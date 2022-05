Na vijftien jaar werken in commerciële functies besloot Auke Hoekstra het roer om te gooien. Medio 2008 wilde hij zich storten op de energietransitie, vooral omdat hij zag dat de techniek er klaar voor was en de wereld beter kon maken. Hij was toen nog een roepende in de woestijn. Tegenwoordig werkt hij als onderzoeker voor de TU Eindhoven en kennen twitteraars hem van zijn vele debunks van discutabele publicaties over elektrische auto’s, waterstof en duurzame energie. In dit interview doet hij uit de doeken hoe duurzaam elektrische auto’s nu echt zijn, wat voor rol hij ziet voor waterstof en biofuels, en hoe steden er in de toekomst uit kunnen zien.

Allereerst, kun je iets vertellen over wat voor werk je doet bij de TU Eindhoven?