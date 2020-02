Versie 1.0 van Half-Life-remake Black Mesa komt op 5 maart uit

Versie 1.0 van Black Mesa, de remake van de klassieke shooter Half-Life, komt op 5 maart uit early access. De game die ontwikkelstudio Crowbar Collective maakt met de toestemming van Valve is meer dan veertien jaar in ontwikkeling geweest.

De game was sinds 7 december beschikbaar als bèta voor kopers. De bèta diende als release candidate voor versie 1.0. Onlangs werd al bekendgemaakt dat de daadwerkelijke releasedatum aanstaande was, maar nu is dus ook bekend wanneer dat exact is.

De grootste verandering ten opzichte van de oorspronkelijke Half-Life is volgens de makers de vernieuwing van de kunstmatige intelligentie. Daardoor moeten gevechten, zowel tegen mensen als aliens, uitdagender worden. Dat zou moeten leiden tot soldaten die spelers proberen vast te pinnen met dekkingsvuur, hen proberen te omcirkelen, en die meer met elkaar communiceren. Ook zouden de ai-tegenstanders effectiever zijn met het gooien van granaten en het gebruik van granaatwerpers. Verder is er nieuwe muziek, voice acting, is de interface opgefrist en zijn uiteraard de graphics verbeterd.

In de aankondigingspost stelt de ontwikkelaar dat de game daarmee niet af is. Het spel blijft updates krijgen, wat moet uitmonden in Black Mesa 1.5. Die updates kosten niets extra. Het plan is in die tijd om onder andere het visuele ontwerp van de aarde en alienwereld Xen verder op te poetsen.

Black Mesa is meer dan veertien jaar in ontwikkeling, kwam in 2012 uit als gratis Half-Life 2-mod en begon pas in 2015 geld op te leveren voor de makers. Het spel draait op een aangepaste versie van de 2013-versie van Valves Source Engine.