. Dan ga je fout 😋
loki504
@Thom228914 maart 2023 21:44
Werkt prima hoor. Ga je er toernooien mee winnen? Kan je er lol in beleven? Ja dat zeker en vergeet SP niet. Dan is elke microseconden niet zo van belang.
Travelan @Thom228914 maart 2023 22:56
Een beetje glasvezel in Nederland heeft een latency van <6ms met gamestreaming.
Meiklokje 14 maart 2023 20:52
Wordt dit het 2de stadia, kan Microsoft gewoon die games gewoon zelf niet hosten en streamen met xbox game pass. Is deze versnippering nu echt nodig voor het zoveelste abonnement. Ik weet het niet jongens. :?
loki504
@Meiklokje14 maart 2023 21:52
Dit is een extra om hun gamen waar en bij wie je maar wilt moto kracht bij te zetten zodat toezichthouders geneigd zijn de overname goed te keuren. Uiteraard komt het ook gewoon op Xcloud. Dus ipv de videostreaming achterna te gaan willen zij juist voor de muziek streaming aanpak gaan. Bij elke dienst bijna al hun games.

Dus niet versnippering maar gewoon uitbreiding. Ik zou hier juist blij mee zijn.
Qws @Meiklokje14 maart 2023 21:46
Nee ... Boosteroid is net als GeForce Now en vele andere een "PC huur service". Je betaalt maandelijks en dan huur je een gaming PC om je Steam, Epic, Ubisoft, Gamepass games te spelen.

Stadia is iets heel anders. Dat was een cloud game store zonder abonnement streamen.
crazyboy01 @Meiklokje14 maart 2023 22:44
Dit bestond al eerder dan Stadia. Het concept is sowieso anders dan Stadia behalve dat het allebei onder cloud gaming valt, maar daarnaast is cloud gaming ook helemaal niets nieuws en was Stadia geen uitvinding. Het gebeurt al langer dan 10 jaar.
Wolfos
@Meiklokje14 maart 2023 23:18
Concurrentie noem je dat. Zeker wanneer dezelfde games op verschillende diensten beschikbaar zijn.
Qws 14 maart 2023 20:14
Jammer dat Stadia niet meer bestaat. Zou geweldig zijn als je Activision-Blizzard games kon spelen op Stadia...

Nu moeten we subscriptie nemen om te streamen 😫. Boosteroid, Geforce Now, NetBoom.. het is allemaal het zelfde met een andere logo.
loki504
@Qws14 maart 2023 21:48
GeForce now heeft een gratis tier.
Qws @loki50414 maart 2023 22:41
Dat noem je een trial.
loki504
@Qws15 maart 2023 06:22
Ik zou het zelf niet een trial noemen. Maar als jij gelukkig wordt om het een trial te noemen vind ik het helemaal mooi!😁
lukasgersamia @loki50415 maart 2023 09:19
Een uurtje spelen op matige hardware, waarvoor je misschien ook 20 minuten voor in een wachtrij moet is niet bepaald optimaal imo.
loki504
@lukasgersamia15 maart 2023 12:39
Het is ook niet optimaal. Maar het is ook niet bedoeld om optimaal te werken.
stftweaker 14 maart 2023 20:49
Net even snel gekeken, maar ze zijn niet echt royaal naar hun partners. En pas daar zie je de echte voorwaarde. Er zijn dus games die free te play zijn. Maar ook games die je dus zelf moet kopen en dan pas kan spelen. Hoe dit dan werkt of dit via je eigen steam account gaat of via hun account en dan naar steam dat weet ik nog niet. Maar als je hun Affiliate ben en iemand neemt een sub af. Dan krijg je 5 euro eenmalig... Ja niemand die zijn best gaat doen voor 5 piek hahaha.
crazyboy01 @stftweaker14 maart 2023 22:47
Wanneer je een game 'start', opent er een Windows omgeving waarop je moet inloggen op je Steam/Epic/Battle.net account etc. Zodra je dat hebt gedaan start de game op, mits je die game bezit op bijvoorbeeld Steam. Dus nee, ze geven geen gratis games weg, ze geven je een omgeving om de games op te spelen. Maar, anders dan bij bijvoorbeeld Stadia, bezit je die games wel gewoon op je eigen Steam account en is die aankoop onafhankelijk van Boosteroid.
SinergyX
14 maart 2023 21:04
Slim dat ze niet hun eigen PC dienst gaan doen, houd het gewoon bij de Xbox en dat werkt meer dan prima, laat een ander zich maar druk maken om de PC streaming.
storchaveli @SinergyX14 maart 2023 21:47
Microsoft doet toch al een pc streaming? Dmv xbox cloud gaming?

Of mis ik iets 🙈
SHiNeye @storchaveli14 maart 2023 22:22
Volgens mij stream je dan van een Xbox af, en niet vanaf een PC.
SinergyX
@storchaveli14 maart 2023 23:22
Dat zijn gewoon Xbox games vanaf een Xbox, dus games die al geoptimaliseerd zijn voor de hardware, lomp gezien geen omkijken naar :P
ZpAz 14 maart 2023 21:13
Zag Steam staan en dacht dat ik gewoon alles uit m'n Steam library kon spelen, maar volgens mij lijkt het maar om een selectie te gaan. Helaas. Het leek me anders wel interessant. (Heb nog een redelijk grote Steam Library, maar geen Windows PC meer).
crazyboy01 @ZpAz14 maart 2023 22:37
Dat is bij al deze diensten, mede omdat ze dus niet alle titels aan kúnnen bieden zonder dit soort deals. Het is niet dat ze er zomaar alles op mogen knallen, dat zou anders namelijk allang gebeurd zijn. Het zou ze veel opslagruimte kosten, maar het is verder geen opgave. Dus het is inderdaad een door hun beschikbaar gemaakte selectie.

Als je iets zoekt waar je álle titels uit je Steam library op kan spelen kun je beter kijken naar iets als wat Paperspace aanbiedt. Dan krijg je gewoon een Windows cloud computer voor jezelf die grafische apps en zware games met gemak draaien. Je hebt dan volledig vrij spel qua wat je installeert, of dat nou op Steam is of via alternatieve wegen verkregen games.

Nadeel is dat die oplossingen uiteraard tegen een hogere prijs komen. Bij Paperspace betaal je een relatief laag bedrag voor je opslag, maar daarnaast betaal je ook per uur dat je de machine gebruikt (sluit je hem netjes af nadat je hebt gespeeld, dan stopt de urenteller en betaal je verder enkel dus voor die opslag). Die prijzen per uur beginnen rond de 50 cent. Als je dus tientallen uren per maand gamed, niet heel interessant. Een keer een Call of Duty game uitspelen die nog niet op de andere diensten beschikbaar is kan nog wel leuk zijn.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 00:05]

Bulls 14 maart 2023 22:14
Zijn ze weer de huid aan het verkopen voor de beer geschoten is?
CamelKnight @Bulls15 maart 2023 14:00
That's one way of looking at it.
Ik zie aan de andere kant een bedrijf dat juist bezig is om meer mensen te bedienen van games die voorheen behouden waren aan een selecte(re) groep gamers. Waarom zou MS zich beperken tot Xbox of Windows als het op deze manier meer kan verkopen?
Hetzelfde idee schuilt achter hun aangeboden deal aan Sony en Nintendo. De enige reden dat Sony de deal niet wil is omdat ze tegen de overname zijn. Niet omdat ze bang zijn COD te verliezen.

Overigens zie ik nergens in het persartikel staan dat de deal valt of staat met de overname van Activision Blizzard. M.a.w. ook als de overname niet doorgaat worden Xbox games aangeboden op Boosteroid. Het is dus niet de hele huid die ze verkopen voor de beer geschoten is. Een klein deel van de beer moet nog van de huid geschraapt worden voor deze verkoopbaar wordt.
Bulls @CamelKnight16 maart 2023 10:54
Mooi dat ze Xbox bibliotheek aan deze dienst gaan koppelen, maar om Activision Blizzard titels te beloven is nog steeds vooruit lopen op de zaken. Dat ze dit constant in hun berichten melden begint wel op te vallen.

Mooi dat ze “miljoenen meer spelers willen bereiken” maar pronken met andermans veren zegt niet zoveel en ze kunnen wel vanalles beloven. Het is een politiek spelletje wat ze spelen.

Laten ze wat meer moeite steken in hun eigen franchises en zich daarmee op de kaart zetten.
theduke1989 14 maart 2023 22:46
Is het zo dat je dus gamepass betaald en nog eens hun service??
crazyboy01 @theduke198914 maart 2023 23:14
Dat hoeft niet, tenzij je ze allebei wilt afnemen. Je kunt het los van elkaar gebruiken, maar het komt niet samen voor één prijs.
loki504
@theduke198915 maart 2023 06:27
Nee je koopt je games gewoon op bv steam/batlle.net etc en een fee voor boosteroid. De games zijn van je "zelf" de streaming service betaal je per maand.

GamePass Ultimate/Xcloud is een Xbox streaming dienst. Boosteroid een PC streaming dienst.
Linksquest Moderator Spielerij
15 maart 2023 07:50
Nog niet eerder van Boosteroid gehoord, misschien een keer de kans geven voor erbij. Momenteel maak ik even helemaal geen gebruik meer van Cloud gaming, had Stadia Geforce Now en XCLoud. Stadia gebruikte ik ook op de TV. Nu is echter mijn telefoon 1,5 maand geleden gesneuveld en paste de Razer controller niet meer op mijn nieuwe telefoon, letterlijk 1 inch te groot.

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