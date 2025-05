Gerucht: Redfall van Dishonored-maker Arkane komt begin mei 2023 uit

Redfall komt naar verluidt in de eerste week van mei 2023 uit. Dat melden bronnen van Windows Central, maar ook andere partijen. Daarnaast krijgt de game daarvoor mogelijk nog een earlyaccessperiode.

Voordat Windows Central erin dook, claimden Twitter-gebruiker Okami Games en ResetEra-gebruiker Klobrille al dat Redfall in de maand mei het levenslicht zou zien. De Windows-nieuwssite ging met die beweringen naar hun bronnen binnen Microsoft en zijn dochterbedrijven, die de beweringen bevestigen. De eventuele early access van de game wordt omschreven als soortgelijk aan Forza Horizon 5, die voor spelers met een preorder zo'n vijf dagen voor de release toegankelijk was.

Redfall is de aankomende fps-game van Arkane Studios, de makers van Deathloop, Dishonored en Prey. In tegenstelling tot die titels krijgt deze een coöperatieve multiplayermodus. Dat is nieuw voor de studio. Een competitieve multiplayer heeft Arkane al wel eerder gemaakt, in Deathloop en in Dark Messiah of Might and Magic.

De game speelt zich af in het plaatsje Redfall, Massachusetts. Vampieren zijn de stad binnengevallen en het is aan een team van maximaal vier spelers om deze invasie af te slaan. Daarbij zullen ze ook moeten strijden tegen menselijke aanhangers van de vampiers. De game moet net als eerdere titels een immersive sim worden, wat betekent dat er veel ruimte moet zijn om de verscheidene spelmechanica naar de hand van de speler te zetten. Een van de regisseurs van de game is Harvey Smith, die ook een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van Deus Ex.

Redfall komt uit voor de Xbox Series X en S en Windows. Zoals wel vaker het geval is met Microsofts firstpartygames, zal deze direct beschikbaar zijn via Game Pass.