Coolblue sluit fysieke winkels en richt zich op monitoren, webcams en vriezers

Coolblue heeft besloten zijn fysieke winkels tijdelijk te sluiten wegens de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Ook heeft het bedrijf diverse categorieën in zijn assortiment 'die nu niet belangrijk zijn', tijdelijk uitgezet.

Op de winkelpagina van Coolbue is te zien dat de vestigingen in het hele land gesloten zijn. Sommige vestigingen zijn op maandag nog open, maar daarna niet meer. De Brabantse vestigingen in Eindhoven en Tilburg zijn al gesloten.

In een toelichting meldt Coolblue dat de maatregel tot in ieder geval 6 april van kracht is. Het bedrijft zet op zijn website minder belangrijke categorieën zoals koffers, navigatiesystemen en barbecues uit. In plaats daarvan richt Coolblue zich met name op productgroepen die nu juist populair zijn, zoals monitoren, webcams en vriezers. Volgens het bedrijf vertonen deze groepen groei van honderden procenten.

"Mensen bestellen extreem veel meer thuiswerkplekken, apparatuur om met elkaar in contact te houden en spullen om huishoudens draaiend te houden." Volgens directeur Pieter Zwart werken medewerkers in acht verschillende hallen van het distributiecentrum in Tilburg dag en nacht door 'op voldoende afstand van elkaar' om de bestellingen te verwerken.