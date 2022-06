The Stanley Parable: Ultra Deluxe is opnieuw uitgesteld en verschijnt begin 2022

De uitgebreide versie van The Stanley Parable is voor de derde keer uitgesteld, deze keer naar begin 2022. Oorspronkelijk had het spel in 2019 moeten verschijnen. Een van de ontwikkelaars zegt dat het project gaandeweg is gegroeid, waardoor het ontwikkelen langer duurde.

De makers zeggen dat de content van de game nu klaar is en dat het spel wordt voorbereid voor een release op pc en consoles. Medeontwikkelaar Davey Wreden zegt op Twitter nog geen concrete releasedatum te kunnen geven, omdat het spel nog meer playtesting nodig heeft om er zeker van te zijn dat er geen bugs of andere problemen in het spel zitten.

Daarnaast moeten de consoleversies nog gecertificeerd worden en moet er nog een geschikte releaseperiode worden gekozen. Zo zijn er begin volgend jaar, met name in februari, veel andere games die uitgebracht worden. Wreden wil naar eigen zeggen niet dat The Stanley Parable: Ultra Deluxe ondergesneeuwd wordt door die andere games.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe werd in 2018 aangekondigd voor een release in 2019 en werd sindsdien ieder jaar een jaar vooruit geschoven. De game wordt een uitgebreidere versie van The Stanley Parable, met nieuwe eindes en nieuwe keuzes. Het spel heeft onder meer visuele upgrades, vertaalde ingame-teksten, opties voor kleurblindheid en 'contentwaarschuwingen' gekregen. Kevan Brighting, de verteller in het origineel, keert bij de uitgebreide versie terug en heeft aanvullende teksten ingesproken.

Wreden zegt dat het script van de uitbreiding langer is dan het script van het origineel en dat de Ultra Deluxe-versie ook voor spelers van het origineel nog 'verrassend' zal zijn. The Stanley Parable is een satirische game die draait om kantoormedewerker Stanley en vol zit met onverwachte wendingen. Oorspronkelijk verscheen de game als een Half-Life 2-mod. In 2013 verscheen een standaloneversie. Voor welke consoles de Ultra Deluxe-versie gaat verschijnen en hoeveel het gaat kosten, is niet duidelijk. Zowel de uitgebreide versie als het origineel blijven te koop.