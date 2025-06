Co-opgame Redfall van Dishonored-maker komt 2 mei uit voor Xbox en pc

Arkane Studios heeft tijdens de Xbox Developer_Direct-presentatie de releasedatum van Redfall bekendgemaakt. Deze co-opshooter voor maximaal vier spelers komt op 2 mei uit voor pc's en de Xbox Series X en S.

Arkane toont tijdens de Developer_Direct-livestream tien minuten aan nieuwe gameplaybeelden van Redfall. Zo laat de Dishonored-maker een verhaalmissie zien waarin spelers een lamp moeten verzamelen om zo een vuurtoren opnieuw op te kunnen starten. Daarbij worden onder meer details gedeeld over de soorten vampiers in de game, waaronder een 'shroud' die de omgeving in duisternis kan hullen.

De beelden tonen ook vampiernesten die volgens de ontwikkelaar iedere keer veranderen als ze betreden worden, en een zijmissie waarin spelers een brouwerij moeten bevrijden die is overgenomen door sekteleden die bewoners willen offeren aan de vampiers in het dorpje Redfall. Volgens Arkane kunnen spelers in de game verschillende speelstijlen kiezen, net als voorgaande titels Dishonored en Deathloop.

Arkane kondigde Redfall aan tijdens de E3 in 2021. In de game zijn spelers gestrand in het eilanddorp Redfall in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het dorp is aangevallen door vampiers, waarna die het eiland hebben afgesloten en al het zonlicht hebben geblokkeerd. De game krijgt vier personages, ieder met andere eigenschappen. De game kan daarmee gespeeld worden met maximaal vier spelers. Het is ook mogelijk om het spel alleen te spelen, bevestigde Arkane eerder al. De openwereldgame stond aanvankelijk op de planning voor de zomer van vorig jaar, maar werd eerder uitgesteld naar dit jaar.