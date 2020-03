Foto's tonen itx-behuizing met aluminium van Fractal Design

Fractal Design komt met een nieuwe itx-behuizing. De fabrikant heeft de Era nog niet aangekondigd, maar foto's en specificaties zijn online verschenen. De kast is afgewerkt met panelen van aluminium in verschillende kleuropties waaronder blauw, goud en zilver.

Een gebruiker van het Smallformfactor-forum toont diverse foto's van de kast, die bij webwinkels te zien was voor prijzen tussen 160 en 180 dollar. De Fractal Design-website bevatte al een productpagina zonder foto's, maar die is inmiddels offline gehaald. De pagina is nog te zien via de Google-cache. Daarop staat dat het bovenste paneel optioneel voorzien kan worden van hout of gehard glas.

De behuizing heeft afmetingen van 166x310x325mm en biedt plaats aan mini-itx-moederborden. Er is ruimte voor een atx-voeding, of kleinere sfx-l- en sfx-varianten. Er passen maximaal twee videokaarten van 295mm lang in de behuizing en de cpu-koeler mag maximaal 120mm hoog zijn.

De Fractal Design Era biedt plaats aan twee 3,5"-drives of vier 2,5"-varianten. De fabrikant levert een 80mm-ventilator mee die aan de achterkant is gemonteerd. Verder is er ruimte voor twee 120mm-fans aan de bovenkant en twee 140mm-fans aan de onderkant. De kast heeft stoffilters aan de zij-, voor- en onderkant.

Fractal Design kondigt de behuizing waarschijnlijk woensdag aan. De fabrikant plaatste al een teaser op zijn Twitter-pagina met daarin vijf verschillende kleuren. De Era-behuizing komt vermoedelijk uit in al die kleurstellingen.