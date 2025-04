Arkane annuleerde PS5-versie van Redfall na Bethesda-overname door Microsoft

Ontwikkelaar Arkane werkte aan een PS5-versie van co-opgame Redfall, maar die werd abrupt geschrapt nadat moederbedrijf Bethesda werd overgenomen door Microsoft. Dat meldt Harvey Smith, creative director van de game, in een interview met IGN Frankrijk.

Smith vertelt aan IGN Frankrijk dat de PS5-versie van Redfall direct na de overname van Bethesda door Microsoft werd stopgezet. "We werden gekocht door Microsoft en het was een verandering met een hoofdletter V. Ze kwamen binnen en zeiden 'Geen PlayStation 5, we richten ons op Xbox, pc en Game Pass'." De creative director noemt de focus op Xbox en pc uiteindelijk een 'goede beslissing'. "Het helpt om Game Pass te ondersteunen en we hebben een platform minder te hebben om ons zorgen over te maken." Smith meldt niet hoever de PS5-versie in ontwikkeling was voordat deze werd geschrapt.

Redfall komt in mei uit, exclusief voor de pc en Xbox Series X en S. Eerdere games van Arkane waren multiplatform. De vorige game van Arkane, Deathloop, was bij release alleen beschikbaar voor de pc en PlayStation, hoewel de game inmiddels ook beschikbaar is voor Xbox-consoles. Het aanvankelijke bestaan van een PS5-versie van Redfall is echter niet eerder bevestigd; bij de aankondiging in 2021 sprak Arkane al direct over een exclusive voor pc's en Xbox Series-consoles. Microsoft nam Bethesda over in 2020.

Dit nieuws verschijnt nu Microsoft de uitgever Activision Blizzard wil overnemen. Markttoezichthouders in onder meer de VS, EU en het VK uitten zich eerder kritisch over die mogelijke overname, onder meer omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. Toezichthouders maken zich zorgen over de gevolgen voor de gamesector als Microsoft de Call of Duty-franchise uitsluit van andere platforms, waaronder PlayStation. Microsoft heeft ondertussen tienjarige overeenkomsten gesloten met verschillende platformhouders, waaronder Nintendo en Nvidia. Het bedrijf zegt Sony hetzelfde te hebben aangeboden, hoewel de twee partijen nog niet tot een akkoord zijn gekomen.