Veiligheidsdiensten België lijken aan te sturen op weren Huawei van 5g-netwerk

De Belgische regering wil Huawei hoogstwaarschijnlijk weren van het 5g-netwerk in het land. De veiligheidsdiensten in het land adviseren het op een na hoogste beschermingsniveau in te stellen voor de uitrol van het mobiele netwerk. Huawei wordt daarbij niet expliciet genoemd.

België volgt de vijf verschillende veiligheidsniveaus van de Europese Telecomraad die bij de uitrol van dergelijke technologie kunnen worden ingezet. Bij het hoogste niveau wordt alle apparatuur van 'niet-betrouwbare leveranciers' helemaal verboden. De veiligheidsdiensten in het land adviseren de regering bij de uitrol van 5g niveau vier aan te houden. Dat betekent 'een beperking van apparatuur van niet-betrouwbare leveranciers'. Hoewel Huawei daarbij niet met naam genoemd wordt, lijkt de kans groot dat de Chinese fabrikant hieronder valt. De Belgische regering moet nog een eindbeslissing nemen. Minister van telecommunicatie Philippe de Backer zegt tegen De Morgen dat zijn voorkeur uitgaat naar het advies van de veiligheidsdiensten.

Vervolgens moet wel nog worden gedefinieerd wat precies onder 'niet-betrouwbare leveranciers' valt. Het is nog niet zeker of Huawei daarbij hoort. Minister De Backer wil dat volgens De Morgen in Europees overleg bepalen. Volgens N-VA-politicus Michael Freilich, die parlementaire vragen over de kwestie stelde, is het echter aan de lidstaten zelf om veiligheidsmaatregelen in te stellen. "Nederland en Frankrijk hebben al stappen gezet; er is geen reden waarom wij zouden achterblijven", zegt hij. "Het advies van de veiligheidsdiensten is een wake-upcall." Het is verder ook niet helemaal duidelijk wat 'beperkingen' voor België betekenen. Misschien gaat het dan om apparatuur die in de kern van het netwerk zit.

In verschillende landen wordt momenteel gedebatteerd over de rol van Huawei bij het aanleggen van 5g-netwerken. Ook in Nederland wil de regering dat er beperkingen komen voor leveranciers uit China.