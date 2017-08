Gerucht: Intel Core i3-8300 is quadcore met acht threads op 4GHz

Via een Chinese website zijn screenshots online verschenen die de specificaties tonen van de Intel Core i3-8300. De Coffee Lake-processor zou over vier cores en acht threads beschikken en op 4GHz draaien.

Dat Intel zijn komende Core i3-processors van meer cores gaat voorzien is aannemelijk. Momenteel hebben de i3's twee cores en vier threads, maar Intel is dit jaar begonnen met het leveren van Pentium-processors met eenzelfde configuratie. Om de i3's te onderscheiden zouden meer cores een optie zijn. Daarmee kan Intel ook antwoorden op AMD, dat onlangs zijn goedkope Ryzen 3-processors uitbracht met vier cores en vier threads.

Als Intel daadwerkelijk een Core i3 met vier cores en acht threads uitbrengt is dat desondanks opvallend, omdat de configuratie daarmee gelijk is aan de huidige i7-modellen. Een onderscheid is wel dat de Core i3 niet over turbo-functionaliteit beschikt, maar volgens de screenshots heeft de processor een behoorlijk hoge kloksnelheid van 4GHz. Daarmee zouden de prestaties dus in de buurt kunnen komen van de huidige i7-7700, die op maximaal 4,2GHz draait.

Eerder verscheen er al informatie over de komende Core i5-8600K en Core i7-8700K. Deze processors zouden zes cores krijgen, maar alleen de i7 heeft ondersteuning voor hyperthreading. Daarmee zou de i5 met zes cores dus over maximaal zes threads beschikken, wat minder is dan de acht threads van de i3-8300. In de praktijk zijn fysieke cores echter beter dan hyperthreading, waardoor de Core i5 in toepassingen die goed gebruikmaken van meerdere cores nog altijd een voordeel heeft.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8300 4/8 4GHz - - ? ?

Intel Coffee Lake-specificaties volgens geruchten

Volgens VideoCardz heeft de Chineze website PCEva ook nieuwe Intel-slides online gezet, waar meer informatie op staat over de komende Coffee Lake-processors. De afbeeldingen maken duidelijk dat de processors de lga1151-socket gebruiken en dat de 'enthusiast'-chips een tdp van 95W hebben, terwijl dat bij de mainstream modellen 65W is. Het Coffee Lake-S-platform heeft net als Kaby Lake-S de beschikking over maximaal 24 pci-e-lanes. De processors zouden tussen 21 augustus en 9 oktober in productie moeten gaan en dat zou betekenen dat ze nog dit jaar op de markt komen.