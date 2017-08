Fractal Design presenteert Define C-behuizingen met gehard glas

Fractal Design heeft de Define C TG en Define Mini C TG aangekondigd. Het zijn de eerste behuizingen van de fabrikant met een raam van gehard glas. Aan de binnenkant zit geluiddempend materiaal.

De kasten zijn gebaseerd op de bestaande Define C en Define Mini C. Fractal Design heeft ook al Window-varianten van deze kasten in zijn assortiment, maar die hebben een raam van kunststof. Bij de TG-varianten is dat tempered glass, ofwel gehard glas.

Het Define Mini C TG-model is bedoeld voor builds op basis van een mini-itx- of micro-atx-moederbord. Hoewel de kast is gemaakt voor kleine moederborden, zijn er wel vijf expansieslots waardoor bijvoorbeeld sli- of crossfire-opstellingen van videokaarten gebruikt kunnen worden. Er zijn vijf posities voor een ventilator en er is ruimte om een 280mm-radiator te plaatsen.

De grotere Define C TG biedt plaats aan een volledige atx-moederbord en heeft zeven expansieslots. Er is ruimte voor een radiator van maximaal 360mm en er kunnen tot zeven fans geplaatst worden. In beide kasten is ruimte voor een cpu-koeler tot 172mm hoog, gpu's tot 315mm lang en voedingen van 175mm lang.

Volgens Tom's Hardware kost het grote model 95 dollar en de kleine versie 90 dollar. Omgerekend met btw is dat respectievelijk 97 en 92 euro. Dat is ongeveer 15 euro duurder dan de bestaande Window-modellen.

Fractal Design Define C TG en Define Mini C TG