Specificaties van komende Intel Comet Lake-H-cpu's verschijnen online

Slides van vermoedelijk Intel tonen meer specificaties van de aankomende tiende generatie Comet Lake-H-cpu's van de chipfabrikant. Op de uitgelekte slides is te zien dat de Core i9-10890HK 8 cores en 16 threads heeft, met een kloksnelheid van 2,4GHz.

Sommige specificaties van de aankomende processors voor laptops waren al wel bekend. Die lekten eerder al uit via slides. Nu heeft de Spaanse site HD-Tecnología de hand weten te leggen op nieuwe afbeeldingen waarin de Comet Lake-H-serie wordt gespecificeerd. Daarop staan nu ook de specificaties van de Core i7-10850H, de Core i5-10500H en de i5-10300H. Alle cpu's hebben ondersteuning voor dualchannel DDR4-2933-geheugen tot maximaal 128GB. De Intel Core i9-10980HK is de enige cpu die een multiplier heeft die volledig unlocked is. Voor de Core i7-10850H spreekt Intel van gedeeltelijk unlocked.

Er komen twee Core i5-quadcores in de serie uit. De i7-processors betreffen twee hexacores en een octacore en die hebben kloksnelheden van tussen de 2,3GHz voor de i7-10875H tot 2,7GHz voor de i7-10850H. De i9-109890HK kan met de turbomodus een kloksnelheid halen van maximaal 5,3GHz. Alle nieuwe processors hebben een tdp van 45W. Intel kondigt ze hoogstwaarschijnlijk 2 april officieel aan.