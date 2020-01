ACM: Nederlandse providers houden zich aan netneutraliteitregels

Nederlandse providers houden zich allemaal aan de netneutraliteitsregels. De Autoriteit Consument en Markt concludeert dat de providers de regels volgen als zij aan traffic management doen, wat ze in mogen zetten om het verkeer in goede banen te leiden.

Dat schrijft de ACM in een rapport. In het onderzoek keek de de toezichthouder specifiek naar traffic management. De conclusie luidt dat de providers daarbij geen onderscheid maken op inhoud of het type van de toepassingen. De waakhond concludeert ook dat alle providers interne processen hebben om te zorgen dat de regels gevolgd worden.

Een aantal aanbieders heeft informatie over traffic management opgenomen of verhelderd in de voorwaarden. De ACM keek naar verschillende vormen van traffic management, zoals het controversiële deep packet inspection. Die werden niet ingezet. Providers mogen volgens de ACM alleen aan traffic management doen om het verkeer in goede banen te leiden en om aan wettelijke eisen te voldoen, zoals het blokkeren van torrentsite The Pirate Bay.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor controle op naleving van de netneutraliteitsregels. Die zijn in april 2016 aangenomen in de EU en gelden voor alle lidstaten en dus ook voor providers uit die landen. Conform de Europese verordening mogen providers geen onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeer, bijvoorbeeld om eigen diensten voor te trekken of netwerkbelastende diensten te vertragen. In Nederland is zijn deze EU-regels doorgevoerd in de Telecommunicatiewet.