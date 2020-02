Coolblue stopt met marketing vanwege beperkte Chinese leveringen

Coolblue heeft tijdelijk alle affiliate-marketing uitgeschakeld. Dat bevestigt het bedrijf na dagen speculatie. Het stoppen met het programma zou komen vanwege verminderde voorraad uit China. Ook de prijzen van producten zijn inmiddels flink hoger.

De webwinkel bevestigt aan Tweakers dat het tijdelijk is gestopt met de marketingactiviteiten. Het gaat daarbij om affiliate-links die in prijsvergelijkers en op websites staat, waaronder de Pricewatch van Tweakers. Ook zet het bedrijf tijdelijk geen advertenties meer op zoekmachines. Het bedrijf zegt dat het dat doet vanwege de 'verwachtte beschikbaarheidsproblemen bij leveranciers' uit China in de komende weken en maanden.

De productie staat daar volgens het bedrijf 'op een lager pitje', deels door de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2. "We doen dit ter voorbereiding. Mocht dat niet meer nodig zijn, dan trappen we het gaspedaal weer volledig in", schrijft het bedrijf in een mail aan klanten van het affiliateprogramma. Het bedrijf wil 'de verkopen temperen. "Dit doen we door zoveel mogelijk marketing uit te zetten, en prijzen aan te passen." Ook grote distributeurs van computercomponenten zoals Copaco en Ingram Micro bevestigen aan Tweakers dat zij kampen met bevoorradingsproblemen.

Met het stopzetten van het affiliateprogramma lijken ook veel prijzen bij de webwinkel hoger te zijn geworden. Het gaat vaak om stijgingen van rond de tien tot vijftien procent. Coolblue wil niet zeggen of die twee zaken verband met elkaar hebben. Mogelijk wordt door de beperkte en krimpende voorraad de prijs automatisch bijgesteld. "Onze prijzen kunnen maandelijks, wekelijks en soms zelfs dagelijks veranderen. Dit gaat vaak automatisch en op basis van verschillende factoren, zoals marktprijs, inkoopprijs, voorraad en vraag", schrijft de klantenservice op Twitter.

De bevestiging komt na dagen van radiostilte bij het bedrijf. Afgelopen vrijdag merkten veel klanten al op dat Coolblue het programma had stilgezet. Dat werd niet gecommuniceerd naar websitebeheerders, die daardoor veel inkomsten mis liepen. Speculatie op sociale media over een overname of een hack bleken onterecht.

Tweakers kreeg bij meerde ict-distributeurs bevestigd dat er voorraadproblemen aankomen of al zijn. Zo meldde Copaco dat er bij enkele merken van ict-producten aanvoerproblemen zijn te verwachten. Ook Ingram Micro bevestigde dat er leveringsproblemen zijn en meer problemen te verwachten. Daarnaast kreeg Tweakers een melding dat Gistron BV en API BV met een beperkt aanbod kampen. Tech Data liet weten zich niet in de meldingen te herkennen.