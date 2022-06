Toyota denkt per 2035 in West-Europa alleen nog emissievrije auto's te leveren

De Europese tak van Toyota verwacht per 2035 alleen nog maar emissievrije auto's te leveren in West-Europa. Dit jaartal is wel afhankelijk van de laad- en waterstofinfrastructuur. Het bedrijf verwacht dat de helft van alle verkochte auto's eind dit decennium emissievrij zal zijn.

De fabrikant ziet 2035 niet als een harde deadline waarbij het na die tijd definitief geen emissievrije auto's meer zal verkopen. In plaats daarvan spreekt Toyota vooralsnog alleen de verwachting uit dat het bedrijf dan in staat zal zijn om alleen nog maar emissievrije auto's te leveren. Of het bedrijf per 2035 daadwerkelijk alleen nog maar emissievrije auto's verkoopt, hangt volgens de fabrikant onder meer af van de infrastructuur. Zo moeten er genoeg laadmogelijkheden en waterstoftankstations zijn. Daarnaast moet er genoeg hernieuwbare energie zijn om alle auto's van de benodigde energie te kunnen voorzien, zegt Toyota

Tegen 2030 zal minimaal de helft van Toyota's nieuwverkoop uit emissievrije auto's bestaan, verwacht het bedrijf verder. De fabrikant denkt rond die tijd ook meer emissievrije auto's te kunnen leveren, mocht de vraag vanuit klanten hoger liggen dan die vijftig procent. Om dit te faciliteren, wil Toyota de komende jaren meer 'betaalbare en praktische' emissievrije auto's introduceren. Daarnaast wil de fabrikant extra investeren in het ontwikkelen van accu's.

Accu's

Zo is onlangs de commerciële productie gestart van Toyota's bipolaire NiMh-accu's. Deze accu's worden voornamelijk in hybrideauto's gebruikt, en gebruiken minder grondstoffen en zijn goedkoper dan reguliere NiMh-accu's terwijl ze dubbel zoveel energie kunnen leveren. Toyota wil 'vergelijkbare technieken' toepassen bij lithium-ionaccu's, om zo, samen met efficiëntere auto's, de kosten voor accu's te kunnen halveren zonder dat dit ten koste gaat van de actieradius. De fabrikant denkt dit in de tweede helft van dit decennium te kunnen bereiken.

Toyota gaat ook in op solidstate-accu's; deze worden waarschijnlijk eerst in hybrideauto's gebruikt. Pas later denkt Toyota deze voor volledig elektrische auto's te gebruiken, zonder een jaartal te noemen. Deze solidstate-accu's moeten meer actieradius bieden en kortere laadtijden.

Emissievrij

Opvallend aan het bericht is dat Toyota niet spreekt over elektrische auto's, maar de term emissievrij gebruikt. Toyota verkoopt zowel accu- als waterstofelektrische auto's, maar experimenteert daarnaast met auto's die een verbrandingsmotor hebben en waterstof gebruiken.

Zo liet het bedrijf eerder deze week een Toyota GR Yaris met een gemodificeerde verbrandingsmotor zien die waterstof gebruikt. Dit levert een verbrandingsmotor op 'nagenoeg zonder emissie', terwijl de auto het geluid en 'rijbeleving' van een verbrandingsmotor heeft. Het is onduidelijk waarom Toyota zegt dat de gemodificeerde auto 'nagenoeg zonder emissie' rijdt; mogelijk heeft de verbrandingsmotor bijvoorbeeld nog steeds olie nodig en is de auto daardoor niet volledig emissievrij.

Toyota zegt tegen Autocar de waterstofverbrandingsmotor als een interessant concept te zien, omdat dit mogelijk goedkope nagenoeg emissievrije auto's mogelijk maakt. Fabrikanten hoeven immers alleen een reguliere auto met een verbrandingsmotor te modificeren en daardoor zouden deze auto's in theorie veel componenten kunnen delen, wat de kosten drukt. De fabrikant benadrukt dat de omgebouwde GR Yaris vooralsnog een concept is en dat de waterstofverbrandingsmotor nu in de motorsport wordt getest. Of het bedrijf daadwerkelijk zelf commerciële auto's met waterstofverbrandingsmotor wil verkopen, is dan ook niet duidelijk.