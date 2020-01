ACM geeft providers 4 weken om bij roaming in EU goed 4g-internet aan te bieden

De Autoriteit Consument en Markt waarschuwt telecomproviders dat zij in Europa dezelfde kwaliteit mobiel internet moeten bieden als wanneer gebruikers thuis mobiel op internet gaan. Providers doen dat niet altijd, zegt de toezichthouder.

De ACM deed onderzoek naar het principe 'roam like at home'. In Europa zijn providers verplicht in het buitenland roaming aan te bieden aan klanten zonder extra kosten. Daarbij mogen zij ook de kwaliteit van de dienst niet slechter maken. Het is verboden om bijvoorbeeld de internetsnelheid af te knijpen. Volgens de marktwaakhond houdt 'een aantal telecomaanbieders zich niet altijd aan deze regels'. Welke providers dat zijn zegt de ACM niet.

ACM-bestuurslid Henk Don zegt wel specifiek dat de aanbieders een lagere internetkwaliteit aanbieden voor roamers binnen de EU dan dat zij thuis gewend zijn. "Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zonder haperingen Netflix te bekijken in hd-kwaliteit. Als 4g beschikbaar is, moeten klanten die thuis ook 4g hebben, daarvan gebruik kunnen maken." Dat geldt overigens wel alleen voor de plekken waar ook echt goed bereik is. Als er geen goede dekking in een bepaald gebied is hebben de providers geen andere keus dan op 3g of zelfs 2g over te schakelen, zegt de ACM. "Maar uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat aanbieders soms geen 4g bieden terwijl dat wel beschikbaar is."

De ACM zegt dat het de providers heeft aangesproken op hun gedrag. De aanbieders hebben vier weken de tijd om hun beleid op orde te krijgen. Daarna kunnen sancties volgen, zoals boetes. De toezichthouder zegt dat het 'voor de start van de voorjaarsvakantie' wil dat aanbieders beter internet aanbieden in de EU.