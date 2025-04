Europese Commissie schuift deadline beslissing Activision-overname een maand op

De Europese Commissie heeft de deadline voor een besluit over de overname van Activision Blizzard door Microsoft opgeschoven. Die deadline was 25 april en is nu 22 mei geworden. Microsoft heeft in de tussentijd meerdere overeenkomsten gesloten om autoriteiten tevreden te stellen.

Reuters schrijft dat de Europese mededingingsautoriteit nu feedback gaat inwinnen van concurrenten en consumenten. Eerder meldde Reuters op basis van zijn bronnen dat het erop lijkt dat Microsoft Europese goedkeuring gaat krijgen voor de miljardenovername. Dat is een van de grotere struikelblokken voor de koop, die de grootste in de gamesindustrie kan worden.

De laatste tijd heeft Microsoft overeenkomsten gesloten met Nvidia, Boosteroid en Ubitus. Bij die eerste gaat het om toegang tot Call of Duty en andere titels op GeForce NOW en die tweede en derde zijn eveneens gamestreamingdiensten. Daarvoor is ook beloofd dat Nintendo Call of Duty gaat krijgen op de Switch. Sony zou ook een garantie op beschikbaarheid van CoD aangeboden hebben gekregen, maar zou daar niet op ingegaan zijn en blijft zich onverminderd kritisch tonen over de overname.