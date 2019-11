ACM: aanbieders nieuwe glasvezeldiensten moeten consumenten beter informeren

Toezichthouder ACM roept aanbieders van nieuwe glasvezeldiensten op om consumenten vooraf beter te informeren over het aanbod. Het gaat hierbij veelal om nieuwe netwerken in bijvoorbeeld buitengebieden, waarbij consumenten vaak actief worden benaderd om glasvezel af te nemen.

Volgens de ACM geven glasvezelaanbieders bij dit soort vraagbundelingstrajecten nog vaak onvoldoende informatie over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen het nieuwe glasvezelnetwerk wordt aangelegd en de voortgang. De toezichthouder stelt dat dat ook geldt voor de informatie over de voorwaarden waaronder consumenten van het contract afkunnen. Verder is er in de ogen van de autoriteit ook vaak onduidelijkheid over de kosten voor consumenten die pas op een later moment van het glasvezelaanbod gebruik willen maken. In dit laatste geval gaat het waarschijnlijk over het in rekening brengen van de aanlegkosten. Bij lokale projecten in bijvoorbeeld buitengebieden worden die kosten vaak niet in rekening gebracht als consumenten zich vóór een deadline hebben ingeschreven voor het nieuwe glasvezelproject.

De toezichthouder schrijft in een brief die naar allerlei glasvezelaanbieders is verstuurd, diverse meldingen van consumenten te hebben ontvangen waaruit zou blijken dat aanbieders te weinig aandacht besteden aan een juiste informatievoorziening. De ACM zegt dat aanbieders bij het afsluiten van een contract duidelijk moeten maken dat de levering in verband met een vraagbundelingstraject niet meteen plaatsvindt. Ook moeten afnemers beter worden geïnformeerd over de voortgang bij de levering en dat die wellicht niet plaatsvindt als het gewenste percentage afnemers niet wordt gehaald. Ondanks die onzekerheid vindt de toezichthouder dat het contract voor de levering van een glasvezeldienst een concrete leverdatum moet bevatten.

De ACM houdt het voorlopig bij deze brief en de oproep om de informatievoorziening omtrent de contracten te verbeteren. De toezichthouder zegt in de komende periode te gaan monitoren in welke mate de aanbieders zich verantwoordelijker tonen, waarbij de ACM zich mede baseert op het aantal meldingen dat consumenten hierover indienen. De autoriteit zegt dat ze aanbieders eventueel zal aanspreken op hun gedrag. Als sprake is van aanhoudende signalen over eventuele misstanden, kan de ACM nader onderzoek doen door middel van het opvragen van informatie over het aanbod en het opvragen van de communicatie met consumenten.