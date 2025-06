Aantal elektrische rijders in Nederland is in paar jaar tijd verviervoudigd

Het aantal mensen in Nederland dat zegt elektrisch te rijden is in een paar jaar tijd verviervoudigd, zegt I&O Research. Reed in 2020 nog 1 procent elektrisch, in het nieuwste onderzoek is dat gestegen naar 4 procent.

De reden voor zoveel mensen om elektrisch te gaan rijden, is volgens I&O duurzaamheid. "We durven te zeggen dat duurzamer denken hieraan ten grondslag ligt." Dat geldt niet voor alle ontwikkelingen. Dat Nederlanders gemiddeld sowieso verantwoordelijk zijn voor minder CO2-uitstoot, komt volgens het onderzoeksbureau mede door de coronapandemie en hogere energieprijzen. Zo rijden respondenten nu gemiddeld minder kilometers met de auto, vliegen mensen minder en douchen ze gemiddeld korter.

Ook zijn er nu meer respondenten in het onderzoek met zonnepanelen. Het aantal respondenten dat zegt zonnepanelen te hebben, is gestegen van 26 procent in 2020 naar 36 procent nu. Aan de andere kant is het aantal mensen met een airco ook stevig gestegen, van 11 procent in 2020 naar 19 procent nu. Ook is de animo voor zuinigheid als beslissende factor bij de aankoop van spullen verdwenen. Waar dat in 2020 voor 47 procent belangrijk was, zegt nu 43 procent van de respondenten het zuinigste apparaat te kiezen.

I&O deed het onderzoek in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Aan het onderzoek deden 2300 mensen van 18 jaar en ouder mee uit het panel van het onderzoeksbureau. Het onderzoek liep in september van dit jaar.