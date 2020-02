MediaMarkt en bol.com zien geen beperkingen op leveringen uit China

MediaMarkt en bol.com hebben op dit moment geen leveringsproblemen van apparatuur uit China. Ook zien beide bedrijven geen prijsverhogingen naar aanleiding van verwachte problemen. Coolblue noemt het 'naïef om te doen alsof er niets aan de hand is in China'.

MediaMarkt geeft in een verklaring aan Tweakers aan zich niet te herkennen in het beeld dat Coolblue schetst. "Zoals altijd, en zeker nu, zijn we voortdurend in gesprek met onze partners en leveranciers. Niet alleen in Nederland, maar ook vanuit MediaMarkt Groep in Duitsland. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen beperkingen zijn op onze leveringen", meldt Jeroen Baardemans, woordvoerder van MediaMarkt. "Uiteraard monitoren we de situatie, samen met onze partners en leveranciers, zeer nauwgezet. En mocht er op basis daarvan aanleiding zijn om maatregelen of andere acties te ondernemen, zullen we dat uiteraard doen. Maar op dit moment is dat niet aan de orde."

Bol.com geeft een vergelijkbare verklaring. "We kijken reëel naar de situatie, maar op dit moment zien we geen leveringsproblemen. Mochten die toch ontstaan, dan moeten we kijken hoe we daarmee omgaan. We gaan in ieder geval niet de prijzen bewust omhooggooien. Wel kan het zijn dat de prijzen door marktwerking geautomatiseerd stijgen", zegt Tamara Vlootman, woordvoerder van bol.com.

Coolblue blijft bij zijn eerdere verklaring dat de productie in China op een heel laag pitje staat en Coolblue daardoor in de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij zijn leveranciers verwacht. "Door onze verkopen te temperen en onze voorraden te verhogen, proberen we juist beschikbaarheidsproblemen te voorkomen. We zijn erg blij met onze grote schuur. Het zou naïef zijn om te doen alsof er niets aan de hand is in China", aldus Pieter Zwart, topman van Coolblue.

Coolblue stopte vorige week met affiliatelinks in prijsvergelijkers en op websites, en met advertenties op zoekmachines. Het bedrijf deed dat om de verkopen te beperken. Ook zijn veel prijzen bij de webwinkel gestegen, met vaak zo'n tien tot vijftien procent. Opvallend is dat ook producten waarvan geen tekorten te verwachten zijn, in prijs zijn gestegen. Ook 'Tweedekans'-producten, door klanten teruggestuurd of omgeruild, lijken een prijsstijging te hebben gekregen. Zo wordt een 'Tweedekans' iPhone 11 met 128GB voor 927 euro aangeboden, terwijl Apple deze nieuw voor 859 euro aanbiedt.

Maandag meldden ict-distributeurs Copaco en Ingram Micro wel leveringsproblemen te zien en ook kreeg Tweakers een melding dat Gistron bv en api bv met een beperkt aanbod kampen. Ict-distributeur Tech Data liet daarentegen weten geen leveringsproblemen te hebben. BCC en Wehkamp hebben nog niet gereageerd op vragen over de situatie.