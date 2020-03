Ontwikkelaar van Garry's Mod maakt opvolger GMod 2 bekend

Ontwikkelaar Garry Newman werkt aan een opvolger voor het in 2004 uitgebrachte Garry's Mod. Newman heeft verder geen details uitgebracht over GMod 2. Garry's Mod begon als modificatie van de door Valve ontwikkelde Source-engine.

Newman maakte de opvolger van GMod, de afkorting van Garry's Mod, bekend op Twitter. In een latere Tweet zegt Newman te hopen dat spelers niet teleurgesteld zullen zijn, wanneer ze leren dat GMod 2 een op Unity-gebaseerde match-3-spel voor iOS is. Hoewel Newman het zelf niet bevestigt, is hij hier hoogstwaarschijnlijk sarcastisch.

Verdere informatie over het spel is vooralsnog niet bekend. Vermoedelijk zal GMod 2 werken op basis van de Source 2-engine. Het gebruik van deze engine is gratis maar verplicht ontwikkelaars het spel aan te bieden op Steam. Deze engine kan overweg met Vulkan en heeft ondersteuning voor vr. Onder meer Half-Life: Alyx gebruikt deze engine. Tweakers schreef eerder deze week een review over dit spel.

Al in 2015 zei Newman tegen PCGamesN te werken aan een opvolger voor GMod. Toen zei hij nog dat het niet Garry's Mod 2 zou heten en dat het spel de focus op vr zou krijgen. In 2017 kondigde de ontwikkelaar S&box aan, een engine op basis van de Unreal Engine 4. Newman zei toen tegen PC Gamer niet te weten of deze engine publiekelijk beschikbaar zou komen.

De oorspronkelijke Garry's Mod is een sandbox-spel waarin spelers objecten kunnen spawnen en die kunnen manipuleren. Voor de game hebben spelers veel mods gemaakt, die via de Steam Community Workshop beschikbaar zijn. Zo zijn er gamemodussen door spelers ontwikkeld, die andere gamers via die Workshop kunnen downloaden en spelen. Garry's Mod is ook bekend om het gebruik voor machinima-films.