Proximus wil huizen sneller op glasvezel aansluiten en introduceert 5g-abo

Proximus wil woningen sneller aansluiten op het glasvezelnetwerk. Tegen 2025 wil het bedrijf 800.000 meer woningen ten opzichte van het oorspronkelijke plan aangesloten hebben. Daardoor moeten in 2025 2,4 miljoen woningen de glasvezelaansluiting hebben, in plaats van in 2030.

Proximus zegt investeringen te vervroegen om de snellere en efficiëntere glasvezeluitrol te kunnen bewerkstelligen. Ook wil het bedrijf zoeken naar partners die willen meewerken of investeren. Het oorspronkelijke plan focuste nog op zakelijke klanten, omdat deze financieel aantrekkelijker zouden zijn. Volgens deze planning hadden in 2030 2,4 miljoen woningen een glasvezelaansluiting moeten hebben. Dit wordt nu vijf jaar naar voren gehaald.

Om dit te bereiken, worden er in 2025 800.000 extra woningen aangesloten, boven op wat al gepland was. In 2026 wil Proximus een miljoen extra huishoudens aansluiten, boven op de oorspronkelijke planning. Het plan om het glasvezelprogramma te versnellen is onderdeel van het #inspire2022-plan. Proximus-klanten krijgen nu daarnaast de keuze voor een 1Gbit/s-optie. Deze kost vijftien euro per maand.

Proximus kondigt ook een 5g-abonnement aan, dat het Mobilus 5G unlimited noemt. Dit abonnement krijgt een onbeperkte databundel en toegang tot het 5g-netwerk van Proximus. Het telecombedrijf zegt op 1 april te starten met het '5g-netwerk', met bereik in meer dan dertig gemeenten. Voor het netwerk gaat het bedrijf bestaande spectrumbanden en antennes gebruiken, maar het is onbekend hoe snel dat precies is en met welke frequenties dat werkt. Tweakers heeft Proximus vragen gesteld over het 5g-abonnement. Het Mobilus 5G unlimited-abonnement gaat vijftig euro per maand kosten voor particulieren.