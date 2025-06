Denuvo-verwijdering Gotham Knights lijkt weer teruggedraaid te zijn

Thirdpersonactiegame Gotham Knights lijkt zijn Denuvo-kopieerbeveiliging teruggekregen te hebben. Op donderdag bleek die eruit gepatcht te zijn, wat het exe-bestand 327,1MiB kleiner maakte. In de loop van die dag werd hij door een update weer 315,6MiB groter.

Waarom Denuvo eruit is gehaald en er nu vermoedelijk weer in zit, is niet duidelijk. Ontwikkelaar WB Games Montréal deed er geen bekendmakingen over in de patchnotes, noch op een andere plek. Het nieuws bleek uit het verschijnen van drm-vrije exemplaren op bijvoorbeeld torrentsites na de update. Met deze nieuwe update lijkt die wijziging weer teruggedraaid te worden.

Denuvo wordt met enige regelmaat uit de games gehaald waar het in zit, maar dit gebeurt vaak enige tijd nadat er een crack voor is vrijgegeven. De afgelopen jaren kwam in het nieuws meermaals langs dat games hun Denuvo-drm verloren. Voor Gotham Knights was echter nog helemaal geen crack beschikbaar. Dat, gecombineerd met het vermeende terugdraaien van de verwijdering, doet het erop lijken dat WB Games Montréal een vergissing heeft gemaakt met de verwijdering.

Denuvo heeft geen heel goede reputatie. Dat komt voornamelijk door de prestatieproblemen die games die het gebruiken, kunnen vertonen. Dat werd in 2018 belicht in een serie benchmarks van YouTube-kanaal Overlord Gaming. Critici vinden het niet kunnen dat alleen betalende klanten last hebben van Denuvo.

Gotham Knights heeft ook te maken met tegenvallende prestaties, op zowel de pc als consoles. Uit de eerste tests van benchmarker CapFrameX blijkt echter dat die dit keer niet op het conto van Denuvo te schrijven zijn. "De game heeft nog steeds enorme problemen met frame pacing- en stotteren", schrijft het account, maar een wat hogere gemiddelde fps is wel duidelijk te zien.

Gotham Knights kwam op 21 oktober uit voor Windows, de PS5 en de Xbox Series X en S. Maker WB Games Montréal werkte eerder aan Batman: Arkham Origins en de Wii U-port van Batman: Arkham City.