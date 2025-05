Xbox Series-versie van shooter Redfall krijgt bij release alleen 30fps-modus

Openwereldshooter Redfall krijgt bij release op Xbox Series-consoles alleen een 30fps-Quality-mode. 'Later' moet een 60fps-Performance-modus komen, al zegt ontwikkelaar Arkane niet wanneer deze modus moet verschijnen. De shooter komt ook naar Windows.

De kwaliteitsmodus zorgt op de Xbox Series X voor 4k-beelden en op de Series S voor 1440p-beelden, maakt de ontwikkelaar bekend op Twitter. Bij beide modussen komt de game niet verder dan 30fps. De meerderheid van de games die op Xbox Series- of PlayStation 5-consoles verschijnen, komen tegenwoordig met 60fps-modussen. Onder meer Gotham Knights, een game die in oktober vorig jaar verscheen, heeft alleen een 30fps-modus.

Redfall is een shooter die in singleplayer of in co-op met maximaal vier spelers tegelijk te spelen is. In de first-personshooter is de speler gestrand op het eilanddorp Redfall in de Amerikaanse staat Massachusetts. Dit eiland is aangevallen is aangevallen door vampiers, die de speler moet zien te verslaan. Het spel van uitgever Bethesda verschijnt op 2 mei voor Xbox Series-consoles en Windows.