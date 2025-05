Gotham Knights gaat tot 30 fps op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles

De actiegame Gotham Knights is op de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles met maximaal 30fps te spelen. De consoleversies van het spel krijgen dus geen verschillende modi waarmee de grafische kwaliteit kan worden aangepast.

Ontwikkelaar Fleur Marty van Warner Bros. Montréal schrijft op de officiële Discord-server van de game dat het niet mogelijk is om de framerate in de consoleversies hoger te krijgen dan 30fps. Dat komt volgens de ontwikkelaar door 'de features van het spel, zoals de volledige co-op en de grote spelwereld' Bij de pc-versie van Gotham Knights is het wel mogelijk een hogere framerate te krijgen. Die versie is met maximaal 60fps te spelen.

Gotham Knights komt op 21 oktober uit voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Het is een openworldgame die zich afspeelt in Gotham City. In het spel nemen Batgirl, Red Hood, Robin en Nightwing het op tegen bekende schurken uit het Batman-universum, waaronder Mr. Freeze. Ontwikkelaar Warner Bros. Montréal heeft eerder gewerkt aan Batman Arkham: Origins, dat in oktober 2013 uitkwam. Aanvankelijk zouden er ook PS4- en Xbox One-versies van Gotham Knights verschijnen, maar die zijn uiteindelijk geschrapt. Dit heeft Warner Bros. gedaan, omdat het spelers 'de best mogelijke ervaring' wil geven.