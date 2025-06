EU beslist dat nieuwe auto's vanaf 2035 emissievrij moeten zijn

De Europese Unie heeft gestemd voor een voorstel waarbij nieuwe auto's vanaf 2035 geen uitstoot van CO₂ meer mogen hebben. Eerder waren de Commissie en het Parlement al voor en nu heeft ook de Raad ermee ingestemd.

Donderdagavond hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het plan om nieuwe personenauto's en kleine commerciële voertuigen vanaf 2035 geen CO₂ meer te laten uitstoten. Het betekent een reductie van deze uitstoot met 100 procent ten opzichte van de situatie in 2021. Dit plan moet formeel nog door het Parlement en de Raad worden goedgekeurd voordat het van kracht wordt, maar dat lijkt nu slechts een formaliteit.

Jan Huitema, de Nederlandse rapporteur namens het Europees Parlement en VVD-politicus, zegt over de nieuwe stap: "Met deze doelstellingen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Daarnaast worden het kopen en rijden van emissievrije auto's goedkoper voor de consument. Ik ben blij dat we vandaag een akkoord hebben bereikt met de Raad over een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 en een doelstelling van 100 procent voor 2035 hebben gesteund. Dit is van cruciaal belang om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en schoon rijden betaalbaarder te maken."

De Commissie zal vanaf eind 2025 de vinger aan de pols houden en met een rapport komen om de progressie op weg naar nul uitstoot te evalueren. Elke twee jaar daarna volgt weer zo'n rapport. Daarin zal de impact op consumenten en werkgelegenheid worden meegenomen, maar ook de betaalbaarheid van voertuigen zonder of met een heel lage uitstoot en informatie over de tweedehandsmarkt.