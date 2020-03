Uncharted-filmrelease is verder opgeschoven naar oktober 2021

De release van de verfilming van populaire gamereeks Uncharted wordt wederom uitgesteld. De Uncharted-film is al vaker uitgesteld; in januari werd nog een datum in maart 2021 genoemd, maar dat wordt nu oktober 2021.

Sony Pictures heeft laten weten dat de film Uncharted niet langer op 5 maart 2021 zal uitkomen, maar op 8 oktober, schrijft Variety op basis van een verklaring van Sony. Dat uitstel van ruim een half jaar hangt samen met de problemen rondom de coronacrisis. Daardoor zijn de meeste bioscopen in de Verenigde Staten inmiddels gesloten. Door de zorgen over het virus werd productie van de Uncharted-film halverwege maart voor de duur van zes weken al stilgelegd. Sony heeft overigens een heel scala aan filmreleases die dit jaar hadden moeten plaatsvinden, naar volgend jaar opgeschoven.

De Uncharted-film moet de eerste productie van Sony PlayStation Productions worden, de studio die in 2018 is opgezet met het doel om games te verfilmen. Er wordt al meer dan tien jaar gewerkt aan de film en het project heeft al allerlei regisseurs versleten. Eind vorig jaar werd gemeld dat de zesde regisseur was vertrokken. Dat betrof Travis Knight, die wegens planningsproblemen het project zou hebben verlaten. Inmiddels is de regie in handen van Ruben Fleischer, die onder meer de regisseur was van de niet al te goed ontvangen, in 2018 uitgekomen superheldenfilm Venom.