The Stanley Parable: Ultra Deluxe is uitgesteld tot volgend jaar

Ontwikkelaar Crows Crows Crows brengt The Stanley Parable: Ultra Deluxe volgend jaar uit. De titel was eerder gepland voor een release in 2019. Het gaat om een uitgebreide versie van de game die in 2013 uitkwam, met nieuwe inhoud. De game komt ook naar consoles.

Een verschijningsdatum voor The Stanley Parable: Ultra Deluxe is nooit vastgelegd, maar de ontwikkelaar zei bij de aankondiging eind vorig jaar dat het spel in 2019 zou uitkomen. Nu maakt de studio in een uitgebreide video bekend dat dit niet gaat lukken en dat de game ergens in 2020 zal uitkomen, 'waarschijnlijk voor de zomer'.

The Stanley Parable was oorspronkelijk een mod voor Half-Life 2 en kwam in 2013 uit als een standaloneversie op Steam. Het is een satirische game die gaat over kantoormedewerker Stanley en een verteller die commentaar geeft op alles wat de speler doet. Die verteller komt ook aan het woord in de video die Crows Crows Crows online heeft gezet.

De Ultra Deluxe-uitvoering van de game krijgt nieuwe inhoud. Volgens de makers is de nieuwe inhoud ongeveer gelijk aan de helft van de grootte van het originele script. De game komt met de nieuwe versie ook voor het eerst naar consoles, al is nog niet bekend welke dat zijn.

Video over het uitstel (boven) en de aankondigingstrailer van de Ultra Deluxe-uitvoering